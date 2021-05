The Division Heartland : Du gameplay en fuite nous en apprend un peu plus

yeah yeah nda and stuff blah blah who cares pic.twitter.com/rStfrRo6fD — SkyLeaks (@SkyLeax) May 15, 2021

Ubisoft a, encore une fois, été victime d'une fuite, concernant ici, sa prochaine production issue de l'univers de The Division. Si sa sortie ne semble pas toute proche, une phase de tests est actuellement en cours et une poignée de joueurs peuvent tenter l'expérience. L'un d'entre eux a filmé une partie de ce qu'il a découvert et a publié une vidéo d'une vingtaine de minutes sur YouTube, mais celle-ci a très vite été supprimée.Cependant, un autre extrait est disponible sur Twitter, via le compte SkyLeax, laquelle nous apprend quelques détails non négligeables. Deux modes seraient donc disponibles,, qui pourrait s'apparenter à un battle royale et semble avoir quelques points communs avec Scavengers Taylor Epperly, lead designer, explique que les deux modes demandent aux joueurs d'explorer, fouiller, combattre et survivre, tout en « évitant la contamination virale la plus agressive et imprévisible que The Division ait jamais vue ». Durant ces 90 secondes, nous pouvons avoir un bref aperçu de gameplay.Nous en saurons un peu plus, avec du gameplay de meilleure qualité et de manière officielle, dans les semaines à venir, probablement lors de l'E3 2021. En attendant, nous rappelons que The Division Heartland est prévu pour la fin d'année 2021 ou le début de l'année 2022. Une alpha/bêta fermée sera organisée prochainement et vous pouvez, d'ores et déjà, vous y inscrire