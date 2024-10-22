TFT : MàJ 14.21, les détails de la mise à jour

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.
Patch notes 14.21 de TFT
Portails
- Le portail Golems au trésor n'est plus disponible. Reposez en paix, petites piñatas.
Changements majeurs
Types
- Tahm Kench Arcane supérieur - PV par type : 20/40/65/110 ⇒ 20/40/60/105
- Xerath Arcane supérieur - Dégâts bruts : 2/2,5/4,5/7% ⇒ 2/3/4,5/7%
- Chronomancien (2) - Pourcentage des soins : 20% ⇒ 15%
- Chronomancien (4) - Puissance : 45 ⇒ 55
- Surnaturel (5) - Durée de la compétence : 4 secondes ⇒ 8 secondes
- Surnaturel (7) - Vitesse d'attaque bonus de la compétence : 40% ⇒ 60%
- Givre - Dégâts d'attaque/Puissance : 16/35/50/90 ⇒ 16/40/55/90
- Miélomancien - Pourcentage des dégâts infligés : 6/11/18% ⇒ 7/13/20%
- Miélomancien - Pourcentage des dégâts subis : 3/4/8% ⇒ 3/5/10%
Unités : Palier 1
- Jax - Gain de défense : 60/75/95 ⇒ 75/90/110
- Warwick - Dégâts bonus : 60% ⇒ 70% des dégâts d'attaque
- Warwick - Soins : 18/20/30 ⇒ 20/25/30
Unités : Palier 2
- Ahri - Dégâts de l'orbe principal : 220/330/500 ⇒ 230/345/520
- Ahri - Dégâts bruts des lucioles : 13/20/30 ⇒ 15/25/35
- Nilah - Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 55
- Rumble - Mana : 20/60 ⇒ 30/70
- Shyvana - PV : 750 ⇒ 700
- Syndra - Dégâts du lancement bonus tous les 30 lancements : 30% ⇒ 35%
Unités : Palier 3
- Jinx - Dégâts d'attaque : 52 ⇒ 55
- Katarina - Pourcentage de dégâts infligés aux deux ennemis les plus proches : 155% ⇒ 165%
Unités : Palier 4
- Rakan - Bouclier : 20% des PV max + 180/200/1000 ⇒ 18% des PV max + 160/180/1000
Optimisations
- Prévisions budgétaires+ - PO par manche : 9 ⇒ 10
- Catégorie cinq - Pourcentage de dégâts d'attaque : 90% ⇒ 85%
- Cautérisation (Pyromancien) n'apparaît plus à la phase 2-1.
- Boucliers de combat - Durée du bouclier : 4 secondes ⇒ 3 secondes
- Avance rapide (Chronomancien) n'apparaît plus à la phase 2-1.
- Chasse frénétique (Chasseur) - Vitesse d'attaque de base : 10% ⇒ 5%
- Éliminations en puissance - Puissance de base : 18% ⇒ 12%
- Choristes - Vitesse d'attaque par champion de palier 1 et 2 : 9% ⇒ 7%
- Garde royal (Fæ) - Soins : 4% ⇒ 3%
- Kit de l'assassin n'est plus disponible.
- Golem de soutien II n'est plus disponible.
Artefacts
- Le Sceptre vampirique corrompu n'est plus disponible.
- Mailles du magnat - PV par effet cumulé : 5 ⇒ 7
- Paradoxe de Zhonya - Puissance : 45 ⇒ 40
Objets de soutien
- Coffre au trésor instable - Nombre d'objets octroyés : 3 ⇒ 4
- Zéphyr - Vitesse d'attaque pour l'équipe : 8% ⇒ 2%
Changements mineurs
Types
- Atomiseur (4) - Amplification des dégâts : 35/60% ⇒ 35/65%
- Chasseur (6) - Dégâts d'attaque : 70/110% ⇒ 65/100%
- Mage (7) - Puissance : 115 ⇒ 110
- Érudit (6) - Soins : 15% ⇒ 10%
Unités
- Akali - Pourcentage de dégâts d'attaque des dégâts de la ruée : 260% ⇒ 280%
- Tristana - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 340% ⇒ 360%
- Bard - Dégâts de sa compétence : 110/165/255 ⇒ 105/160/245
- Swain - Mana : 70/140 ⇒ 70/130
Optimisations
- La bulle d'aide de Boss de raid (Bastion) a été modifiée pour refléter le fonctionnement réel de l'optimisation : quand d'autres Bastions meurent. ⇒ quand d'autres unités meurent.
Mise à jour du retour de l'Aube des Héros
Types
- Héraut de la nuit - Bouclier : 30/60/90/200% des PV ⇒ 30/60/90/150% des PV
- Sentinelle (10) - PV du bouclier : 4800 ⇒ 2400
- Sentinelle (10) : le bouclier n'expire plus quand il est transmis à une nouvelle cible.
- Tisseur de sorts - Puissance : 15/35/70 ⇒ 20/40/80
- Tisseur de sorts - Puissance par lancement de compétence : 2/4/8 ⇒ 3/6/12
Unités
- Akshan - Dégâts d'attaque : 80 ⇒ 90
- Gwen - Dégâts de sa compétence : 125/200/2222% de sa puissance + 4/7/50% des PV max de la cible ⇒ 120/180/2222% de sa puissance + 3/6/50% des PV max de la cible
- Kled - Dégâts d'attaque : 55 ⇒ 60
- Tristana - Dégâts d'attaque : 65 ⇒ 70
Optimisations
- La mort approche : réduit désormais aussi le mana max de Thresh de 60.
- Entraînement équestre : octroie désormais aussi +10% d'amplification des dégâts à Kled.
- L'ours et le phénix : vous gagnez 2 Udyr. ⇒ Vous gagnez un Udyr 2 étoiles.
Corrections de bugs
- Chamboulement : les Gants porte-bonheur fonctionnent désormais correctement après avoir polymorphé ou recombobulé une unité.
- Chance constante : les Gants porte-bonheur mettent désormais à jour tous les Gants de voleur que vous avez lors de la manche de sélection de l'optimisation.
- Cumuler des Mains de la justice octroie désormais le bon montant d'omnivampirisme.
- L'optimisation Maîtrise draconique octroie désormais des stats bonus aux Dragons même si le type Dragon est inactif.
- Trop chaotique : la bulle d'aide d'Appel du chaos indique désormais correctement que l'optimisation octroie 5 emblèmes aléatoires, et non 4.
- La bulle d'aide de Coffre au trésor instable a été mise à jour pour tenir compte de sa nouvelle logique de ciblage.
- Retour de l'Aube des héros - Correction d'un problème à cause duquel la Monstruosité dupliquait les objets liés au Buff bleu dans certaines situations.
- Retour de l'Aube des héros - Correction d'un bug à cause duquel la Monstruosité pouvait gagner trop de stats quand elle était divisée par le Trench-coat suspect.
- Retour de l'Aube des héros - Correction de l'optimisation Rosée matinale qui donnait trop de mana.
- Coup de grâce envahissant : correction d'un bug à cause duquel les effets visuels du coup de grâce de Katarina débordaient sur les coups de grâce d'autres joueurs quand ils se déclenchaient en même temps.
- Correction d'un bug à cause duquel Marché du tigre doré provoquait des saccades lorsque vous observiez d'autres joueurs.
- L'effet visuel de série de victoires dans l'arène Bunny Bonbon Bistro ne transforme plus temporairement le Tacticien en fantôme transparent dans certaines situations.
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