TFT : MàJ 14.23, les détails de la mise à jour

TFT : La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur le set 18 de TFT.
Patch notes 14.23 de TFT : Lancement du set Into the Arcane
Tacticiens libérésLe nouveau type de Tacticien libéré est la représentation pure de ce qu'aimerait être le champion. Chaque Tacticien libéré mettra en valeur la puissance, la personnalité et l'histoire du champion grâce à une illustration unique, des emotes personnalisées, de nouvelles animations et un coup de grâce reflétant la personnalité du personnage ou un moment clé de son histoire.
Vous pourrez obtenir les Tacticiens libérés dans les trésors TFT (comme les chibis fantastiques) et dans la boutique en rotation pour 10 médaillons fantastiques. Ils seront généralement accompagnés d'un boum spécialement conçu autour de leur personnalité chaotique ou charismatique.
Comme nous l'avons déjà mentionné, le premier Tacticien de ce type sera Jinx d'Arcane libérée. À mesure que le set Into the Arcane se poursuivra, nous dévoilerons un autre Tacticien libéré, mais nous gardons cette information pour plus tard. En attendant, vous pouvez découvrir l'illustration de Jinx d'Arcane libérée ci-dessous.
Partie 1 du Passe Into the ArcaneTout comme Piltover et Zaun, notre passe est divisé en deux parties (bon, OK, ce n'est peut-être pas exactement comme Piltover et Zaun...). Quoi qu'il en soit, nos passes vous serviront de guide dans les rues, les égouts et sur les ponts (comprenez : cosmétiques) du set. Si vous voulez profiter encore plus du passe, vous pouvez l'améliorer en optant pour le passe+ au prix de 1295 RP. Pour rappel, vous pouvez attendre de voir jusqu'où vous pouvez aller avec la version gratuite du passe avant de passer à la version améliorée, et obtenir toutes les récompenses que vous avez remportées. En parlant de récompenses, jetons-y un coup d'œil !
La dernière goutteInspirée du cadre emblématique de la première saison d'Arcane, l'arène La Dernière goutte rend hommage à nos moments préférés d'Arcane dans un lieu que tant de personnages ont un jour considéré comme leur maison. Comme de nombreuses arènes de palier Fantastique, l'arène La Dernière goutte se transformera au fur et à mesure que vous progresserez, mais contrairement aux autres arènes fantastiques, celle-ci se transformera deux fois : d'abord en passant du bar chaleureux de Vander à un bar plus sombre et shimmerique sous le contrôle de Silco, puis en se transformant en une arène inspirée du personnage de Jinx suite à la fin de la première saison. L'arène La Dernière goutte sera disponible dans les trésors TFT en tant que contenu étoilé dès la sortie du set. Elle sera disponible jusqu'à ce que le patch 15.1 nous apporte des nouveautés !
Chibis4 nouveaux Chibi font leur entrée, découvrez-les en images ci-dessous.
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Variantes pour Gribouille et DracoféeGribouille est un artiste. Après avoir entendu « Paint the Town Blue », il s'est demandé pourquoi il faudrait s'arrêter au bleu. Bien qu'il soit un pro de la beauté, Gribouille est aussi aveugle qu'une chauve-souris, mais cela ne lui a jamais vraiment posé de problème. Obtenez votre Gribouille par le biais du passe+ ou dans la boutique en rotation, et découvrez ses variantes ci-dessous : Gribouille, Gribouille de l'Ouest, Gribouille du Cercle écarlate, Gribouille à la plage. Pour rappel, Gribouille Feu volant est disponible dans le passe+, tandis que Gribouille de base peut être acheté directement pour 2500 RP.
De plus, la petite légende arrivée dans TFT à l'occasion de la saison 1 d'Arcane reçoit également de nouvelles variantes dans la boutique en rotation, ou dans le passe+ (pour Rio d'Arcane). Découvrez ses variantes ci-dessous : Rio aux cheveux bleus, Rio shimmerique, Rio purifiée.
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Nouvelle saison classée
- Une fois le set Into the Arcane lancé dans votre région, ou après avoir téléchargé le dernier patch sur mobile, vous allez pouvoir repartir à l'assaut du classement.
- Selon votre rang durant le set précédent, vous entamerez la nouvelle entre le rang Fer II et Argent IV. Cela concerne le mode Double Up comme le mode Classé standard.
- Après cette réinitialisation, vous devrez jouer 5 parties de placement. Cela signifie que vous ne perdrez aucun PL si vous ne terminez pas dans le top 4 lors de vos 5 premières parties classées de cette phase. Vous gagnerez également des PL supplémentaires en terminant dans le top 4, alors bonne chance !
- En Hyper Roll, vos points retomberont à 500.
- Remarque : il y a toujours un délai de 24h entre la sortie de la version mobile et celle de la version PC.
- Pendant ce temps, les joueurs sur mobile qui n'ont pas encore le nouveau set ne pourront plus grimper dans le classement du set précédent.
Interface
Inventaire
- Détenez jusqu'à 20 objets/consommables.
- Combinez vos composants depuis l'inventaire pour créer des objets complets.
- Les consommables sont désormais empilables.
- Vous pouvez désormais voir vos objets pendant le carrousel (<3).
- Vous pouvez toujours voir les objets des autres joueurs lorsque vous visitez leurs plateaux.
Mise à jour de l'historique des parties
- Les optimisations n'apparaîtront plus sur les écrans de fin de partie et dans l'historique des parties.
Systèmes
Mécanique de set : l'AnomalieÀ chaque partie, à la phase 4-6, vous ferez face à l'Anomalie. Elle vous fera choisir un effet permanent parmi différentes options et cet effet sera appliqué sur l'unité que vous aurez envoyée.
- Vous ne pouvez envoyer qu'une seule unité dans l'Anomalie qui apparaît à la phase 4-6.
- Il existe 60 effets d'Anomalie, et tous peuvent être relancés pour 1 PO.
- Les effets de l'Anomalie sont permanents.
- Les effets proposés ne se répéteront pas à moins que vous ayez épuisé les 60 options.
- Même si vous vendez l'unité que vous avez envoyée dans l'Anomalie, cette unité possédera toujours l'effet de l'Anomalie si vous la rachetez ou la replacez sur le plateau.
Rencontres de début de partie
- Aucune rencontre 20%
- Jinx, Carapateurs à gogo 7,5%
- Jinx, Panier de crabes 7,5%
- Vander, 3 optimisations Or 15%
- Ekko, 3 optimisations Prismatique 4%
- Heimerdinger, Dernière optimisation Prismatique 3%
- Heimerdinger, Première optimisation Prismatique 6%
- Caitlyn, Abonnement en or 6%
- Sevika, Le très bon coin 4%
- Ambessa, Mannequin emblématique 4%
- Powder, Singe mécanique 12%
- Vi, Enclumes à composants 11%
Mise à jour de la récupération de mana
- Mana récupéré après mitigation des dégâts subis : 5% ⇒ 3%
Suppresseurs magnétiques
- Vous gagnez désormais un Suppresseur magnétique à chaque manche PvE, que vous en possédiez déjà un ou non.
- Les Supresseurs magnétiques dorés ont désormais une icône unique (et dorée) pour mieux les différencier.
Orbe prismatique
- Les orbes qui contiennent une Spatule ou une Poêle à frire contiennent désormais aussi un Reforgeur.
- Les orbes qui contiennent une Amélioration en chef-d'œuvre et une Enclume à objets complets contiennent désormais aussi 8 PO.
- 2 Duplicateurs de champion + 24 PO ⇒ 2 Duplicateurs de champion + 30 PO
- Amélioration en chef-d'œuvre + 20 PO ⇒ Amélioration en chef-d'œuvre + 24 PO
Mise à jour des niveaux
- XP nécessaire pour passer du niveau 9 au niveau 10 : 76 XP ⇒ 84 XP
Distribution des composants
- Nombre minimum de composants : 12 ⇒ 14
Changements majeurs
Ajustements des optimisations
- Rencontre du septième type - Nombre d'emblèmes : 6 ⇒ 5
- Mini-Tacticien - PO par manche : 2 ⇒ 1
- Mini-Tacticien+ - PO par manche : 2 ⇒ 1
Cycle des optimisations : Suppressions
- Objet fluctuant
- Pansement des héros I
- Résistance finale
- Suppresseur doré
- Les secours arrivent
- Ascension partielle
- Préparation précise
- En rang I
- Force de la trinité
- AFK
- Poids plume
- Exilés
- Soutien stationnaire I
- Sentinelles I
- Voile d'argent
- Quête dorée
- Ascension
- Venger les morts
- Prévisions budgétaires
- Prévisions budgétaires+
- Gros gains
- Lotus en fleurs I
- Ticket de bronze
- Forge capricieuse
- Pansement des héros II
- Boucliers de combat
- Mannequins de choc
- Séries sérieuses
- Mission d'escorte
- Croissance explosive
- Croissance explosive+
- Collection vintage (remarque : nous avons l'intention de la remettre dans le jeu après avoir corrigé quelques bugs découverts sur le PBE.)
- La fortune sourit aux audacieux
- Sentinelles II
- Éliminations en puissance
- Baguette magique
- Martyr
- Accélérateur métabolique
- En rang
- La main dans le sac
- Trousse de secours
- Jamais deux sans trois
- P'tits titans
- Tanks jumeaux
- Tous en rang II
- Tendance verticale
- Mon arc est vôtre
- Mon épée est vôtre
- Le pouvoir des trois
- En rang II
- Soutien indéfectible
- Des étoiles sont nées
- Roi des deux
- Une meilleure aventure
- Lotus en fleurs II
- Ascension finale
- Grandeur et démesure
- Pavois impénétrable
- Outils de sniper
- Kit du lanceur de sorts
- Petits mais costauds
- Tous en rang
- Dieu de la forge
Optimisations de retour
- Outsiders
- Bac de recyclage
- Bac de recyclage+
Objets de base
- Buff bleu - Mana : 20 ⇒ 30
- Le Buff bleu ne réduit plus le mana max de 10.
- nouveauBuff bleu : rend désormais 10 pts de mana après avoir lancé une compétence.
- Lame funeste - Dégâts d'attaque : 50% ⇒ 55%
- nouveauBrise-garde : octroie désormais +10% d'amplification des dégâts de base.
- Brise-garde - Amplification des dégâts après avoir frappé un bouclier : 25% ⇒ 15% (total : +25% d'amplification des dégâts)
- nouveauTueur de géants : octroie désormais +5% d'amplification des dégâts de base.
- Tueur de géants - Amplification des dégâts contre des cibles ayant au moins 1750 PV : 25% ⇒ 15% (total : +20% d'amplification des dégâts)
- La Main de la justice ne double plus de manière aléatoire les dégâts d'attaque/la puissance ou l'omnivampirisme.
- nouveauMain de la justice : les dégâts d'attaque et la puissance sont doublés quand le porteur a plus de 50% de ses PV, et l'omnivampirisme est doublé quand le porteur a moins de 50% de ses PV.
- Pistolame Hextech - Dégâts d'attaque et puissance : 15 ⇒ 20
- Pistolame Hextech - Omnivampirisme : 20% ⇒ 15%
- Pistolame Hextech - Soins sur les alliés : 20% ⇒ 25%
- Mercure - Durée de l'immunité contre les contrôles : 14 secondes ⇒ 18 secondes
- Mercure - Vitesse d'attaque toutes les 2 secondes : 4% ⇒ 3% (total : +28% ⇒ +27%)
Objets de la lumière
- Buff bleu clair - Mana : 20 ⇒ 30
- Le Buff bleu clair ne réduit plus le mana max de 10.
- nouveauBuff bleu clair : rend désormais 10 pts de mana après avoir lancé une compétence.
- nouveauPourfendeur de démon : octroie désormais +20% d'amplification des dégâts de base.
- Pourfendeur de démon - Amplification des dégâts contre des cibles ayant au moins 1750 PV : 50% ⇒ 30% (total : +50% d'amplification des dégâts)
- Poing de l'équité - Dégâts d'attaque et puissance : 50 ⇒ 35
- Poing de l'équité - Omnivampirisme : 30% ⇒ 20%
- nouveauPoing de l'équité : les dégâts d'attaque et la puissance sont doublés quand le porteur a plus de 50% de ses PV, et l'omnivampirisme est doublé quand le porteur a moins de 50% de ses PV.
- Lame de vie Hextech - Omnivampirisme : 35% ⇒ 30%
- Lame de vie Hextech - Soins sur les alliés : 35% ⇒ 40%
- Mercure radieux - Durée de l'immunité contre les contrôles : 30 secondes ⇒ 45 secondes
- Mercure radieux - Vitesse d'attaque toutes les 2 secondes : 9% ⇒ 7% (total : 63%, aucun changement)
- Mercure radieux - Durée d'augmentation de la vitesse d'attaque : 14 secondes ⇒ 18 secondes (comme pour l'objet de base)
- nouveauBrise-volonté : octroie désormais +20% d'amplification des dégâts de base.
- Brise-volonté - Amplification des dégâts après avoir frappé un bouclier : 50% ⇒ 30% (total : +50% d'amplification des dégâts)
Artefacts
- Joyau putréfiant - Mana : 0 ⇒ 15
- Bracelet de feu mortel - Amplification des dégâts : 30% ⇒ 25%
- Bracelet de feu mortel - Mana : 30 ⇒ 15
- Le Fracasse-coques n'octroie plus +30% de vitesse d'attaque.
- Fracasse-coques - Dégâts d'attaque/Puissance : 25 ⇒ 20
- Fléau de liche - Vitesse d'attaque : 20% ⇒ 30%
- Blason des Lightshield - Armure/Résistance magique : 70 ⇒ 55
- Blason des Lightshield : le bouclier dure désormais 5 secondes.
- Mailles du magnat - Fréquence du gain de PO : toutes les 9 secondes ⇒ toutes les 8 secondes
- Désespoir infini - Dégâts du bouclier : 160% ⇒ 150%
- Désespoir infini - PV : 400 ⇒ 350
Corrections de bugs
- À la pêche au correctif : Poiscaille gère désormais mieux les champions capables de changer de portée en cours de combat.
- Corrections de fautes de frappe en anglais dans les bulles d'aide du Fracasse-coques, du Fiel et de la Faveur de Statikk (version de la lumière du Poignard de Statikk).
- Les Flammes éternelles multiples octroient désormais correctement de l'amplification des dégâts cumulable.
- La compétence Écrabouillage du golem utilise désormais l'animation d'écrabouillage au lieu de l'animation d'apparition.
- Le Suppresseur doré peut désormais être utilisé sur les Gants de voleur avec un emplacement d'inventaire disponible.
- Correction d'un problème visuel affectant les effets visuels de série de victoires dans l'arène Bunny Bonbon Bistro.
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