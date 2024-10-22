TFT : MàJ 14.21, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 octobre 2024 à 23h11
Retrouvez le patch notes 14.21 de TFT dans cet article.
TFT : MàJ 14.21, les détails de la mise à jour
La mise à jour 14.21 de TFT a été déployée le mercredi 23 octobre 2024, et comprend notamment un buff des synergies Surnaturel, Givre et Miélomancien. Plusieurs objets, champions et optimisations ont également été ajustés, pour le set 12 ainsi que le 5.5, disponible depuis deux semaines en mode Revival. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à découvrir en détail le patch notes 14.21 de TFT ci-dessous.

Patch notes 14.21 de TFT

Portails

  • Le portail Golems au trésor n'est plus disponible. Reposez en paix, petites piñatas.

Changements majeurs

Types 

  • Tahm Kench Arcane supérieur - PV par type : 20/40/65/110 ⇒ 20/40/60/105
  • Xerath Arcane supérieur - Dégâts bruts : 2/2,5/4,5/7% ⇒ 2/3/4,5/7%
  • Chronomancien (2) - Pourcentage des soins : 20% ⇒ 15%
  • Chronomancien (4) - Puissance : 45 ⇒ 55
  • Surnaturel (5) - Durée de la compétence : 4 secondes ⇒ 8 secondes
  • Surnaturel (7) - Vitesse d'attaque bonus de la compétence : 40% ⇒ 60%
  • Givre - Dégâts d'attaque/Puissance : 16/35/50/90 ⇒ 16/40/55/90
  • Miélomancien - Pourcentage des dégâts infligés : 6/11/18% ⇒ 7/13/20%
  • Miélomancien - Pourcentage des dégâts subis : 3/4/8% ⇒ 3/5/10%

Unités : Palier 1

  • Jax - Gain de défense : 60/75/95 ⇒ 75/90/110
  • Warwick - Dégâts bonus : 60% ⇒ 70% des dégâts d'attaque
  • Warwick - Soins : 18/20/30 ⇒ 20/25/30

Unités : Palier 2

  • Ahri - Dégâts de l'orbe principal : 220/330/500 ⇒ 230/345/520
  • Ahri - Dégâts bruts des lucioles : 13/20/30 ⇒ 15/25/35
  • Nilah - Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 55
  • Rumble - Mana : 20/60 ⇒ 30/70
  • Shyvana - PV : 750 ⇒ 700
  • Syndra - Dégâts du lancement bonus tous les 30 lancements : 30% ⇒ 35%

Unités : Palier 3

  • Jinx - Dégâts d'attaque : 52 ⇒ 55
  • Katarina - Pourcentage de dégâts infligés aux deux ennemis les plus proches : 155% ⇒ 165%

Unités : Palier 4

  • Rakan - Bouclier : 20% des PV max + 180/200/1000 ⇒ 18% des PV max + 160/180/1000

Optimisations

  • Prévisions budgétaires+ - PO par manche : 9 ⇒ 10
  • Catégorie cinq - Pourcentage de dégâts d'attaque : 90% ⇒ 85%
  • Cautérisation (Pyromancien) n'apparaît plus à la phase 2-1.
  • Boucliers de combat - Durée du bouclier : 4 secondes ⇒ 3 secondes
  • Avance rapide (Chronomancien) n'apparaît plus à la phase 2-1.
  • Chasse frénétique (Chasseur) - Vitesse d'attaque de base : 10% ⇒ 5%
  • Éliminations en puissance - Puissance de base : 18% ⇒ 12%
  • Choristes - Vitesse d'attaque par champion de palier 1 et 2 : 9% ⇒ 7%
  • Garde royal (Fæ) - Soins : 4% ⇒ 3%
  • Kit de l'assassin n'est plus disponible.
  • Golem de soutien II n'est plus disponible.

Artefacts

  • Le Sceptre vampirique corrompu n'est plus disponible.
  • Mailles du magnat - PV par effet cumulé : 5 ⇒ 7
  • Paradoxe de Zhonya - Puissance : 45 ⇒ 40

Objets de soutien

  • Coffre au trésor instable - Nombre d'objets octroyés : 3 ⇒ 4
  • Zéphyr - Vitesse d'attaque pour l'équipe : 8% ⇒ 2%

Changements mineurs 

Types

  • Atomiseur (4) - Amplification des dégâts : 35/60% ⇒ 35/65%
  • Chasseur (6) - Dégâts d'attaque : 70/110% ⇒ 65/100%
  • Mage (7) - Puissance : 115 ⇒ 110
  • Érudit (6) - Soins : 15% ⇒ 10%

Unités 

  • Akali - Pourcentage de dégâts d'attaque des dégâts de la ruée : 260% ⇒ 280%
  • Tristana - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 340% ⇒ 360%
  • Bard - Dégâts de sa compétence : 110/165/255 ⇒ 105/160/245
  • Swain - Mana : 70/140 ⇒ 70/130

Optimisations

  • La bulle d'aide de Boss de raid (Bastion) a été modifiée pour refléter le fonctionnement réel de l'optimisation : quand d'autres Bastions meurent. ⇒ quand d'autres unités meurent.

Mise à jour du retour de l'Aube des Héros

Types

  • Héraut de la nuit - Bouclier : 30/60/90/200% des PV ⇒ 30/60/90/150% des PV
  • Sentinelle (10) - PV du bouclier : 4800 ⇒ 2400
  • Sentinelle (10) : le bouclier n'expire plus quand il est transmis à une nouvelle cible.
  • Tisseur de sorts - Puissance : 15/35/70 ⇒ 20/40/80
  • Tisseur de sorts - Puissance par lancement de compétence : 2/4/8 ⇒ 3/6/12

Unités 

  • Akshan - Dégâts d'attaque : 80 ⇒ 90
  • Gwen - Dégâts de sa compétence : 125/200/2222% de sa puissance + 4/7/50% des PV max de la cible ⇒ 120/180/2222% de sa puissance + 3/6/50% des PV max de la cible
  • Kled - Dégâts d'attaque : 55 ⇒ 60
  • Tristana - Dégâts d'attaque : 65 ⇒ 70

Optimisations

  • La mort approche : réduit désormais aussi le mana max de Thresh de 60.
  • Entraînement équestre : octroie désormais aussi +10% d'amplification des dégâts à Kled.
  • L'ours et le phénix : vous gagnez 2 Udyr. ⇒ Vous gagnez un Udyr 2 étoiles.

Corrections de bugs 

  • Chamboulement : les Gants porte-bonheur fonctionnent désormais correctement après avoir polymorphé ou recombobulé une unité.
  • Chance constante : les Gants porte-bonheur mettent désormais à jour tous les Gants de voleur que vous avez lors de la manche de sélection de l'optimisation.
  • Cumuler des Mains de la justice octroie désormais le bon montant d'omnivampirisme.
  • L'optimisation Maîtrise draconique octroie désormais des stats bonus aux Dragons même si le type Dragon est inactif.
  • Trop chaotique : la bulle d'aide d'Appel du chaos indique désormais correctement que l'optimisation octroie 5 emblèmes aléatoires, et non 4.
  • La bulle d'aide de Coffre au trésor instable a été mise à jour pour tenir compte de sa nouvelle logique de ciblage.
  • Retour de l'Aube des héros - Correction d'un problème à cause duquel la Monstruosité dupliquait les objets liés au Buff bleu dans certaines situations.
  • Retour de l'Aube des héros - Correction d'un bug à cause duquel la Monstruosité pouvait gagner trop de stats quand elle était divisée par le Trench-coat suspect.
  • Retour de l'Aube des héros - Correction de l'optimisation Rosée matinale qui donnait trop de mana.
  • Coup de grâce envahissant : correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du coup de grâce de Katarina débordaient sur les coups de grâce d'autres joueurs quand ils se déclenchaient en même temps.
  • Correction d'un bug à cause duquel Marché du tigre doré provoquait des saccades lorsque vous observiez d'autres joueurs.
  • L'effet visuel de série de victoires dans l'arène Bunny Bonbon Bistro ne transforme plus temporairement le Tacticien en fantôme transparent dans certaines situations.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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