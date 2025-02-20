TFT : MàJ 13.6, les détails de la mise à jour (février 2025)

TFT : La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur le set 18 de TFT.
Patch notes 13.6 de TFT
Retrait des œufs de butinNous disons adieu aux œufs de butin. Depuis l'ajout des trésors et de la boutique en rotation, les œufs ont quelque peu disparu de notre système cosmétique. Nous allons enfin aller au bout de notre nettoyage de printemps en mettant fin au système de butins qui perdurait sur mobile et PC. Cela fera gagner du temps à l'équipe d'entretien tout en concentrant les cosmétiques de TFT dans des endroits plus intuitifs (boutique en rotation, passe, etc.).
Les œufs allant se faire cuire une omelette, nous enverrons un message dans le client aux joueurs qui ont encore des œufs à ouvrir avant l'ouverture automatique, puis quand les œufs auront été ouverts. Si vous voulez vivre l'expérience d'ouvrir vous-même vos œufs, faites-le avant le 5 mars. Le 5 mars, les œufs seront ouverts automatiquement, vous offrant leur contenu. Si vous possédez déjà tout ce que les œufs contiennent, vous recevrez à la place 50 jetons de trésor, soit assez pour tirer un trésor au choix. La distribution et le timing seront différents pour la région CN ; veuillez consulter les règles locales pour plus d'informations.
- Tous les œufs de butin seront ouverts automatiquement le 5 mars.
- Si vous possédez déjà tout ce que contient un œuf ouvert automatiquement, vous recevrez à la place 50 jetons de trésor.
SystèmesOrbes dorés
- Orbes des phases 2 et 3 : 12 PO ⇒ 15 PO, Duplicateur de champion majeur + 5 PO ⇒ Duplicateur de champion majeur + 6 PO, 2 unités à 4 PO + 2 PO ⇒ 2 unités à 4 PO + 6 PO, 3 unités à 3 PO + 2 PO ⇒ 4 unités à 3 PO + 2 PO, une unité 2 étoiles à 3 PO + 3 PO ⇒ une unité 2 étoiles à 3 PO + 5 PO
- Orbes de la phase 4 : Enclume à objets complets + 4 PO ⇒ Enclume à objets complets + 2 PO, Gants de voleur + 4 PO ⇒ Gants de voleur + 3 PO, Spatule/Poêle à frire + Enclume à composants + Reforgeur + 4 PO ⇒ Spatule/Poêle à frire + Enclume à composants + Reforgeur + 1 PO
Changements majeurs
Types
- Automate - Armure/Résistance magique : 25/55/100 ⇒ 25/60/111
- Baron de la chimie (4) - Doses de shimmer avec série de défaites : 45 ⇒ 50
- Baron de la chimie (5) - Doses de shimmer avec série de défaites : 60 ⇒ 70
- Baron de la chimie : les récompenses à 200 et 300 doses de shimmer ont été légèrement améliorées.
- Conquérant - Dégâts d'attaque/Puissance de base : 18/25/40/100% ⇒ 22/25/40/100%
- Pacifieur (8) - Amplification des dégâts : 48% ⇒ 40%
- Famille - Réduction du mana : 25/30/40% ⇒ 30/35/40%
- Transformation (4) - Réduction des dégâts : 30% ⇒ 33%
- Transformation (4) - Amplification des dégâts : 40% ⇒ 44%
- Combattant d'arène - Soins : 10/25/45/80 ⇒ 10/35/55/80%
- Assaillant (4) - PV du bouclier : 200 ⇒ 222
- Ferrailleur (6) - PV du bouclier par composant : 50 ⇒ 45
- Sniper : gagne désormais aussi +10/40/80% d'amplification des dégâts de base.
- Sniper - Amplification par hexagone : 7/18/36 ⇒ 5/10/20%
- Sorcier - Puissance : 20/55/90 ⇒ 20/50/85
- Visionnaire (6) - Soins : 18% ⇒ 16%
- Veilleur - Réduction minimum des dégâts : 15/25/35 ⇒ 15/30/40%
Unités : Palier 1
- Amumu - Réduction fixe des dégâts : 12/15/25 ⇒ 15/20/30
- Draven - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75
- Powder - Dégâts de sa compétence : 350/500/700/900 ⇒ 420/550/735/950
- Singed - Vitesse d'attaque octroyée : 100/120/160/200% ⇒ 100/115/130/150%
Unités : Palier 2
- Akali - Mana (buff) : 0/60 ⇒ 0/50
- Leona - Mana max (buff) : 30/75 ⇒ 20/65
- Renata Glasc - Mana (nerf) : 20/80 ⇒ 20/85
- Renata Glasc - Dégâts secondaires de sa compétence : 155/230/350 ⇒ 130/195/290
- Urgot - PV : 700 ⇒ 650
- Urgot - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75
- Urgot - Mana max (nerf) : 20/70 ⇒ 45/90
- Vander - Dégâts d'attaque : 50 ⇒ 55
- Vander - Armure/Résistance magique : 45 ⇒ 50
Unités : Palier 3
- Blitzcrank - PV du bouclier : 470/500/550 ⇒ 550/600/700
- Cassiopeia - Dégâts de Miasmes : 180/270/430 ⇒ 220/330/530
- Nunu - Réduction des dégâts via sa compétence : 50/50/55% ⇒ 55/55/60%
- Renni - Mana (buff) : 40/100 ⇒ 40/90
- Renni - Soins de sa compétence (puissance) : 300/325/375 ⇒ 400/400/400
- Swain (à distance) - Dégâts secondaires de sa compétence : 40/60/90 ⇒ 38/57/90
Unités : Palier 4
- Silco - Dégâts de la fiole : 100/200/1000 ⇒ 140/200/1000
- Silco - Dégâts des monstruosités par attaque : 36/55/100 ⇒ 38/58/100
- Twitch - Dégâts bonus selon les PV du bonus d'Expérimentation : 15% ⇒ 20%
Unités : Palier 5
- Caitlyn - Pourcentage de dégâts de Tir dans la tête : 280/280/1350% ⇒ 260/260/1350%
- LeBlanc - Dégâts principaux de sa compétence : 650/975/5000 ⇒ 590/888/5000
- LeBlanc - Partage des dégâts de sa compétence : 18/25/100% ⇒ 12/20/100%
- Sevika - Mana : 0/60 ⇒ 0/50
- Rumble - Armure/Résistance magique : 70 ⇒ 65
- Rumble - Dégâts de sa compétence : 500/750/4000 ⇒ 450/675/4000
Unités : Palier 6
- Warwick - Seuil d'exécution de Traqueur sanguinaire : 15% ⇒ 12%
- Warwick - Soins de Traqueur sanguinaire : 500 ⇒ 450
Optimisations
- Portfolio varié+ : 2 PO tous les 4 types ⇒ 1 PO tous les 3 types
- Régicide - PO par victoire avec moins de PV : 5 ⇒ 6
- Soutien post-mortem+ - Morts : 4 ⇒ 5
- Rebuts : les 4 ⇒ 3 prochains carrousels
- Liberté conditionnelle - PV gagnés : 20 ⇒ 25
- Connivence II - Stats : 5 ⇒ 6
- Fini la rigolade - Dégâts bonus : 85% ⇒ 70%
- Surcharge de PV - Dégâts bonus : 125% ⇒ 150%
- Régénération fluctuante - Régénération de base des PV : 5% ⇒ 6%
- Type : Loi martiale (Caitlyn, Ambessa) - Partage des dégâts d'attaque : 25% ⇒ 18%
- Type : Réunion - Dégâts de Vi : 110% ⇒ 100%
- Type : Réunion - Dégâts d'Ekko : 50% ⇒ 40%
- Avènement des deux - Unités à 2 PO gagnées : 4 ⇒ 2
- Déchaînez la bête - Durée de l'immunisation contre les contrôles de foule : 10 ⇒ 5 sec
- Cadeau d'anniversaire - PO par gain de niveau : 2 ⇒ 1
- Âme ardente II - Vitesse d'attaque : 35% ⇒ 30%
- À toute allure - Objet octroyé : Buff rouge ⇒ Tueur de géants
- Mémoire des victimes - PV par effet cumulé : 6 ⇒ 7
- La qualité avant la quantité - PV bonus : 7% ⇒ 4%
Anomalies
- Brute épaisse - Amplification des dégâts : 12/36% ⇒ 11/33%
- Freestyle - Amplification par type : 4,5% ⇒ 5%
- Gros bras - Pourcentage des PV sous forme de dégâts : 20% ⇒ 30%
- Esprit de ruche se déclenche désormais lors de la première participation à une élimination et non lors de la première élimination.
- [CORRECTION DE BUG] Esprit de ruche : correction d'un bug à cause duquel Esprit de ruche ne fonctionnait pas si le propriétaire mourait.
- Faim d'ogre - PV et dégâts d'attaque partagés : 60% ⇒ 66%
- Hypervélocité - Vitesse d'attaque de base : 10% ⇒ 20%
- Anomalie infectieuse - Dégâts d'attaque/Puissance de base : 12% ⇒ 10%
- Répulseur - Vitesse d'attaque de base : 40% ⇒ 50%
Changements mineurs
Artefacts
- Le mana gagné avec le Médaillon d'excitation ne peut plus déborder (fonctionne comme le mana gagné en subissant directement des dégâts).
Retour du Festival des Bêtes
Types
- Âme de dragon - Puissance et vitesse d'attaque bonus : 40/70/140 ⇒ 50/90/140
- Sylvestre - Dégâts d'attaque et puissance bonus : 5/10/15 ⇒ 8/12/20
- Sentinelle - PV du bouclier : 150/200/250 ⇒ 175/225/275
- Sentinelle - Durée du bouclier : 8/10/12 ⇒ 12/12/12
- Esprit - Gain de vitesse d'attaque : 18%/30%/50% ⇒ 15%/25%/40%
- Maître de guerre - PV bonus : 250/400/700 ⇒ 300/450/700
- Maître de guerre - Puissance bonus : 25/40/70 ⇒ 30/45/70
Champions
- Brand - Dégâts de sa compétence : 200/300/500 ⇒ 200/350/550
- Teemo - Durée de l'aveuglement : 3 sec ⇒ 1 sec
- Shyvana - Dégâts d'attaque de base : 70 ⇒ 75
- Sivir - Portée d'attaque : 3 ⇒ 4
- Aatrox - Résistance magique de base : 40 ⇒ 60
- Xayah - Pourcentage de dégâts physiques : 150%/170%/225% ⇒ 200%/225%/250%
- Xayah - Portée d'attaque : 3 ⇒ 4
- Swain - Armure/Résistance magique de base : 55 ⇒ 60
- Swain - Dégâts par seconde : 75%/150%/1000% ⇒ 100%/175%/1000%
Corrections de bugs
- Festival des bêtes : Kalista gagne désormais toujours des objets avec les Gants porte-bonheur.
- Festival des bêtes : le deuxième lancement de Veigar ne devrait plus être annulé quand le premier tue l'unité initialement ciblée.
- Festival des bêtes : la bulle d'aide de Vi 4 étoiles explique désormais correctement que la scission d'armure est de 50%, et non de 100%.
- Cleptomanie interagit désormais correctement avec Nuit étoilée.
- Quand vous échangez une unité pendant la cérémonie des Gants de voleur, l'unité ne semble plus rester visuellement dans son ancien hexagone.
- Quand vous échangez deux unités sur le plateau, les calculs sur l'unité la plus forte ne changent plus (concerne les optimisations de champion et les Anomalies).
- Quand vous échangez deux unités sur le plateau, les effets visuels d'activation de type ne sont plus joués.
- Relancer un Jayce avec Banc de Pandore ne vous empêche plus de recevoir sa forge Hextech.
- Bac de recyclage ne supprime plus les objets quand la vente concerne des unités transformées par Banc de Pandore.
- Déforge : utiliser un Reforgeur sur une unité au combat ne supprime plus le Reforgeur.
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