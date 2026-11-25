Le studio de développement Mundfish semble avoir décidé de modifier le nom de son prochain jeu, désormais nommé Atomic Heart: The Cube.

C'est lors du Summer Game Fest de l'année 2025 que le studio Mundfish a révélé son prochain projet vidéoludique, soit The CUBE. Si le titre reste encore très mystérieux pour le moment, celui-ci est, de nouveau, au cœur de l'actualité vidéoludique en ce jour : The CUBE est ainsi devenu Atomic Heart: The CUBE.

Un changement de nom pour The CUBE

C'est par le biais d'un nouveau teaser, qui a été partagé il y a très peu de temps sur YouTube, que Mundfish a spécifié un changement de nom pour son prochain projet : The CUBE est désormais nommé Atomic Heart: The CUBE. Cette appellation marque ainsi plus fortement le lien entre les deux titres, étant donné que le prochain jeu de Mundish se déroule, pour rappel, dans l'univers d'Atomic Heart.

D'ailleurs, il s'agira, selon les dernières précisions données, d'un jeu de tir en MMORPG. Toutefois, et comme vous le savez probablement déjà, nous n'avons que très peu d'informations concernant Atomic Heart: The CUBE à ce stade. Il se pourrait, d'ailleurs, que le titre fasse une apparition lors de la cérémonie des Game Awards, mais rien n'est sûr pour le moment. En attendant de plus amples détails, Mundfish a tout de même livré un nouveau teaser.

Un court trailer pour Atomic Heart: The CUBE

Comme spécifié précédemment, le studio de développement a offert un nouvel et court aperçu de Atomic Heart: The CUBE. Dès lors, ce nouveau trailer, qui dure moins d'une minute, nous montre une personne reprenant sa respiration, alors que le monde est en proie au chaos. À la fin de la vidéo, nous pouvons également voir le fameux Cube. La description de ce trailer est, par ailleurs, la suivante : « Bilan des observations : Nous ne pouvions prévoir l'ampleur de la menace que représentait ce Cube géant en rotation ».

Pour conclure, rappelons que Atomic Heart: The CUBE est prévu sur PC et consoles, mais ne possède pas encore de date de sortie précise.