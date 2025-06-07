The CUBE : Un jeu de tir en MMORPG, dans l'univers d'Atomic Heart, dévoilé

Le studio Mundfish a, récemment, annoncé l'un de ses nouveaux projets vidéoludiques, soit le jeu de tir The CUBE.

The CUBE, un jeu de tir dans l'univers d'Atomic Heart, annoncé

The CUBE est prévu sur PC et consoles

Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple sur Atomic Heart ont de quoi être ravis avec ce Summer Game Fest 2025. En plus d'avoir annoncé un deuxième opus,En effet, lors de la conférence du Summer Game Fest 2025, qui a eu lieu en fin de soirée le 6 juin dernier, le studio de développement. Il s'agit, pour être plus précis, d'un « RPG de tir en multijoueur », qui se déroule dans le monde rétrofuturiste d'Atomic Heart.D'ailleurs, dans la vidéo partagée pour l'occasion, qui dure un peu moins de 2 minutes, nous retrouvons plusieurs personnages du premier opus de la franchise Atomic Heart. Selon les informations partagées, l'histoire du titre prend place plusieurs années après les événements des premières aventures du Major P-3 et se centre sur un cube en lévitation : « Géométriquement parfait, l'intérieur possède toujours une organisation anormale et instable ». Les joueurs et les joueuses peuvent, ainsi, s'attendre à explorer divers biomes et à des combats dynamiques.Dans ledit trailer, le studio de développement Mundfish a indiqué que(sans préciser lesquelles). À l'heure où nous écrivons ces lignes, le titre ne possède pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. Il y a fort à parier que nous en saurons plus à son sujet dans les mois à venir.