TFT : Un correctif a été déployé, les détails du B-patch 14.23

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 novembre 2024 à 11h50
Le nouveau set de TFT est disponible depuis quelques jours, et Riot Games a appliqué un correctif au patch 14.23.
TFT : Un correctif a été déployé, les détails du B-patch 14.23
Le nouvel ensemble de TFT est arrivé avec le patch 14.23, et seulement 3 jours après son lancement, Riot Games s'est vu contraint d'appliquer un correctif pour apporter des équilibrages nécessaires. Plusieurs nerfs ont ainsi été apportés aux synergies les plus oppressantes, telles que Ferrailleur, Rebelle ou encore Rose noire. Il est vrai que le Sion invoqué de ce trait faisait déjà un peu trop parler de lui, mais les choses devraient rentrer dans l'ordre sur ce point grâce à cette mise à jour. Au niveau des champions, Elise voit ses dégâts en AOE être diminués, tandis que Violet fait l'objet d'un buff qui se justifie aisément. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails du correctif du 22 novembre 2024 de TFT, le B-Patch 14.23.

B-Patch 14.23, les détails du correctif

Synergies

  • Rose noire, armure et résistance magique de Sion : 40/60/90/120 → 40/45/50/120
  • Rose noire (4) et amplification des dégâts : 15 % → 8 % 
  • Expérimentation, Dr. Mundo bonus PV : 200 + 75 → 120 + 60
  • Famille (3), réduction des dégâts → 15 % → 20 %
  • Feu volant, soins : 25/40/45 % → 20/33/40 %
  • Rebelle, santé perdue pour activer l'effet : 30 % → 20 %
  • Rebelle, durée du buff de vitesse d'attaque : 4 secondes → 5 secondes
  • Ferrailleur, PV du bouclier : 24/40/60/70 → 25/35/50/60
  • Ferrailleur, durée du bouclier : 30 secondes → 20 secondes

Champions

  • Violet, AD de base : 40 → 50
  • Violet, mana : 20/70 → 20/65
  • Elise (distance) dégâts de la compétence : 205/310/925 → 200/300/900
  • Elise (distance) dégâts AOE de la compétence : 90/135/400 → 70/105/400
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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