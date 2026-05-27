TFT : MàJ 17.4, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 17.4 de TFT a été déployée le jeudi 28 mai 2026, et amène des ajustements de taille pour diversifier une méta bien trop oppressante. Pour ce faire, Riot Games prévoit des changements importants pour la plupart des synergies, et les champions ne seront pas épargnés. Lulu ne devrait donc plus être la seule à incarner une menace, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch 17.4 de TFT ci-dessous.

Patch 17.4 de TFT

Systèmes

Bénédiction divine

Nous modifions une seule bénédiction dans ce patch, car la plupart des changements sont orientés vers la création de nouvelles options via des buffs de champions et types. Cette modification concerne particulièrement le rôle de spécialiste de l'Anomalie, qui affiche des performances exceptionnelles dans des situations inattendues. Étant donné que ses dégâts n'augmentent pas en fonction des autres stats, l'Anomalie est idéale sur des champions comme Gnar ou Caitlyn sans objet, puisqu'elle ne bénéficie pas réellement d'autres stats, comme c'est le cas des PV sur un tank, par exemple. Il s'agira probablement toujours d'une option intéressante dans le bon contexte, mais pour l'instant, nous choisissons de l'équilibrer d'après les utilisations actuelles.

Bénédiction d'Ekko : Dégâts d'anomalie pour les spécialistes : 85 ⇒ 70

Offrandes divines

Coffre de cupidité désactivé en raison d'un bug.

Changements majeurs

Des changements aussi nombreux que la quantité de compositions viables qu'on aimerait voir dans la méta !

Types

Le meilleur moyen d'augmenter la diversité des compositions, c'est de buffer les types et de faire des refontes partielles (Juge stellaire y a droit, nous le verrons plus loin dans la section dédiée). Mais même avec des buffs, nous devons nerfer un type qui domine la méta grâce à une petite Spatule en trop, à savoir Pulsar sombre.

Les rares fois où la compo N.O.V.A. (5) est jouée, c'est presque toujours avec l'emblème, et parfois avec Maokai. En renforçant les Frappes N.O.V.A. (5) de Aatrox, Akali et Kindred, nous espérons voir ces champions devenir des carrys (principaux ou secondaires) de leur compo. Pour Aatrox, nous apportons simplement un buff à son optimisation de champion.

L'Emblème de Meeple n'est utile que sur quelques champions, ce qui va à l'encontre de ce que nous souhaitons pour les emblèmes. De plus, nous pensons que davantage de champions devraient pouvoir réaliser leur rêve d'enfance de devenir un Meeple, c'est pourquoi nous le modifions pour qu'il apporte un bonus de PV et d'augmentation des dégâts global. Pour l'emblème Meeple, Meep Meep Meep, hourra !

Les objets psioniques octroient désormais des stats plus générales pour qu'il soit plus facile de les jouer peu importe votre composition. Certains champions en tireront toujours bien mieux parti que d'autres, mais l'idée est qu'ils puissent être utiles à davantage de champions. C'est particulièrement le cas de l'Optique de verrouillage, qui connaît une refonte totale pour satisfaire pleinement les champions à puissance ou dégâts d'attaque qui changent régulièrement de cible. Imaginez la vitesse à laquelle cet objet devient redoutable avec Poiscaille ! À noter également que le Conservateur de biomatière (objet psionique de tank) reste inchangé, puisqu'il constitue déjà une option assez générale pour les tanks.

Les Astro-grooviens sont vraiment partis dans l'espace depuis le nerf de l'interaction entre leur emblème et Riven. Le type et ses champions ont bien besoin d'un buff, parce qu'ils ont du mal à astro-groover, même dans les autres compositions. Nous modifions donc légèrement Astro-groove (7), avec l'optique d'améliorer plutôt les unités qui composent le type.

Enfin, nous renforçons certaines constellations de Visionnaire afin qu'il soit davantage question de savoir comment optimiser une constellation, plutôt que de savoir s'il est tout bonnement jouable ou non.

Challenger - Vitesse d'attaque : 15/22/40/55% ⇒ 15/28/42/55%

Pulsar sombre (6) - Bonus : 85% ⇒ 70%

Pulsar sombre (6) - PV du mini trou noir : 30% des PV des Pulsar sombre ⇒ 25% des PV des Pulsar sombre

N.O.V.A (5) - Bonus NOVA :

Aatrox - Dégâts : 50% des dégâts de compétence ⇒ 65% des dégâts de compétence

Akali - Saignement bonus par shuriken : 10% ⇒ 12%

Akali - Dégâts de saignement : 10/14/18 dégâts d'attaque⇒ 12/18/24 dégâts d'attaque

Kindred - Amplification des dégâts : 5% ⇒ 10%

Kindred - Durée de la marque : 5 sec ⇒ 4,5 sec

De plus :

Emblème de Meeple - Bonus : 1 de régénération de mana par Meep ⇒ 50 PV + 4% d'amplification des dégâts par Meep

Psionique (2) - Amplification des dégâts de Liaison de drone : 15%

Psionique (2) - Matrice :

Amplification des dégâts : 10%

Vitesse d'attaque : 15%

Omnivampirisme : 10%

Champion physique : infliger des dégâts physiques à un ennemi réduit son armure de 2.

Champion magique : infliger des dégâts magiques à un ennemi réduit sa résistance magique de 2.

Psionique (2) - Implant cybernétique :

Amplification des dégâts : 10%

Vitesse d'attaque : 15%

Régénération de mana : 2

Bonus gagné toutes les 5 sec : Champion magique : 1 de régénération de mana, Champion physique : 15% de vitesse d'attaque

Psionique (2) - Optique de verrouillage :

Dégâts d'attaque : 10%

Puissance : 10%

Vitesse d'attaque : 20%

Lorsque le porteur inflige des dégâts à chaque ennemi pour la première fois à chaque combat, il gagne : Champion physique : 9% de dégâts d'attaque, Champion magique : 7% de puissance

Et :

Psionique (4) - Effets de la lumière inchangés.

Psionique (4) - Amplification des dégâts de Liaison de drone de la lumière : 20%

Psionique (4) - Matrice de la lumière :

Amplification des dégâts : 10%

Vitesse d'attaque : 15%

Omnivampirisme : 10%

Psionique (4) - Implant cybernétique de la lumière :

Amplification des dégâts : 10%

Vitesse d'attaque : 20%

Régénération de mana : 4

Bonus gagné toutes les 5 sec : Champion magique : 1 de régénération de mana, Champion physique : 15% de vitesse d'attaque

Psionique (4) - Optique de verrouillage de la lumière :

Dégâts d'attaque : 20%

Puissance : 20%

Vitesse d'attaque : 30%

Lorsque le porteur inflige des dégâts à chaque ennemi pour la première fois à chaque combat, il gagne : Champion physique : 9% de dégâts d'attaque, Champion magique : 7% de puissance

Et enfin :

Sniper - Amplification des dégâts de base : 18/24/28% ⇒ 18/25/35%

Astro-groove - Bonus Astro-groove (7) : 10% ⇒ 15%

Visionnaire - Soins de la Fontaine : 2,5% ⇒ 3%

Visionnaire (5) - Bonus de dégâts d'attaque/puissance de la Fontaine : 7% ⇒ 9%

Visionnaire - Vitesse d'attaque d'équipe de la Chasseresse : 15% ⇒ 12%

Visionnaire - Vitesse d'attaque de la Chasseresse : 12/35/55% ⇒ 15/45/70%

Visionnaire - Nombre de marques de la Chasseresse : 3/5/7 ⇒ 3/5/9

Dégâts magiques de la constellation Serpent de Visionnaire : 25/40/60% ⇒ 20/40/60%

Vitesse d'attaque de la constellation Montagne de Visionnaire : 10% ⇒ 8%

Durabilité de la constellation Montagne de Visionnaire : 6% ⇒ 5%

Juge stellaire

Il y a actuellement quelques options viables pour Juge stellaire, mais le type est bien trop situationnel, à tel point que nous nous retrouvons souvent à regarder s'il est envisageable de partir dessus ou de simplement partir sur une bonne composition générale.

Malgré les changements, il y aura toujours des Juges stellaires que vous ne souhaiterez peut-être pas jouer, c'est le lot des types à haute variabilité. Cependant, nous procédons à une refonte majeure du type afin de garantir une plus grande variété d'options à chaque partie, tout en supprimant les éléments inutiles. En rendant ce type moins conditionnel, nous vous garantissons de voir une cause des catégories Régularité, Condition ou Économie, et un effet des catégories Attaque, Défense ou Économie.

Au-delà de cela, nous avons effectué un important équilibrage du type et ajouté quelques nouvelles combinaisons pour les causes de type Condition avec des effets de type Défense et Économie. Oh, et vous avez également désormais la possibilité d'obtenir deux Leona si vous dépassez 100% de chance d'obtenir Leona avec les effets.

Les causes de Juge stellaire sont désormais regroupées en trois catégories. Une cause de chaque catégorie sera toujours proposée.

Régularité :

Toutes les 4 secondes,

Pour chaque niveau d'étoile de Juge stellaire,

Condition :

Lorsqu'un Juge stellaire attaque 3 fois,

Lorsqu'un Juge stellaire dépense 50 pts de mana,

Économie :

Pour chaque intérêt que vous devriez gagner,

Si vous avez utilisé une relance à la manche précédente,

Les effets de Juge stellaire sont désormais regroupés en trois catégories. Un effet de chaque catégorie sera toujours proposé.

Attaque :

Gain de puissance

Gain de vitesse d'attaque

Défense :

Gain de PV max permanent

Gain d'un bouclier équivalent à % des PV

Gain d'armure et de résistance magique

Économie :

% de chances de générer des PO

% de chances d'obtenir une Leona

Lorsqu'un joueur obtient des PO ou une Leona, si sa probabilité dépasse 100%, tout excédent sera utilisé pour un second tirage des récompenses, avec un maximum de 2 déclenchements. Par exemple : si un joueur termine un combat avec 150% de chances d'obtenir une Leona, il obtiendra 1 Leona, puis aura 50% de chances d'obtenir une deuxième Leona.

Nouvelles combinaisons :

Lorsqu'un Juge stellaire attaque 3 fois, le champion gagne 12/18 résistances

Lorsqu'un Juge stellaire attaque 3 fois, vous gagnez 3/5% de chances de générer des PO (2/3 max)

Lorsqu'un Juge stellaire attaque 3 fois, vous gagnez 10/18% d'obtenir une Leona

Combinaisons modifiées :

Lorsqu'un Juge stellaire attaque 3 fois,

le champion gagne de la puissance : 5/8 ⇒ 6/9

le champion gagne de la vitesse d'attaque : 3/5% ⇒ 4/6%

Toutes les 4 secondes, le champion gagne de la vitesse d'attaque : 11/17% ⇒ 14/20%

Pour chaque intérêt que vous devriez gagner,

le champion gagne des résistances : 12/18 ⇒ 14/22

Durée du bouclier : 4 sec ⇒ 8 sec

Si vous avez utilisé une relance à la manche précédente,

le champion gagne de la puissance : 30/45 ⇒ 25/40

le champion gagne de la vitesse d'attaque : 30/45% ⇒ 35/55%

Chances d'obtenir une Leona : 50/100% ⇒ 70/125%

Chances de générer des PO : 22% ⇒ 30%

Durée du bouclier : 4 sec ⇒ 8 sec

Pour chaque niveau d'étoile de Juge stellaire,

le champion gagne de la vitesse d'attaque : 7/8% ⇒ 8/9%

Durée du bouclier : 4 sec ⇒ 8 sec

Causes supprimées :

La première fois que chaque Juge stellaire passe sous 40% de PV,

Lorsqu'un ennemi meurt,

Lorsqu'un Juge stellaire inflige des dégâts 10 fois,

Effets supprimés :

tous les Juges stellaires gagnent du mana.

vous gagnez un pourcentage de chances d'obtenir une relance.

Unités : Palier 1

Un plateau composé uniquement d'unités 3 étoiles à 1 PO ne devrait pas pouvoir gagner une partie, mais avec un petit coup de pouce grâce à des conditions parfaites (optimisations appropriées, des petits coups de chance par-ci par-là, une excellente utilisation des objets, suffisamment de tempo pour atteindre des niveaux supérieurs), ces unités devraient avoir de bonnes chances d'y parvenir. Donc dans le patch 17.4, nous revenons en arrière sur le nerf de Twisted Fate de la 17.3, qui avait trop affaibli la composition même lorsque toutes les conditions étaient réunies, tout en apportant un buff à Aatrox, qui devrait surtout se faire sentir à trois étoiles. Aatrox rencontre des difficultés depuis un certain temps, donc nous avons hâte de le voir devenir digne de vos relances et se transformer en une véritable menace dans les compositions Combo stellaire (optimisation de champion).

Aatrox - Soins : 300/375/575 de puissance⇒ 325/400/650 de puissance

Twisted Fate - Dégâts magiques minimum : 180/270/405/690 ⇒ 190/285/430/730

Twisted Fate - Dégâts magiques de puissance maximum : 360/540/810/1380 ⇒ 380/570/860/1460

Unités : Palier 2

Tout comme pour Twisted Fate, nous revenons en arrière sur le nerf de Bel'Veth. Notre but n'est pas d'anéantir complètement une composition juste avec un nerf, et, en l'occurrence, l'absence de la reine des Primordiens s'est fait ressentir. En conservant les autres nerfs de la composition (Briar, Maraudeur), nous ne devrions pas assister à un retour écrasant de celle-ci, comme ça a pu être le cas à certains niveaux de jeu, mais si vous avez l'occasion de la jouer, profitez-en !

Voici un changement étrange : Jax. Actuellement, la réduction de dégâts fixes de Jax augmente avec la puissance, ce qui rend des objets comme Couronne de la reine étrangement efficaces sur lui, et TRÈS efficaces pour contrer des champions comme Ezreal ou Corki. Nous transformons cette réduction de dégâts en une valeur fixe qui ne dépend que du niveau d'étoile, alors gardez votre Jax AP pour l'Abîme hurlant.

Avec le changement majeur apporté à Juge stellaire, il n'a jamais été aussi facile de jouer Zoé en tant que carry, mais même ainsi, elle pourrait bénéficier d'un petit coup de pouce. Avec ces deux changements, ne soyez pas surpris de voir réapparaître les compositions Initiateur Juge stellaire !

Bel'Veth - Dégâts d'attaque des sorts : 18/27/41/69 ⇒ 20/30/45/77

Gnar - Vitesse d'attaque de base : 0,7 ⇒ 0,75

Gwen - Résistances : 45 ⇒ 50

Gwen - Dégâts de puissance à cible unique 145/220/380/650 ⇒ 145/220/410/700

Jax - Réduction fixe des dégâts : 15/20/25 (puissance) ⇒ 20/25/30 (pas de ratio de puissance)

Zoé - Dégâts de la compétence : 68/102/153% de puissance⇒ 73/110/180% de puissance

Unités : Palier 3

Même si elle a été aperçue dans quelques compositions, elle n'a jamais eu son moment de gloire en tant que carry principal. Les buffs d'Aurora devraient rendre les compositions Voyageur un peu plus stables, et la composition Section Anima devrait également y trouver son compte !

L'aura de Rédempteur de Rhaast a longtemps été un pilier très recherché dans de nombreuses compositions. Nous uniformisons le buff, en plus de le réduire, afin que dans les parties à emblèmes où tout le monde court après Rhaast, vous ne vous retrouviez pas lésés avec une seule pauvre unité une étoile.

Avec Liaison de drone devenant un peu plus flexible, nous pouvons accorder à Viktor un léger buff sans craindre qu'il retrouve sa puissance initiale.

Aurora - Dégâts de puissance répartis : 370/555/890 puissance⇒ 400/600/960 puissance

Lulu - Durée de l'étourdissement de la compétence Montagne : 0,5 sec ⇒ 0,25 sec

Miss Fortune (Réplicateur) - Dégâts physiques de la compétence : 250/375/600 dégâts d'attaque⇒ 275/415/660 dégâts d'attaque

Ornn - PV de base : 850 ⇒ 950

Rhaast - Vitesse d'attaque de Rédempteur : 2/2,5/3% ⇒ 2/2/2%

Rhaast - Bonus de résistances de Rédempteur : 2/2,5/3 ⇒ 2/2/2

Viktor - Dégâts de la compétence : 185/275/475 puissance⇒ 190/290/500 puissance

Unités : Palier 4

Corki a souffert de son succès, étant assez flexible (il sait se contenter de quelques épées) et plutôt puissant, il figure sur la liste des unités les plus recherchées pour bien trop de joueurs.

Maintenant qu'elle est un tank, il n'est pas très logique que Morgana ait une portée de deux hexagones. En réalité, c'est même contre-productif.

Nami inflige en réalité beaucoup de dégâts, mais une grande partie d'entre eux sont souvent des dégâts excessifs. Nous ajustons sa capacité à lancer plus fréquemment sa compétence afin que, même lorsqu'elle perd une partie de ses dégâts en excédent, elle puisse plus rapidement relancer sa compétence.

Corki - Dégâts physiques du missile : 30/44% des dégâts d'attaque⇒ 28/42% des dégâts d'attaque

Corki - Dégâts physiques des roquettes Meeple : 120/180% des dégâts d'attaque ⇒ 110/165% des dégâts d'attaque

Morgana - Portée : 2 ⇒ 1

Morgana - Ratio de PV du bouclier : 10% ⇒ 15%

Nami - Mana : 25/70 ⇒ 20/6

Xayah - Dégâts d'attaque de base : 50 ⇒ 52

Xayah - Dégâts physiques de la compétence à la cible principale : 10/15% des dégâts d'attaque ⇒ 25/40% des dégâts d'attaque

Unités : Palier 5

Graves possède l'un des plafonds de puissance les plus élevés dans TFT, mais sa puissance de base est trop faible, ce qui le rend trop situationnel : il faut avoir des PV à sacrifier pour l'améliorer, il faut avoir des objets pour Graves, et surtout, il faut avoir Graves. Il est donc rarement joué. Nous lui octroyons donc un solide buff de base, tout en affaiblissant son amélioration la plus puissante, dans l'espoir qu'il soit plus souvent jouable et moins punitif s'il arrive tard dans la partie.

Shen lance sa première compétence plus rapidement, tandis que Zed lance la sienne plus tard. Voilà un équilibrage qui colle avec l'histoire.

Fiora - Dégâts bruts de la compétence : 40/60 dégâts d'attaque⇒ 37/56 dégâts d'attaque

Graves - Vitesse d'attaque de base : 0,7 ⇒ 0,75

Graves - Réduction de Balistique laser par cible : 40% ⇒ 60%

Shen - Mana : 10/70 ⇒ 20/70

Shen - Dégâts de la compétence : 20/30 de puissance⇒ 25/40 de puissance

Zed - PV du clone : 33/40% ⇒ 33/45%

Zed - Mana : 50/100 ⇒ 40/100

Optimisations

Des nerfs pour les optimisations de combat les plus puissantes, et des buffs pour celles qui sont fun à jouer mais qui n'ont pas trouvé leur place. Nous soulignerons le buff apporté à Une aventure exaltante, qui offrira davantage de PO en récompense, mais qui sera surtout beaucoup plus intéressante dans ce patch rempli de buffs pour les unités à 2 PO !

Guerrière au bouclier (Leona) - Mana : 10/40 ⇒ 20/50

Autodestruction (Gragas) - Dégâts de sort de puissance : 280/420/630 de puissance⇒ 250/375/600 de puissance

Jaximus (Jax) - Dégâts de la compétence : 170/250/450 de puissance ⇒ 160/240/420 de puissance

Un, deux, trois - Nombre d'unités à 1 PO : 1 ⇒ 2

Booster - Valeur totale : 10 PO ⇒ 12 PO

Transfert I - Amplification des dégâts : 5% ⇒ 7%

Transfert II - Amplification des dégâts : 8% ⇒ 10%

Connivence I - Statistiques : 3 ⇒ 3,5

Connivence II - Statistiques : 5 ⇒ 6

Une aventure exaltante - Augmentation des récompenses de ~15%

Typologie - PO par phase : 4 ⇒ 3

Besace héroïque - PO : 4 ⇒ 5

Cœur d'acier - PV par croissance : 12 ⇒ 16

Swarm - Octroie également 2 Duplicateurs riquiquis

Swarm - Vitesse d'attaque du Primordien suprême : 0,6 ⇒ 0,9

Swarm - Mana du Primordien suprême : 30/100 ⇒ 30/90

Tenir le front - Dégâts d'attaque bonus : 9% ⇒ 8%, puissance bonus : 10% ⇒ 9%

Câlin collectif I - Résistances : 7 ⇒ 6

Câlin collectif II - Résistances : 10 ⇒ 9

Kahuna - Dégâts bruts bonus : 125% des dégâts d'attaque⇒ 100% des dégâts d'attaque

Abonnement premium - PO par activation : 5 ⇒ 7

Volonté de la massue n'apparaît plus à la phase 2-1.

Objets blindés - PV par objet : 20 ⇒ 16

Plateau solaire n'apparaît plus à la phase 2-1.

Flux temporel - PV par relance : 2 ⇒ 7

Objets de la lumière

Désolé, Lulu, mais la Dent de Nashor de la lumière ne peut pas te faire devenir une unité à 6 PO.

Casque adaptatif de la lumière - Dégâts d'attaque/puissance pour les champions non tank : 25 ⇒ 40

Casque adaptatif de la lumière - Régénération du mana : 6 ⇒ 7

Griffe de dragon de la lumière - Pourcentage de PV max : 22% ⇒ 28%

Lithoplastron de gargouille de la lumière - Résistances par ennemi : 25 ⇒ 20

Lame enragée de Guinsoo de la lumière - Vitesse d'attaque par seconde : 14% ⇒ 16%

Dent de Nashor de la lumière - Mana à l'impact en cas de coup critique : 8 ⇒ 6

Artefacts

Joyau putréfiant - Réduction de résistance magique : 4 ⇒ 6

Patience d'Ekko - Amplification des dégâts : 40% ⇒ 45%

Tempête de Luden - Dégâts d'attaque/puissance : 55% ⇒ 60%

Botte secrète de Yasuo - Vitesse d'attaque : 10% ⇒ 20%

Emblèmes

L'Emblème de Rebelle a été de loin l'emblème le plus puissant du patch 17.3. Nous allons le nerfer et buffer l'Emblème de Juge stellaire qui devrait être beaucoup plus amusant avec la refonte du type.

Emblème de Juge stellaire - Vitesse d'attaque : 20% ⇒ 30%

Emblème de Rebelle - Omnivampirisme : 40% ⇒ 25%

K.O. Coliseum de Crocc

Modifications

Les prismatiques sont un peu trop faciles d'accès avec la possibilité pour Crocc d'obtenir des ustensiles de cuisine.

Gardien des étoiles - Palier prismatique : 10 ⇒ 11

Combattant spirituel - Palier prismatique : 10 ⇒ 11

Correction d'un bug à cause duquel si le Méga-mecha était éliminé au début du combat par un champion 3 étoiles à 5 PO, les unités devenaient invulnérables grâce à l'optimisation « Je serai la tête ». Cette optimisation rend les unités invulnérables.

Correction d'un bug à cause duquel la réputation suivie par l'optimisation « Idole des jeunes » ne progressait pas lorsque vous placiez le nombre d'unités Combattants spirituels requis pour le type prismatique.

Correction d'un bug lié à l'optimisation « Je serai la tête », où la mort du Méga-mecha pendant la transformation rendait les unités invulnérables.

Corrections de bugs