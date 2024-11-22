TFT : Un correctif a été déployé, les détails du B-patch 14.23

TFT : La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur le set 18 de TFT.
B-Patch 14.23, les détails du correctif
Synergies
- Rose noire, armure et résistance magique de Sion : 40/60/90/120 → 40/45/50/120
- Rose noire (4) et amplification des dégâts : 15 % → 8 %
- Expérimentation, Dr. Mundo bonus PV : 200 + 75 → 120 + 60
- Famille (3), réduction des dégâts → 15 % → 20 %
- Feu volant, soins : 25/40/45 % → 20/33/40 %
- Rebelle, santé perdue pour activer l'effet : 30 % → 20 %
- Rebelle, durée du buff de vitesse d'attaque : 4 secondes → 5 secondes
- Ferrailleur, PV du bouclier : 24/40/60/70 → 25/35/50/60
- Ferrailleur, durée du bouclier : 30 secondes → 20 secondes
Champions
- Violet, AD de base : 40 → 50
- Violet, mana : 20/70 → 20/65
- Elise (distance) dégâts de la compétence : 205/310/925 → 200/300/900
- Elise (distance) dégâts AOE de la compétence : 90/135/400 → 70/105/400
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