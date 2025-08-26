TFT : MàJ 15.3, les détails de la mise à jour (2025)

TFT : La composition Aphelios/Nidalee, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Aphelios/Nidalee sur le set 18 de TFT.
Patch 15.3 de TFT
Acheter de l'XP de Passe de combatÀ partir de ce patch, vous aurez la possibilité d'acheter des niveaux de votre passe de combat sur le PBE. Cette fonctionnalité devrait sortir en jeu le 10 septembre.
- Les niveaux de passe de combat peuvent être achetés pour la somme de 130 RP par niveau.
Systèmes
Power UpsJusqu'à maintenant, certains power ups apparaissaient occasionnellement alors que leur poids (c'est-à-dire leur probabilité d'apparition) était de 0. Nous réglons ce problème pour nous assurer qu'ils ne se pointeront pas quand ils ne le doivent pas. Nous réintroduisons également deux power ups dont le poids était de 0 jusqu'à maintenant, ce qui veut dire qu'ils n'apparaissaient pas du tout. Comme il se pourrait que ce soit la première fois que vous en entendiez parler, voici leurs descriptions.
- Les power ups d'un poids de 0 seront désormais correctement cachés.
- Vitesse maximale : 0 ⇒ 10
- Mana-mania : 0 ⇒ 5
- Vitesse maximale : le champion gagne 10% de vitesse d'attaque, et en gagne 1,5% de façon permanente toutes les 3 éliminations.
- Mana-mania : le champion commence le combat avec l'intégralité de son mana.
Orbes prismatiquesN'obtenir que des PO alors que vos ennemis reçoivent des objets, c'est pas génial comme situation. Nous changeons le butin de ce type d'orbes pour que les récompenses soient plus équilibrées.
- 55 PO ⇒ 10 PO + Coffre chanceux de la lumière
Unités 4 étoilesIl est plus facile que jamais d'obtenir des unités à 4 étoiles dans TFT, et leur niveau de présence est égalé par leur puissance. Nous supprimons les PV bonus qu'elles obtiennent en passant à 4 étoiles pour garantir que les autres unités, quel que soit leur niveau d'étoiles, puissent aussi être des personnages principaux.
- Gain de PV bonus à 4 étoiles : 200 ⇒ 0
Durée du verrouillage à l'apparition d'une armurerieLe petit verrouillage qui s'active lorsqu'une armurerie apparaît pour éviter de cliquer quelque part par erreur a été réduit afin que vous puissiez réaliser vos actions plus rapidement et frimer avec votre vitesse d'action.
- Le chrono de sécurité des armureries a été réduit pour certaines armureries, notamment celles de power up, de Gambit de cristal et de Lee Sin.
Changements majeurs
TypesLes diamants sont éternels, comme nous le montre Gambit de cristal (7) qui continue d'être le meilleur type de palier Or pour le second patch d'affiliée. Mais comme pour les diamants, Gambit de cristal n'a pour valeur que celle que nous lui donnons, et nous décidons de diminuer l'amplification des dégâts globale de ce type, ce qui devrait nous aider dans notre quête de ralentissement du jeu.
Avec 2 unités à 4 PO, Méga-mecha (3) est facile à ajouter dans une compo pour fournir un puissant contrôle de foule en fin de partie avec Jarvan IV et Yone (qui vient d'être buffé), en plus des dégâts octroyés par Karma. Nous réduisons le scaling de fin de partie de Méga-mecha (3) et réduisons les soins qu'il reçoit pour diminuer l'impact que ce type a sur la première ligne.
Le type Luchador domine la scène défensive en ce moment, avec de puissants soins et la capacité de purger des effets de dégâts sur la durée (désolé, Malzahar). Nous luttons avec ce type pour l'amener à un stade plus équilibré, mais nous avons quelques changements de plus grande ampleur pour Luchador à l'avenir. Nous espérons que ce sera suffisant pour consolider la place que ce type occupe dans la méta sans dépendre de manière excessive d'un seul élément.
À moins d'obtenir Lulu à la phase 2-1, jouer Dresseuse de monstre peut être compliqué, car il est difficile d'atteindre le niveau 30 d'XP pour bénéficier du renforcement. Avec ce buff, vous devriez (en général) atteindre le niveau 30 deux manches plus tôt, ce qui permettrait à Lulu d'être utilisée même si elle n'arrive qu'en phase 3-1.
Que vous fassiez partie des étudiants populaires à l'école, ou bien du club qu'on ne m'a jamais autorisé à fonder, nous donnons des buffs à tous nos types qui galèrent, au bonus de Gardienne des étoiles d'Ahri et à Spectre.
- Gambit de cristal (3) - Gemmes par défaite : 11 ⇒ 13
- Gambit de cristal (7) - Amplification des dégâts : 30% ⇒ 20%
- Méga-mecha (3) - Scaling des PV en fonction de la phase : 90/120/135/170/200% ⇒ 90/115/120/150/175%
- Méga-mecha (3) - Soins : 10% des dégâts de champions ⇒ 12%
- Luchador - Soins : 20/50% ⇒ 15/35%
- Le type Luchador ne purge plus les effets de dégâts sur la durée à l'activation.
- Le bonus d'XP en fonction de la phase de Dresseuse de monstre est légèrement augmenté.
- Ahri Gardienne des étoiles - Bonus : 3 mana en 2 sec ⇒ 5 mana en 2 sec
- Spectre - Soins : 18/36/50% ⇒ 20/40/60%
Unités à 1 PONaafiri et Syndra sont les deux meilleures porteuses d'objets à 1 PO pour leurs rôles respectifs. En réduisant un peu de bouclier par-ci et de dégâts par-là, nous devrions voir d'autres porteurs d'objets de début de partie faire leur entrée. Comme les compos de relances de Naafiri ne sont pas des plus populaires pour l'instant, nous limitons ses nerfs à ses versions 1 et 2 étoiles.
- Naafiri - PV du bouclier : 100/120/150 ⇒ 90/110/150
- Syndra : 230/345/520 ⇒ 215/325/485
Unités à 2 POVous avez déjà foncé à toute vitesse dans un mur ? Ah non ? Vraiment ? Je parie que vous l'avez déjà fait. Ouais, c'est sûr, vous l'avez déjà fait. Y a pas de quoi avoir honte, moi aussi j'ai perdu face à un Mundo 2 étoiles avec deux objets et une Ceinture du géant. Les résultats sont formels : notre meilleur tank à 2 PO (et s'il en coûtait 3, ce serait le meilleur des 3 PO aussi) est plus difficile à abattre qu'un mur qu'on démolit avec une brosse à dents. Nous allons donc retirer quelques briques de cette muraille pour qu'elle ait une taille qui convient à une unité à 2 PO.
C'est plutôt logique que Gangplank ait été si difficile à ajuster lors du dernier patch. Il lui aurait fallu un cache-œil pour que ses ennemis aient une chance de lui échapper. Nous déplaçons la puissance de Gangplank de sa capacité à générer des PO vers les dégâts de sa compétence pour le ramener d'entre les morts. Mais pas sous la même forme qu'avant ! Sa vitesse d'attaque, ses dégâts d'attaque et son mana n'ont plus rien à voir avec ses stats du patch 15.2.
Kobuko reçoit exclusivement des items de tank avec Mentor (4) puisqu'il inflige en permanence des dégâts à la ligne arrière et la ronge petit à petit tout en attirant les compétences et les attaques. Ce changement devrait garantir que, lorsqu'il est équipé comme un tank, il ne puisse plus être l'unité qui inflige le plus de dégâts grâce à son accès à la ligne arrière.
- Dr. Mundo - Gain de PV : 300/350/420 ⇒ 240/280/350
- Gangplank - Dégâts de la compétence : 285/430/775 ⇒ 305/460/815
- Gangplank - Chances de gagner des PO : 40% ⇒ 30%
- Le 4e tir de Jhin changera de direction si la cible meurt alors qu'il est en plein vol.
- Kobuko - PV du bouclier en forme Mentor : 325/425/550 ⇒ 325/400/500
- Kobuko - Ratio de PV de l'écrasement en forme Mentor : 25% ⇒ 18%
- Kobuko - Ratio de PV secondaire en forme Mentor : 10% ⇒ 8%
- Xayah - Dégâts de la compétence : 40/60/95% ⇒ 50/75/115%
Unités à 3 POCaitlyn est notre meilleure unité à 3 PO. Ses balles qui rebondissent et ses tirs en pleine tête me donnent des sueurs froides. Un petit changement dans les chiffres devrait faire en sorte qu'elle reste un redoutable sniper, mais pas du niveau de TenZ.
Senna sert juste à porter un Dernier souffle ou des objets de brûlure. Il est temps que son Super canon laser fasse mouche, quand moi je n'y arrive pas.
La phrase, c'est « Un jour je serai le meilleur dresseur », et pas « Un jour j'aurai le meilleur Smolder ». Notre dragon est de loin le meilleur choix pour Dresseuse de monstre. Avec le buff octroyé à l'XP du type, nous affaiblissons un peu Smolder pour nous assurer qu'il ne devienne pas incontrôlable.
La forme Mentor de Yasuo est vraiment forte, mais sa forme de base ? Pas vraiment. Nous allons essayer de réduire l'écart entre ses deux formes.
- Caitlyn - Dégâts à la cible principale : 350/525/840 ⇒ 330/495/790
- Caitlyn - Dégâts par rebond de balle : 95/145/240 ⇒ 85/130/205
- Senna - Dégâts physiques de la compétence : 350/525/870 ⇒ 385/580/960
- Senna - Dégâts magiques de la compétence : 35/55/85 ⇒ 40/60/95
- Smolder - Dégâts : 225/340/540 ⇒ 215/325/515
- Yasuo - Dégâts physiques du coup d'estoc en forme de base : 135/200/330 ⇒ 150/225/360
- Yasuo - Dégâts magiques du coup d'estoc en forme de base : 40/60/100 ⇒ 30/45/70
- Yasuo - Dégâts de la taillade en forme Mentor : 140/210/335 ⇒ 100/150/240
Unités à 4 PODans l'ensemble, nous diminuons un peu les dégâts des unités à 4 PO de la méta pour permettre à d'autres carrys de se démarquer et pour continuer notre travail de ralentissement du rythme de jeu.
Auparavant, Samira ne bénéficiait pas de son double omnivampirisme lorsqu'elle lançait sa compétence. Maintenant que c'est réglé, elle devrait pouvoir survivre dans plus de scénarios quand elle bondit dans un essaim d'ennemis. Mais avec un tel buff, nous devons diminuer ses dégâts, puisqu'elle est déjà sur le devant de la scène des carrys.
- Jinx - Dégâts de la compétence : 520/750/3600 ⇒ 575/875/4000
- Karma - Dégâts de la compétence : 1125/1700/6500 ⇒ 1050/1575/6500
- Ryze - Dégâts de la compétence : 720/1080/6000 ⇒ 770/1155/6000
- Ryze - Dégâts de la compétence en forme Mentor : 750/1125/6000 ⇒ 800/1200/6000
- Samira - Correction de bug : l'omnivampirisme durant sa compétence est désormais correctement doublé
- Samira - Dégâts par balle : 90/135/650 ⇒ 80/120/650
- Samira - Dégâts de la grosse compétence : 280/420/2200 ⇒ 230/345/2200
- Yuumi - Dégâts bruts : 32% des dégâts de base ⇒ 30% des dégâts de base
Unités à 5 POSéraphine et Yone sont des unités à 5 PO avec lesquels vous ne pouvez pas faire d'aura farming. Avec quelques petits coups de pouce à leurs dégâts, ils devraient avoir l'attention qu'ils méritent.
- Lee Sin - Dégâts à la cible principale en forme Exécuteur : 295/445/8000 ⇒ 325/500/8000
- Lee Sin - Mana en forme Colosse : 30/60 ⇒ 20/50
- Lee Sin - Dégâts à la cible principale en forme Colosse : 450/675 ⇒ 525/800
- Séraphine - Dégâts de base de la compétence : 135/205 ⇒ 150/225
- Yone - Vitesse d'attaque à l'impact : 4% ⇒ 4,5%
- Yone - Dégâts magiques à l'impact : 90/135 ⇒ 105/160
OptimisationsLa Lame enragée de Guinsoo est le meilleur objet par défaut pour la plupart des optimisations de champion. Nous déplaçons l'augmentation de vitesse d'attaque de ces champions vers une modification de stat supplémentaire, qui aura un effet similaire à l'équipement d'un objet de vitesse d'attaque ou à la sélection d'une optimisation de vitesse d'attaque comme Toujours plus vite. Grâce à cela, la Guinsoo ne devrait plus être l'item dominant, et d'autres devraient devenir plus populaires.
Dans le dernier patch, nous avons essayé de retirer la Main de la justice qui accompagne Isekai, mais on dirait que la modification n'a pas fonctionné. Nous revoilà donc en train d'essayer d'empêcher ce voyageur d'entre les mondes de voyager trop souvent vers le sommet du lobby.
- Visez le sommet ! : votre première victoire vous octroie un composant. Et ensuite 1 composant toutes les 3 victoires.
- Abracadabra - Réduction des dégâts : 25% ⇒ 20%
- Ombres envahissantes - Dégâts d'attaque/puissance par déclenchement : 5 ⇒ 6
- Mains de diamant : supprimée
- Stratégie avancée - PV : 200 ⇒ 150
- Une chaise ! (Mundo) - Pourcentage des PV en dégâts d'attaque de base : 6% ⇒ 7%
- Vent hurlant - Mana par bourrasque : 600 ⇒ 550
- Isekai n'octroie plus une Main de la justice.
- Justice de la cour de récré (Garen) - Modification de stat : 0,8 vitesse d'attaque ⇒ 0,6 vitesse d'attaque et 30% de vitesse d'attaque
- Étoiles filantes (Neeko) - Soins : 250/350/450 ⇒ 300/400/550
- Étoiles filantes (Neeko) - Modification de stat : 0,8 vitesse d'attaque ⇒ 0,6 vitesse d'attaque et 50% de vitesse d'attaque
- Plateau solaire - Durée : 12 sec ⇒ 15 sec
- Titan tectonique (Malphite) - Modification de stat : 0,8 vitesse d'attaque ⇒ 0,55 vitesse d'attaque et 50% de vitesse d'attaque
- Petite équipe de choc - Bonus : 175% ⇒ 200%
- Favoris du tournoi - Paliers 4 à 7 augmentés :
- 20 000 ⇒ 25 000
- 50 000 ⇒ 60 000
- 90 000 ⇒ 100 000
- 115 000 ⇒ 130 000
Objets et objets de la lumièreNous essayons de peaufiner davantage le rôle du Buff bleu en tant qu'objet de régénération du mana principal qui n'a pas besoin d'autre stat pour améliorer sa régénération du mana (contrairement à la Lance de Shojin). D'ailleurs, tant qu'on en parle : la Shojin est l'objet par défaut pour la plupart des lanceurs de compétences de la ligne arrière, et nous allons l'affaiblir un peu pour rétablir l'équilibre.
Avec le ralentissement de la cadence de jeu, la Guinsoo, qui domine déjà, deviendra encore meilleure. Cet objet renforce déjà certaines des meilleures compos, nous allons donc lui apporter un nerf de moyenne envergure.
Comme nous l'avons mentionné plus haut, la puissance de nos objets de la lumière a contribué à accélérer le rythme de jeu. Nous allons donc modifier ceux qui s'en tirent trop bien, mais aussi améliorer les deux qui brillent le moins dans ce set.
- Buff bleu - Régénération du mana : 5 ⇒ 6
- Lame enragée de Guinsoo - Vitesse d'attaque par seconde : 7% ⇒ 6%
- Lance de Shojin - Dégâts d'attaque : 18 ⇒ 15
- Casque adaptatif de la lumière - Puissance/dégâts d'attaque : 30 ⇒ 45
- Casque adaptatif de la lumière - Résistances : 60 ⇒ 75
- Buff bleu de la lumière - Dégâts d'attaque/puissance : 60 ⇒ 45
- Manteau de la nuit de la lumière - Nouveauté : rend la totalité de ses PV au porteur une fois que l'impossibilité de le cibler prend fin
- Manteau de la nuit de la lumière - Vitesse d'attaque : 40% ⇒ 30%
- Manteau de la nuit de la lumière - Dégâts d'attaque : 25 ⇒ 20
- Manteau de la nuit de la lumière - Puissance : 30 ⇒ 20
- Lame enragée de Guinsoo de la lumière - Vitesse d'attaque de base : 30% ⇒ 25%
- Lame enragée de Guinsoo de la lumière - Vitesse d'attaque par seconde : 14% ⇒ 12%
- Lame d'infini de la lumière - Dégâts d'attaque : 70 ⇒ 65
- Lance de Shojin de la lumière - Dégâts d'attaque : 35 ⇒ 30
- Lance de Shojin de la lumière - Puissance : 30 ⇒ 25
ArtefactsVous étiez nombreux à vouloir un nerf de Jayce ou d'Ashe. D'après nos observations, bien qu'ils soient forts, ces champions ne dépassent les attentes que lorsqu'ils sont renforcés par nos artefacts les plus puissants. Nous ajoutons donc quelques nerfs à leurs objets favoris, tout en renforçant Protège-bras du savant, qui a été un peu délaissé pendant ce set.
- Tremblelames - Vitesse d'attaque par attaque : 7% ⇒ 6%
- Manazane n'accumule plus le mana pour l'octroyer après le deuxième lancer de compétence. Désormais, le chrono de régénération de mana sera en pause et se mettra en route quand le champion ne sera plus soumis à un blocus de mana.
- Protège-bras du savant - Puissance : 30 ⇒ 40
- Aube de Haut-Lac-d'Argent - Le porteur ne convertit plus 1% des dégâts subis en mana.
- Aube de Haut-Lac-d'Argent - Résistances : 50 ⇒ 60
Power UpsPlus de 8000 créait un étrange comportement chez les joueurs, qui les poussait à chercher le power up avant même d'avoir terminé les premiers combats de PvE. Nous supprimons sa capacité à cumuler les effets lors des manches de PvE pour favoriser un usage plus stratégique des power ups, tout en apportant un nerf bien nécessaire à celui-ci.
- Peau adaptative - Résistances totales : 55 ⇒ 60
- KO artistique - Dégâts bonus : 40% ⇒ 35%
- Meilleure défense - Pourcentage de dégâts du bouclier : 150% ⇒ 175%
- Massacreur - Pourcentage d'armure ignorée : 35% ⇒ 40%
- Ange gardien - Bouclier : 120 ⇒ 135
- Colossal - PV : 1000/1400 ⇒ 900/1250
- Colossal - Amplification des dégâts : 10/30% ⇒ 10/20%
- Partage de mana - Mana partagé : 25% ⇒ 35%
- Efficacité - Réduction du mana : 20 ⇒ 15
- Conte de fées - Dégâts : 80/110/150/220 ⇒ 80/125/175/250
- Conte de fées : ne peut plus apparaître pour Samira.
- Fan service - Poids : 15 ⇒ 20
- Fan service sera toujours proposé si le joueur a déjà Fan service.
- Coup du chapeau - Dégâts d'attaque/puissance de base : 20 ⇒ 16
- Kahuna - Tire des projectiles lors de l'attaque et plus à l'impact. Moins susceptible de tirer sur une cible morte.
- Maître de glace - Dégâts de zone : 20% ⇒ 30%
- Pilote de mecha - PV partagés : 50% ⇒ 60%
- Arcanes maximaux - Puissance de base : 20 ⇒ 22
- Vitesse maximale - Vitesse d'attaque de base : 8% ⇒ 10%
- Vitesse maximale - Vitesse d'attaque par effet cumulé : 1% ⇒ 1,5%
- Vitalité - PV par combat : 35 ⇒ 40
- Vitalité - PV toutes les 10 sec : 10 ⇒ 12
- Piqûre - Dégâts bonus : 50% ⇒ 45%
- Dernière chance - PV bonus : 25% ⇒ 18%
- Ordinaire - PV : 300/400/600/800 ⇒ 300/400/750/1000
- Ordinaire - Vitesse d'attaque : 20/35/50/65% ⇒ 30/45/65/85%
- Plus de 8000 : la régénération du mana est moins courante.
- Plus de 8000 : ne fonctionne plus lors des manches PvE.
- Précision - Mana bonus par attaque : 10 ⇒ 5
- Précision : la vitesse d'attaque ne remplace plus les 0,5 de vitesse d'attaque d'Aube de Haut-Lac-d'Argent.
- Poursuite - Gain de puissance : 5 ⇒ 8
- Coriace - Réduction fixe des dégâts : 30 ⇒ 25
- Robot combattant - Partage de stats : 35% ⇒ 50%
- Deuxième round - PV : 85% ⇒ 60%
- Clone des ombres - Dégâts du clone : 25% ⇒ 22%
- Clone des ombres - PV du clone : 75% ⇒ 50%
- Singularité - PV par mort : 8 ⇒ 10
- Vedette - Durée de vie de l'hexagone marqué : 3 ⇒ 5
- Vedette - PV : 200 ⇒ 150
- Armure cloutée - Dégâts par phase : 5 ⇒ 8
- Soutien indéfectible - PV du bouclier : 40% ⇒ 50%
- Soutien indéfectible - Résistance magique par compétence lancée : 10 ⇒ 25
- Super génie - Cadence : 1,5 sec ⇒ 2 sec
- Super génie n'est plus proposé à la phase 2.
- Inarrêtable - PV : 300 ⇒ 150
- Poids d'entraînement - Durabilité : 18% ⇒ 12%
Changements mineurs
TypesLe palier prismatique de Méga-mecha a été particulièrement difficile à atteindre, puisque vous pouviez obtenir une des optimisations nécessaires pour atteindre ce palier, mais aucune des autres. Nous changeons son fonctionnement pour que vous ayez plus de contrôle dans votre quête des types prismatiques. Toutefois, à cause de cette nouvelle stabilité, nous diminuons drastiquement le niveau de puissance des optimisations individuelles, pour que ça ressemble moins à une partie de RNG, et davantage à « Tu penses pouvoir survivre jusqu'au niveau 10 sans économie et sans optimisation de combat ? »
Deux autres missions prismatiques étaient hors d'atteinte, mais la rentrée des classes approche, alors étudiez un max, décrochez le diplôme de l'académie et sauvez le monde !
Méga-mecha
En plus :
- Les optimisations de la quête prismatique apparaîtront désormais uniquement lorsque la rareté des optimisations permet aux 3 optimisations d'apparaître, à savoir (Or/Or/Or) ou (Or/Or/Prismatique).
- Si vous choisissez la première (Je serai les jambes), les autres vous seront proposées.
- Je serai les jambes - Résistances bonus : 15 ⇒ 10
- Je serai les bras - Vitesse d'attaque : 60% ⇒ 45%
- Je serai les bras : n'octroie désormais plus une Senna et un Gangplank.
- Je serai la tête (Or) - PV du mecha : 400 ⇒ 250
- Je serai la tête (Prismatique) - PV du mecha : 800 ⇒ 350
- Je serai la tête (Prismatique) - Amplification des dégâts du mecha : 25% ⇒ 15%
- Je serai la tête (Prismatique) : octroie désormais un Yone.
- Gardienne des étoiles - Palier de mana : 20 000 ⇒ 18 500
- Académie du combat - Palier de points via les objets : 175 ⇒ 160 objets
- Académie du combat : la bulle d'aide a été reformulée pour préciser que l'effet ne compte que les objets portés par des champions.
Unités à 3 POAhri et Viego ont besoin d'un coup de main pour ouvrir la voie à des compos de relances basées sur eux.
- Ahri 3 étoiles - Dégâts : 1100 ⇒ 1175
- Viego 3 étoiles - Dégâts du premier coup : 70 ⇒ 80
- Viego 3 étoiles - Dégâts du deuxième coup : 250 ⇒ 270
- Viego 3 étoiles - Dégâts du troisième coup : 530 puissance ⇒ 560 puissance
Unités à 4 PO
- Poppy 3 étoiles - Dégâts à la cible principale : 2000 ⇒ 3000
- Poppy 3 étoiles - Dégâts à la cible secondaire : 600 ⇒ 1000
- K'Santé 3 étoiles - Dégâts de la forme de base : 800% des résistances ⇒ 1200% des résistances
- Leona 3 étoiles - Dégâts de base : 500% des résistances ⇒ 800% des résistances
- Ryze 3 étoiles - Dégâts secondaires : 550 ⇒ 1200
- Ryze 3 étoiles - Dégâts secondaires de la compétence de Mentor : 550 ⇒ 1200
- Ryze 3 étoiles - Dégâts de zone en forme Mentor : 250 ⇒ 450
- Jarvan IV 3 étoiles - Bouclier : 2000 ⇒ 1500
- Jarvan IV 3 étoiles - Dégâts de la compétence : 2000 ⇒ 3000
Corrections de bugs
- Jhin ne perdra désormais plus les dégâts bonus de son 4e tir lorsque l'animation de son attaque est annulée avant le tir.
- Instinct meurtrier ne peut plus être proposé pour Darius.
- L'option objet de soutien a été supprimée des armureries d'assistance en Double Up.
- Gambit de cristal 7 et 10 octroient désormais la progression appropriée dans les Épreuves de Pic-toc.
- Le premier bonus de l'Équipage octroie désormais les bonnes probabilités de voir Ziggs dans la boutique à partir du niveau 8.
- Correction d'erreurs dans les bulles d'aide de Couronne de Colosse et Couronne de Bastion.
- Gambit de cristal n'encaisse plus automatiquement les récompenses de Quitte ou double après avoir échoué le premier Quitte ou double.
- Le Méga-mecha ne peut désormais plus parfois apparaître du côté opposé du plateau lorsque des unités mises sur le plateau automatiquement le font apparaître.
- Correction d'un bug à cause duquel les objets du Méga-mecha pouvaient être pris en compte par l'optimisation Chefs cuisiniers.
- Carrousels trafiqués est désormais correctement désactivé en Double Up.
- Les dégâts excédentaires de Kalista ne sont désormais plus incorrectement amplifiés lors des prolongations.
- Kai'Sa lance désormais correctement sa compétence avec le power up Mage lorsque sa cible meurt et qu'aucune autre cible n'est à portée.
- L'optimisation Optimisation optimisée ne peut plus apparaître lors des premières offres d'optimisations.
- Recyclage de relances n'apparaîtra désormais plus que dans la première offre d'optimisations.
- Correction d'un problème à cause duquel les sons des emotes 2, 3 et 4 étaient manquants pour toutes les variantes de Kuro et Shiro.
- Forme finale se supprime désormais correctement à la fin du combat.
- L'effet prismatique de Méga-mecha s'activera désormais toujours dès le premier tour de complétion de la quête.
- Joyeux chaos applique désormais correctement son efficacité réduite à la réduction de résistance magique.
- Les dégâts de Dompteur de tempête ne peuvent plus être critiques.
- Les dégâts de Meilleure défense ne peuvent plus être critiques.
- Les dégâts d'objet de Clone des ombres sont désormais correctement réduits.
- Les dégâts de Tactiques de meute n'appliquent plus les effets à l'impact.
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