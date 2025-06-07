The CUBE : Un jeu de tir en MMORPG, dans l'univers d'Atomic Heart, dévoilé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 juin 2025 à 01h37
Le studio Mundfish a, récemment, annoncé l'un de ses nouveaux projets vidéoludiques, soit le jeu de tir The CUBE.
The CUBE : Un jeu de tir en MMORPG, dans l'univers d'Atomic Heart, dévoilé
Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple sur Atomic Heart ont de quoi être ravis avec ce Summer Game Fest 2025. En plus d'avoir annoncé un deuxième opus, Mundfish a dévoilé The CUBE, un jeu de tir en MMORPG, qui prend place dans l'univers d'Atomic Heart.

The CUBE, un jeu de tir dans l'univers d'Atomic Heart, annoncé

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En effet, lors de la conférence du Summer Game Fest 2025, qui a eu lieu en fin de soirée le 6 juin dernier, le studio de développement Mundfish a révélé The CUBE. Il s'agit, pour être plus précis, d'un « RPG de tir en multijoueur », qui se déroule dans le monde rétrofuturiste d'Atomic Heart.

D'ailleurs, dans la vidéo partagée pour l'occasion, qui dure un peu moins de 2 minutes, nous retrouvons plusieurs personnages du premier opus de la franchise Atomic Heart. Selon les informations partagées, l'histoire du titre prend place plusieurs années après les événements des premières aventures du Major P-3 et se centre sur un cube en lévitation : « Géométriquement parfait, l'intérieur possède toujours une organisation anormale et instable ». Les joueurs et les joueuses peuvent, ainsi, s'attendre à explorer divers biomes et à des combats dynamiques.

Miniature vidéo

The CUBE est prévu sur PC et consoles

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Dans ledit trailer, le studio de développement Mundfish a indiqué que The CUBE doit arriver sur PC ainsi que sur consoles (sans préciser lesquelles). À l'heure où nous écrivons ces lignes, le titre ne possède pas encore de date ni même de fenêtre de sortie. Il y a fort à parier que nous en saurons plus à son sujet dans les mois à venir.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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