TFT : MàJ 15.2, les détails de la mise à jour (2025)

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.
Patch notes 15.2 de TFT (2025)
Modification du rythme de la boutique en rotationÀ partir du patch 15.2, nous testons différents rythmes de rotation pour la boutique en rotation. Cela signifie que les offres de votre boutique seront peut être différentes de celles de vos amis, mais ne vous inquiétez pas, vous ne passerez pas à côté de ce que vous recherchez dans la boutique à cause de ce test.
Les joueurs dont la rotation de boutique est plus rapide verront moins d'articles par actualisation, mais plus de contenu au total tout au long du patch. Tous les éléments qui apparaissent normalement au cours d'une rotation standard de 14 jours (un patch) apparaîtront toujours dans cette même période de 14 jours, mais ils seront répartis sur des mises à jour plus fréquentes.
- Certains joueurs verront leur boutique changer tous les 7 jours
- Certains joueurs verront leur boutique changer tous les 2 jours (rotation rapide)
- Tous les autres joueurs verront leur boutique changer tous les 14 jours (rotation de base)
Systèmes
Powers UpsPour l'instant, les options de power up proposées pour un champion sont exclues des options que vous verrez la prochaine fois que vous utiliserez un power up. Nous avons vu certains joueurs essayer d'obtenir des power ups sur-mesure en les utilisant sur d'autres champions avant de les utiliser sur leurs carrys. C'est une façon étrange et peu intuitive d'utiliser la protection contre la malchance de nos power ups, et nous allons faire en sorte que cette protection contre la malchance ne s'applique que lors des utilisations de power ups sur un même champion.
- Lorsque vous verrez des options de power ups proposées pour un champion, elles seront uniquement exclues de la prochaine armurerie de power ups, mais uniquement pour une unité de ce même champion. Utiliser un power up sur un champion n'a plus de conséquence sur les armureries de power ups que vous verrez pour les autres champions.
Nouvelles rencontres de début de partieÇa vous dirait que l'ambiance d'anime estivale continue avec des power ups et des optimisations plus tôt dans la partie, des débuts de partie plus intenses et un spin-off volleyball de Zac ?
Notez que la Grande finale n'est qu'une partie de TFT classique. Une partie des plus classiques, vraiment. Rien d'affolant. Presque ennuyeuse.
- Début à 3 PO : commencez la partie avec un champion à 3 PO aléatoire.
- Début de partie amélioré : commencez la partie avec une unité de 1 PO à 2 étoiles.
- Manches d'optimisation : les manches d'optimisation ont été avancées.
- Power up prématuré : le deuxième power up apparaît lors de la phase 2-6 au lieu de la phase 3-6.
- Grande finale : c'est la grande finale ! Tout repose sur vous.
- Fête à la plage : un épisode à la plage ! Vous gagnez 1 ballon de plage que les Tacticiens se lancent.
- Nouveaux combattants : les carrousels accueillent des compétiteurs supplémentaires !
- Cercle des vainqueurs : après le top 4, les joueurs restants gagnent 10 PO et 2 Enclumes à composants.
Ajustements des rencontres de début de partieAvec l'introduction de nouvelles rencontres de début de partie, nous revoyons les chances d'apparition de toutes les rencontres pour que les plus OP soient moins fréquentes. Grâce à ça, elles ne perdront pas de leur exclusivité. Mais nous ferons attention de ne pas exagérer.
- Les taux d'apparition de toutes les rencontres ont été ajustés. Les rencontres les plus puissantes devraient se produire légèrement moins souvent.
- Les champions disposeront désormais d'une animation lors des rencontres de début de partie.
Chronomètre de la manche 2-1Nous avions ajouté 10 secondes à la manche 2-1 pour donner à tout le monde le temps de respirer et de se familiariser avec le nouveau contenu de Coliseum. Mais maintenant que vous êtes tous des experts, ou peut revenir au temps initial. On n'a pas le temps de faire une liste de nos streamers préférés ou de classer nos animes favoris, même si [supprimé pour éviter tout conflit] est le meilleur, non ?
- Chronomètre diminué de 60 à 50 secondes.
Unités à 5 PO à 3 étoilesNous modifions quelques éléments pour donner une chance aux adversaires, mais ne vous en faites pas, elles restent « presque » invincibles !
- Les unités 5 PO à 3 étoiles ne sont plus immunisées contre les contrôles de foule. En contrepartie, elles gagnent 25 de régénération du mana (au lieu de 20).
Changements majeursLes modifications importantes, comme la quantité de contenu dans K.O. Coliseum. Cela donne de longues notes de patch alors que beaucoup de changements sont de petits éléments très précis.
TypesNous ajustons Gambit de cristal (3) pour vous donner davantage de contrôle sur vos récompenses, tout en diminuant la production de gemmes à bas niveau, mais nous augmentons le scaling plus tard dans la partie. Attendez-vous à gagner des gemmes plus lentement en début de partie, un peu moins lentement en phase 3, et plus au moins au même rythme en phase 4. En vous permettant de récupérer les récompenses après 3/6/9/12 défaites au lieu de 4/8/12, la répartition est plus fluide avant la GROSSE récompense à 12 défaites. En parallèle, nous améliorons le palier (5) en rendant les butins plus faciles à gagner, ce qui permettra (on l'espère) de voir briller davantage de compos Gambit de cristal (5). Dernier élément pour le palier (5), nous supprimons les récompenses qui contenaient la Tremblelame, qui était bien plus puissante que les autres récompenses et dépassait nos attentes vu la popularité de l'objet pour Ashe. Et maintenant, pour le dernier palier, Gambit de cristal (7), est un des meilleurs types grâce aux stats qu'il octroie et à l'accélération des récompenses de Gambit de cristal (5). Nous diminuons l'amplification des dégâts du type, et supprimons complètement l'accélérateur du compteur d'éliminations. Mais nous estimons que le buff apporté à Gambit de cristal (5) amortira l'impact de ce changement.
Edgelord et Poids lourd s'en tirent moins bien que ce que nous espérions pour des types à (6) unités. Ils ressemblent un peu à des épisodes fillers, en ce moment. Nous leur donnons donc de petits buffs en espérant que les relances pour Darius et Jayce vont enfin commencer à peser lourd sur la scène.
Si Edgelord et Poids lourd sont des fillers, on pourrait croire que Sorcier et Prodige sont des épisodes de fin de saison. Mais ne vous en faites pas, nous avons lu les scans, et nous savons qu'un petit nerf les remettra sur le droit chemin.
Les projectiles du navire de l'Équipage font rage ! Pour limiter leurs performances, nous diminuons leurs dégâts, ce qui affectera vos troisième et quatrième unités à 3 étoiles, mais nous rendons un peu de ce pouvoir à Ziggs, qui n'arrivait pas à se démarquer parmi les autres matelots !
- Gambit de cristal (3) - Manches entre les encaissements : 4 ⇒ 3
- Gambit de cristal (3) - Gemmes par défaite : 18 ⇒ 11
- Gambit de cristal (3) - Multiplicateur de la phase 3 : 115% ⇒ 125%
- Gambit de cristal (3) - Multiplicateur de la phase 4 : 150% ⇒ 185%
- Gambit de cristal (5) - Paliers d'éliminations : 5/10/15/20/25 ⇒ 4/8/12/16/22 éliminations
- Gambit de cristal (5) - Prestelame changée pour un Coffre chanceux et 10 PO.
- Gambit de cristal (5) : correction d'un bug à cause duquel vous pouviez recevoir une récompense vide.
- Gambit de cristal (7) : n'accélère plus le compteur d'éliminations de Gambit de cristal (5).
- Gambit de cristal (7) - Amplification des dégâts : 35% ⇒ 30%
- Edgelord (6) - Dégâts d'attaque : 50% ⇒ 55%
- Poids lourd (6) - PV : 55% ⇒ 60%
- Dresseuse de monstre : chaque monstre compte désormais son XP séparément, au lieu d'avoir de l'XP partagée. L'XP et les niveaux d'un monstre sont sauvegardés lorsqu'il est inactif. Le retirer du plateau et le remettre par la suite ne réinitialisera donc pas votre monstre au niveau 1.
- Prodige - Mana : 3/5/7/8 ⇒ 3/4/6/7
- Prodige (5) - Soins : 10% ⇒ 12%
- Sorcier (6) - Puissance : 90 ⇒ 80
- Gardienne des étoiles - Bonus de Séraphine : 5 ⇒ 4
- L'Équipage - Dégâts du vaisseau : 105 ⇒ 80
Unités à 1 POL'accumulation de PV de Garen avec Académie du combat (3) n'est pas vraiment comme nous l'avions imaginée, et avec les nerfs apportés à d'autres champions, nous pensons qu'il y a davantage de place pour une plus grosse barre de PV.
Lucian à une et deux étoiles est très doué pour porter des objets, et il peut vous emmener loin. Nous diminuons un peu sa capacité à carry à ces niveaux-là, mais nous améliorons sa version 3 étoiles de manière significative afin qu'il puisse devenir plus qu'un porteur d'objets pour Karma.
- Garen - PV par effet cumulé : 3 ⇒ 4
- Kayle - Dégâts par vague : 55/85/125 ⇒ 50/75/110
- Lucian - Remboursement de mana par tir manqué : 10 ⇒ 8/8/15
- Lucian - Dégâts de la compétence : 85/130/200 ⇒ 85/130/225
Unités à 2 POC'est un vrai plaisir de voir autant d'unités à 2 PO sur les écrans de fin de partie, mais tout le monde n'a pas envie d'un historique des parties qui ressemble à celui de Rayditz (un fan de Katarina). Après avoir revu les nerfs apportés à Katarina et Gangplank, nous somme de retour, mais cette fois, Rakan rejoint la liste !
Nous ajustons Kobuko pour qu'il soit moins un bot utilitaire et plus un tank porteur d'objets, voire un carry avec Mentor (4).
- Dr. Mundo - Gains de PV : 325/380/450 ⇒ 300/350/420
- Kai'Sa - Dégâts de la compétence : 35/55/80 ⇒ 38/57/90
- Katarina - Dégâts de la compétence : 140/210/325 ⇒ 130/200/300
- Katarina se ruera désormais vers la cible actuelle de ses attaques s'il n'y a pas d'autre cible à portée plutôt que l'ennemi avec le moins de PV du plateau.
- Kobuko - Durée de l'étourdissement : 1,75 sec ⇒ 1,5 sec
- L'étourdissement de Kobuko n'ignore plus certaines formes d'immunité contre les contrôles de foule.
- Gangplank - Dégâts : 320/480/875 ⇒ 285/430/775
- Rakan - Mana max (nerf) : 15/65 ⇒ 25/75
Unités à 3 POSmolder a été le monstre de prédilection de la plupart de nos dresseurs, alors pour ce patch nous faisons en sorte que chaque monstre ait droit à son heure de gloire ! Kog'Maw va gagner en vitesse, et Rammus va s'endurcir encore un peu, tout en continuant d'attirer les attaques ennemies (comme le ferait tout bon tank) lorsqu'il bondit sur le plateau.
- Kog'Maw - Vitesse d'attaque par lancement : 12% ⇒ 15%
- Kog'Maw - Dégâts à l'impact : 33/50/80 ⇒ 36/55/87
- Rammus - Bouclier : 425/550/625 ⇒ 450/550/675
- Lorsque Rammus bondit, si plusieurs emplacements sont possibles, il choisira le plus proche (par rapport à sa position actuelle) au lieu de choisir le plus lointain.
- Senna - Mana (buff) : 15/75 ⇒ 0/60
- Ziggs - Dégâts passifs à l'impact : 42/63/100 ⇒ 50/75/120
Unités à 4 POPour l'instant, Jarvan IV peut gagner du mana pendant la durée de son saut. Nous allons régler ça pour diminuer sa capacité à lancer sa compétence en boucle. Par conséquent, il devrait maintenant être plus équilibré.
Jinx est notre unité à 4 PO qui a les pires résultats, principalement à cause d'un bug qui empêche sa compétence passive de progresser avec la puissance et le niveau d'étoile. Un petit correctif devrait vous donner l'occasion de profiter encore plus de sa vitesse d'attaque et de ses coups critiques !
Qui dit plus de dégâts d'attaque, dit plus de dégâts à cible unique pour Volibear. Ce qui, ajouté à sa compétence qui augmente la vitesse d'attaque, devrait lui permettre de déchiqueter les tanks comme s'ils n'étaient... eh bien, pas des tanks.
- Ashe - Dégâts par flèche : 13/19/90 ⇒ 14/21/100
- Jarvan IV - Correction de bug : le mana de Jarvan est désormais bloqué pendant toute la durée de son saut, même si son bouclier est brisé pendant ce temps.
- Jinx : sa vitesse d'attaque évolue désormais correctement avec sa puissance et son niveau d'étoile.
- Volibear - Dégâts d'attaque de base : 65 ⇒ 70
- Volibear - Dégâts de l'écrasement : 90/135/500 ⇒ 110/165/650
- Volibear - Dégâts bonus de l'écrasement : 150% ⇒ 120%
Unités à 5 POL'homme qui n'a pas besoin de buff parce qu'il est super costaud va devenir encore plus costaud dans ce patch en infligeant davantage de dégâts avec sa compétence de lancer de champion. Pour compenser cette hausse de dégâts, nous réduisons le nombre de Poros qui l'accompagnent à une étoile et tous ses Poros fans repartiront en cas de défaite (mais il ne peut plus perdre avec ces dégâts en plus, pas vrai ?). Donc, si vous comptez garder vos Poros, vous feriez mieux de mettre un objet (ou trois) sur Braum.
La Bombe de l'amitié de Séraphine a joyeusement déréglé l'échelle de Richter, et ce n'était que le début ! Elle rallie tellement tout le monde à sa cause que désormais, même si elle meurt en lançant sa compétence, elle pourra libérer une partie du pouvoir de l'amitié sur ceux qui osent lui résister. Ça vous rappelle le Genkidama d'Ahri du set Destinées ou Martyr ? C'est normal.
- Braum - Dégâts de la compétence : 550/825/7201 ⇒ 575/865/7201
- Le nombre de Poros fans de Braum obtenus par victoire dépend désormais du niveau d'étoiles de Braum.
- Braum - Perte de Poro fans par victoire : 75% ⇒ 100%
- Gwen - Dégâts de la compétence passive : 30/45/400 dégâts magiques dans une zone conique ⇒ 10/15/500 à la cible et 40/60/1000 dégâts magiques répartis entre les ennemis dans la zone conique.
- Séraphine - Dégâts de base de la compétence : 125/180 ⇒ 135/205
- Séraphine - Multiplicateur de Pouvoir de l'amitié : 5 ⇒ 5,5
- La compétence de Séraphine se lance désormais même si elle meurt pendant l'incantation. Les dégâts infligés sont proportionnels à la durée de la canalisation.
OptimisationsLa plupart des nerfs des optimisations ont deux objectifs : limiter la puissance des optimisations et ralentir le rythme du combat. Donc, bien qu'il y ait quelques buffs, notamment pour les optimisations de champion qui en ont bien besoin, la majorité des changements sont des nerfs.
- Soutien du banc - Vitesse d'attaque par unité sur le banc : 3,5% ⇒ 3%
- Bronze pour la vie I - Amplification des dégâts par type : 3% ⇒ 2,5%
- Bronze pour la vie II - Amplification des dégâts par type : 3,5% ⇒ 2,5%
- Évolution chaotique - Dégâts d'attaque/puissance : 12 ⇒ 10
- Évolution chaotique - Durabilité : 6% ⇒ 4%
- Lames tueuses - Scaling : +1 dégât d'attaque toutes les 5 éliminations ⇒ +1 dégât d'attaque toutes les 4 éliminations
- Coiffes mortelles - Scaling : +1 puissance toutes les 4 éliminations ⇒ +1 puissance toutes les 3 éliminations
- Jumeau maléfique - Stats : 30 ⇒ 33
- Une chaise ! (Mundo) - Vitesse d'attaque : 0,75 ⇒ 0,8
- Une chaise ! (Mundo) - Mana : 30/60 ⇒ 0/50
- Destin doré - PO : 6 ⇒ 4
- Destin doré+ - PO : 12 ⇒ 6
- Quête dorée - Artefact de Twisted Fate : Au bout du rouleau ⇒ Poignard de Statikk
- Le grand saut octroie également +10% de vitesse d'attaque aux Luchadors.
- Le grand saut - Champion : Gnar ⇒ Dr. Mundo
- Le grand saut - Dégâts du saut initial : 300% des dégâts d'attaque de base ⇒ 300% des dégâts d'attaque
- Équipement de combat (Vi) - Chances de butin : 50% ⇒ 35%
- Équipement de combat (Vi) - Chances d'obtenir un objet : 10% ⇒ 8%
- Sauvetage in extremis - Soins : 30% ⇒ 22%
- 9 Vies ne peut être proposée si vous avez Régicide, et inversement.
- Les récompenses de 9 vies des premières défaites sont légèrement réduites.
- Pouvoir de l'amitié - Régénération du mana : 2 ⇒ 1
- Pouvoir de l'amitié - Résistances : 15 ⇒ 20
- Destin prismatique - PO : 8 ⇒ 5
- Star du show n'octroie plus d'Enclume à composants.
- Coup de gong fonctionne désormais correctement.
- Destin argenté - PO : 4 ⇒ 3
- Destin argenté+ - PO : 8 ⇒ 4
- Destin argenté++ - PO : 10 ⇒ 7
- Crescendo aléatoire prend désormais fin après avoir reçu un champion à 5 PO.
- Solo Leveling - PV : 800 ⇒ 725
- Étoiles filantes (Neeko) - Durée de la compétence : 2 sec ⇒ 1,75 sec
- Boules de cristal - Encaissement à 14 victoires : Amélioration en chef-d'œuvre + 14 PO ⇒ Amélioration en chef-d'œuvre + 3 PO
- Les coffres des phases 6 et 7 de Chasse au trésor ont été supprimés. L'effet correspond désormais à la bulle d'aide.
- Chasse au trésor - Phase 4 : artefact aléatoire ⇒ objet complet aléatoire
- Chasse au trésor - Phase 5 : Couronne de Tacticien supprimée, champion à 5 PO 2 étoiles supprimé
- Chasse au trésor - Phase 5 : Enclume à artefacts ⇒ artefact aléatoire
- Chasse au trésor - Phase 5 : Chef-d'œuvre + 12 PO ⇒ Enclume à objets complets + 5 PO
- Tout n'est qu'illusion a été supprimée.
Optimisations d'emblèmesLes optimisations d'emblème ont besoin d'une petite amélioration des objets qu'elles octroient. Elles ne nécessitent donc plus de Reforgeurs pour éviter de vous retrouver avec une Cape solaire alors que vous avez déjà de la brûlure, ou un Linceul de la congruence alors que vous jouez une compo AP.
- Couronne de Bastion - Objet octroyé : Linceul de la congruence ⇒ Couronne de la reine
- Couronne de Bastion - Unité octroyée : Xin Zhao ⇒ Swain
- Diadème de l'Académie du combat - Unité octroyée : Garen ⇒ Rakan
- Couronne de Duelliste - Objet octroyé : Lame enragée de Guinsoo ⇒ Fureur du kraken
- Couronne de Duelliste - Unité octroyée : Kayle ⇒ Gangplank
- Couronne d'Edgelord - Objet octroyé : Soif-de-sang ⇒ Main de la justice
- Couronne d'Edgelord - Unité octroyée : Shen ⇒ Yasuo
- Diadème de Colosse - Unité octroyée : Sett ⇒ Udyr
- Couronne de Colosse - Objet octroyé : Gage de Sterak ⇒ Visage spirituel
- Couronne de Colosse - Unité octroyée : Aatrox ⇒ Dr. Mundo
- Couronne de Luchador - Objet octroyé : Détermination du titan ⇒ Gage de Sterak
- Diadème de Prodige - Unité octroyée : Yuumi ⇒ Malzahar
- Diadème de Protecteur - Unité octroyée : K'Santé ⇒ Neeko
- Couronne de Protecteur - Unité octroyée : Kennen ⇒ Neeko
- Couronne de Sniper - Unité octroyée : Jhin ⇒ Caitlyn
- Couronne de Sorcier - Objet octroyé : Buff bleu ⇒ Gantelet précieux
- Couronne de Sorcier - Unité octroyée : Lux ⇒ Ahri
- Couronne de Combattant spirituel - Objet octroyé : Dent de Nashor ⇒ Lance de Shojin
- Diadème de Stratège - Unité octroyée : Ryze ⇒ Ziggs
- Diadème de Cellules suprêmes - Unité octroyée : Kai'Sa ⇒ Akali
- Diadème de Spectre - Unité octroyée : Zac ⇒ K'Santé
- Couronne de Spectre - Objet octroyé : Cape solaire ⇒ Pistolame Hextech
- Couronne de Spectre - Unité octroyée : Zac ⇒ Malzahar
ObjetsLes nerfs des optimisations devraient aider à ralentir le rythme du combat, et il en va de même pour les objets complets !
- Manteau de la nuit - Vitesse d'attaque : 20% ⇒ 15%
- Fléau vengeur - Vitesse d'attaque : 20% ⇒ 10%
- Fléau vengeur de la lumière - Vitesse d'attaque : 35% ⇒ 25%
Sélection de Power UpNous avons corrigé quelques options de power up incohérentes et nous avons désactivé un power up bien trop puissant sur Lucian grâce à son gain de mana sur les projectiles ratés.
- Akali : ne peut plus bénéficier de Plaie béante.
- Gwen : ne peut plus bénéficier de Plaie béante.
- Katarina : ne peut plus bénéficier de Héros affamé.
- Kalista : peut maintenant bénéficier d'Efficacité.
- Lucian : ne peut plus bénéficier de Rafale infernale.
- Ryze : ne peut plus bénéficier de Clone des ombres.
Powers UpsDésolé, K'Santé, mais la Lame d'infini, c'est plus possible.
Nous modifions Inarrêtable pour qu'il se déclenche uniquement au début du combat et lors d'éliminations.
- Grand jeu - Dégâts d'attaque bonus : 50% ⇒ 40%
- Grand jeu fixe désormais correctement le mana à 0 lors de l'activation.
- Rafale infernale - Projectiles supplémentaires : 35% ⇒ 30%
- Rafale infernale n'arrondit plus le nombre de projectiles à l'unité supérieure. Le nombre sera désormais arrondi à l'entier le plus proche, avec un minimum de 1.
- PO de guerre - PO de départ : 1 ⇒ 2
- Coup du chapeau - Dégâts d'attaque/puissance par effet cumulé : 0,5% ⇒ 0,75%
- La bulle d'aide de Toucher de Midas comptabilise désormais les PO.
- La ruée de Poursuite est désormais plus sûre.
- Clone des ombres - Le clone a également 30% de PV en moins.
- Farceur est désormais disponible jusqu'en phase 3.
- Farceur - Amplification des dégâts : 8/12% ⇒ 4/6%
- Inarrêtable se charge désormais uniquement au début du combat et à l'élimination de la cible actuelle.
Corrections de bugs
- Correction d'une coquille (en anglais) pour la Couronne de Colosse.
- Qualité avant quantité ne sera plus proposée si vous avez Gants porte-bonheur ou Gants porte-bonheur+, et inversement.
- La bulle d'aide de l'optimisation Équipement de combat indique désormais que Vi a une chance de faire apparaître du butin à chaque élimination.
- Correction d'une coquille (en anglais) pour Huit mille volts indiquant que Kennen pouvait infliger des dégâts bruts.
- Étreinte de l'âme a été renommé en Visage spirituel de la lumière.
- La bulle d'aide de Mentorat est désormais plus précise.
- Expert de l'attaque octroie désormais 5% de dégâts d'attaque.
- Feu intérieur, Menace de mort et Souffle solaire fonctionnent désormais correctement en combat.
- Twisted Fate 3 étoiles crée désormais un hologramme de moins en Double Up pour compenser la place que prend le canon d'équipe sur le banc.
- Les clones de Twisted Fate 3 étoiles disparaissent désormais correctement des autres plateaux.
- L'effet prismatique d'Académie du combat ne progresse plus lorsque vous allez aider votre partenaire en Double Up.
- Correction d'un bug à cause duquel Gambit de cristal 7 ne profitait pas des multiplicateurs dans les Épreuves de Pic-Toc.
- Correction d'un bug à cause duquel Lee Sin Colosse 3 étoiles perdait le combat contre des unités poussées hors du terrain lorsqu'il était équipé de Manteau de la nuit.
- Correction d'un bug à cause duquel un K'Santé d'armée fantôme avec le power up Grand jeu n'entrait pas en mode Grand jeu.
- Correction d'un bug à cause duquel Yasuo Mentor se jetait parfois hors du plateau si toutes les cibles de son amélioration Mentor étaient impossibles à cibler.
- Correction d'une coquille (en anglais) pour l'optimisation Puissance stellaire.
- Correction d'un bug à cause duquel les dégâts infligés par le lancer de Braum ne s'affichaient pas.
- Correction d'un bug à cause duquel Justice de la cour de récré permettait à Garen de regagner du mana avant qu'il touche avec son attaque améliorée.
- Protection anticipée fonctionne désormais correctement sur les unités équipées d'un Emblème de Protecteur.
- Correction d'un bug à cause duquel Braum ne pouvait parfois pas lancer K'Santé ou le rendait parfois impossible à cibler.
- Correction d'un bug à cause duquel le Méga-mecha apparaissait parfois du mauvais côté du plateau sur les autres plateaux.
- Colossal n'affiche plus l'augmentation de taille de l'unité sans le gain de stats s'il est déclenché en combat. Les deux effets attendent désormais correctement le début de la prochaine phase de préparation.
- Dernière chance nécessite désormais toujours 8 morts.
- 100 Pompes ne se réinitialise plus à 0% d'amplification de dégâts.
- Correction d'un bug à cause duquel une récompense d'Une aventure exaltante possédait une Enclume à objets complets de moins.
- Inébranlable bloque désormais correctement tous les effets de contrôle de foule pendant 15 secondes au lieu d'en bloquer un seul.
- Jinx 3 étoiles gagne désormais le bon montant de vitesse d'attaque.
- Méga-mecha survolté a été réactivée et ne permet plus de dupliquer d'emblème.
- Combattant solitaire a été réactivée et ne persiste plus sur les unités lorsque le joueur les vend ou a été éliminé.
- Correction d'un bug à cause duquel l'Emblème de Poids lourd permettait de cumuler des PV à l'infini dans de rares occasions.
- Correction d'un bug à cause duquel les bonus de Gardienne des étoiles ne se mettaient parfois pas à jour si vous échangiez une unité Gardienne des étoiles avec une autre depuis le banc.
- Correction d'un bug à cause duquel Vedette perdait ses effets si un champion quittait l'hexagone Vedette.
- Correction d'un bug à cause duquel les lanternes dans le ciel de l'arène Gratte-ciel du dragon doré clignotaient si des paramètres graphiques moyens et inférieurs étaient activés.
- La Tempête de Luden (artefact) déclenche désormais son effet de dégâts excédentaires après avoir éliminé la première vie de K'Santé.
- La lance de Kalista continue désormais sur sa lancée après avoir éliminé la première vie de K'Santé.
- La lance de Kalista se dirige désormais vers un ennemi proche si sa cible initiale devient invulnérable pendant le lancement.
- Darius continue désormais de lancer sa compétence après avoir éliminé la première vie de K'Santé.
- La compétence d'Ashe n'est plus considérée comme des dégâts d'attaque de base.
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