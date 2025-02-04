TFT : MàJ 13.5, les détails de la mise à jour (février 2025)

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.
Patch notes 13.5 de TFT
Mise à jour de la cérémonie des trésorsParfois, vous pouvez voir quelles récompenses vous obtiendrez avant de tirer un trésor. Comme ça manque de solennité, nous améliorons la cérémonie pour que la grande révélation vous soit accordée au moment le plus approprié et avec le maximum de style.
Rappel de la mise à jour de l'API graphiqueNous l'avons mentionné dans la 13.4, mais nous y revenons aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous approcherons de la date, vous verrez d'autres rappels. Pour assurer la stabilité et les bonnes performances de nos jeux, nous sommes contraints de cesser la prise en charge de logiciels ou d'appareils anciens qui ne sont plus très utilisés par nos joueurs. D'ici quelques patchs, les utilisateurs de macOS passeront du logiciel graphique OpenGL au logiciel Metal. Cette transition se fera graduellement et les joueurs auront la possibilité de repasser à OpenGL pour quelque temps, jusqu'à sa suppression définitive. Si vous utilisez toujours OpenGL, le client utilisera automatiquement Metal lorsque la prise en charge d'OpenGL s'arrêtera, vous n'aurez donc rien à faire. Cependant, si vous utilisez encore OpenGL parce que votre matériel n'est pas compatible avec Metal, vous devrez mettre à niveau votre matériel pour pouvoir continuer à jouer après l'arrêt de la prise en charge d'OpenGL.
Systèmes
Rencontres de début de partie
- Caitlyn (Abonnement en or) : 4% ⇒ 8%
- Heimerdinger (Première optimisation Prismatique) : 6% ⇒ 8%
- Mel (Bénédiction de la lumière) : 8% ⇒ 4%
- Powder (Singe mécanique) : 5% ⇒ 8%
- Sevika (Le très bon coin) : 4% ⇒ 7%
- Viktor (6 PO) : 8% ⇒ 5%
- Warwick (Butin après élimination) : 8% ⇒ 3%
Adaptation des optimisations
- Les optimisations qui nécessitent d'atteindre un certain palier d'un type pour apparaître nécessiteront plus d'unités de ce type pour apparaître lors de la manche 4-2.
Changements majeurs
Types
- Le palier Baron de la chimie (7) a été supprimé.
- L'Emblème de Baron de la chimie a été supprimé.
- Baron de la chimie (3) : 15/35, 20 PV (pas de changement)
- Baron de la chimie (4) : 20/45, 60 PV ⇒ 15/45, 60 PV
- Baron de la chimie (5) : 20/55, 110 PV ⇒ 20/60, 100 PV
- Baron de la chimie (6) : 25/70, 160 PV ⇒ 20/90, 150 PV
- Baron de la chimie DOUBLE UP : dispose désormais de valeurs d'ajustement séparées pour le shimmer, correspondant environ à 25-33% de moins qu'en mode standard. (3) : 15/35 ⇒ 10/25, (4) : 15/45 ⇒ 10/35, (5) : 20/60 ⇒ 15/50, (6) : 25/90 ⇒ 20/70
- Baron de la chimie - Délai de récupération du déclenchement de l'Armure Hextech de Piltover perfectionnée : 4 secondes ⇒ 3 secondes
- Baron de la chimie : les Toxines perfectionnées n'étourdissent plus. Projectiles tirés : 5 ⇒ 4
- Baron de la chimie - Dégâts bruts du Virus virulent perfectionné : 35% ⇒ 25%
- Dominateur - PV du bouclier : 350/500/700 ⇒ 350/550/800
- Pacifieur - PV du bouclier : 12/20/30/40 ⇒ 12/22/33/40
- Pacifieur - Amplification des dégâts : 12/20/33/50 ⇒ 12/20/33/48
- Émissaire (4) - PV bonus : 200 ⇒ 250
- Emblème d'Expérimentation - PV des clones : 50% ⇒ 40%
- Combattant d'arène - Soins : 10/25/40/80% ⇒ 10/25/45/80%
- Combattant d'arène - Dégâts bruts : 6/12/20/40% ⇒ 6/12/22/45%
- Rebelle - Pourcentage de PV : 12% ⇒ 15%
- Visionnaire - Gain de mana : 25/50/80% ⇒ 25/50/75%
Unités : Palier 1
- Draven - Pourcentage de dégâts d'attaque de la hache : 140/140/140/140% ⇒ 140/140/150/150%
- Steb - Soins de sa compétence : 270/310/360/410 ⇒ 260/290/360/430
Unités : Palier 2
- Urgot - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 300/300/333% ⇒ 300/300/310%
- Urgot - Dégâts secondaires : 150/150/165% ⇒ 150/150/155%
Unités : Palier 3
- Cassiopeia - Dégâts principaux de sa compétence : 230/345/550 ⇒ 240/360/580
- Cassiopeia - Dégâts de Miasmes : 160/240/385 ⇒ 180/270/430
Unités : Palier 4
- Ambessa - Dégâts d'attaque : 65 ⇒ 68
- Ambessa 3 étoiles - Pourcentage de dégâts d'attaque de la chaîne : 350% ⇒ 400%
- Ambessa 3 étoiles - Pourcentage de dégâts d'attaque de la frappe : 500% ⇒ 600%
- Ambessa 3 étoiles - Pourcentage de dégâts d'attaque de l'écrasement : 1200% ⇒ 1500%
- Dr. Mundo - Armure/Résistance magique : 60 ⇒ 66
- Dr. Mundo - Soins de sa compétence : 18% ⇒ 15%
- Ekko - Dégâts de sa compétence : 300/450/1200 ⇒ 285/430/1200
- Ekko - Dégâts secondaires : 150/225/450 ⇒ 145/215/400
- Elise (mêlée) - Mana : 50/160 ⇒ 60/170
- Heimerdinger - Dégâts du projectile : 50/75/225 ⇒ 52/78/275
Unités : Palier 5
- Caitlyn - Dégâts d'attaque : 82 ⇒ 80
- CORRECTION DE BUG : correction de plusieurs cas rares où Caitlyn pouvait manquer et/ou annuler des parties de sa compétence.
- LeBlanc - Dégâts des attaques automatiques renforcées : 160/240/900 ⇒ 150/225/900
Optimisations
- Danse des lames (optimisation de carry d'Irelia) - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 335/335/345/345% ⇒ 350/350/350/350%
- Portfolio varié & Portfolio varié+ PO par type : 1 pour 3 ⇒ 2 pour 4
- Composants funéraires+ - Morts alliées par composant : 13 ⇒ 16
- Chimiste fou (optimisation de carry de Singed) - Omnivampirisme de la compétence : 20% ⇒ 30%
- Mentor I - PV : 150 ⇒ 120
- Survivant - PO : 88 ⇒ 92
- NOUVEAU : Rebuts : après les 4 prochains carrousels, vous gagnez une unité qui n'a pas été sélectionnée et son objet.
- Le Blason de Baron de la chimie a été supprimé.
- Canon de verre II - Amplification des dégâts : 20% ⇒ 25%
- CORRECTION DE BUG : Collectionneur d'objets II octroie désormais 20 PV de base plutôt que 10.
- Étoiles supérieures - Bonus de dégâts d'attaque/puissance : 35% ⇒ 45%
- Type : Loi martiale - Dégâts des tirs de Caitlyn : 225% ⇒ 200%
- Type : Réunion - Dégâts de Vi : 120% ⇒ 110%
- Type : Sœurs - Buff des dégâts d'attaque de Vi : 60% ⇒ 80%
- Type : Sœurs - Durée du buff de vitesse d'attaque de Jinx : 5 ⇒ 7 sec
- Entraînement rigoureux (Combattant d'arène) - PV par victoire : 45 ⇒ 50
- Tiercé I - Vitesse d'attaque : 18% ⇒ 23%
- Pourquoi pas les deux ? (Métamorphe) - Stats bonus : 24 ⇒ 30
- Enragement - Armure/Résistance magique : 50 ⇒ 45
- Abondance de ceintures - Ceintures données : 4 ⇒ 5
- Ceinture - PV bonus : 90 ⇒ 60
- La Couronne de Baron de la chimie a été supprimée.
- Aventure exaltante - Duplicateurs : 3 prochaines manches ⇒ 2 prochaines manches
- Aventure exaltante : récompenses réduites d'environ 10%.
- Glorieuse évolution (Viktor) - Améliorations requises : 9 ⇒ 6
- Objet inamovible - Augmentation de l'effet : 60% ⇒ 50%
- Gants porte-bonheur - Manches avant le 3e gant : 5 ⇒ 7
- Toujours plus vite III - Vitesse d'attaque de base : 12% ⇒ 16%
- Butin de guerre III - Chances d'obtention de butin : 40% ⇒ 45%
- Type : Génies - Dégâts des projectiles d'Heimerdinger : 120% ⇒ 150%
- CORRECTION DE BUG : les images créées par Ekko avec Type : Génies n'infligent plus moins de dégâts que prévu.
- Tiercé II - Vitesse d'attaque : 24% ⇒ 33%
Objets et Artefacts
- Désormais, le Buff bleu et la Dent de Nashor peuvent être équipés sur les champions sans mana. On ne dit pas que c'est une bonne idée, mais ils vous octroient techniquement des stats utilisables, alors soyons fous.
- L'Emblème de Baron de la chimie a été supprimé.
- Collecteur d'or - Chances d'obtention de PO : 40% ⇒ 33%
- Mailles du magnat - PV de base : 50 ⇒ 100
Anomalies
- Centre de l'univers - Dégâts de l'étoile : 85 ⇒ 80
- Kamikaze - Omnivampirisme : 20% ⇒ 15%
- Anomalie infectieuse - Dégâts d'attaque/Puissance de départ : 15 ⇒ 12
- Dernière chance - Bonus en vitesse d'attaque : 50% ⇒ 33%
- Des étoiles dans les yeux - Pourcentage pour les unités à 3 étoiles : 4% ⇒ 6%
- Toucher givrant - Durée de l'étourdissement : 1 sec ⇒ 1,5 sec
- Affinité vampirique - Amplification de l'omnivampirisme : 40% ⇒ 50%
- Appétit vorace - PV par effet cumulé : 150 ⇒ 100
- Appétit vorace - Amplification des dégâts par effet cumulé : 3% ⇒ 2%
Changements mineurs
Types
- Conquérant (9) - Dégâts d'attaque/Puissance de base : 100% ⇒ 120%
- Ferrailleur (9) - PV du bouclier par objet : 65 ⇒ 60
Champions
- Garen - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence à 3 étoiles : 1500% ⇒ 1800%
- Garen - Pourcentage de dégâts d'attaque secondaire à 3 étoiles : 750% ⇒ 1200%
- Twitch - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence à 3 étoiles : 300% ⇒ 400%
- Twitch - Diminution des dégâts à 3 étoiles : 20% ⇒ 10%
Retour du festival des bêtes
Types
- Fanatique (11) : le Précurseur de la fin ne pourra plus être expulsé du plateau par Lee Sin.
- Fanatique (11) : le Précurseur de la fin ne sera plus une cible principale pour la compétence de Sett 1 ou 2 étoiles.
- Duelliste - Vitesse d'attaque cumulable : 8 fois max ⇒ 10 fois max
- Duelliste - Vitesse d'attaque par effet cumulé : 12/20/35/60% ⇒ 10/15/25/35%
- Exilé (2) - Omnivampirisme : 80% ⇒ 60%
- Fortune (11 et 12) : le tableau des butins a été retravaillé et propose désormais des options plus puissantes.
- Tireur d'élite - Rebonds max : 2/3/4 ⇒ 1/2/3
- Tireur d'élite - Diminution des dégâts : 65/45/30% ⇒ 55/50/45%
Champions
- Nidalee - Dégâts de sa compétence à 3 étoiles : 350 ⇒ 270
- Tahm Kench - Dégâts bloqués : 15/25/75 ⇒ 12/25/50
- Twisted Fate - Dégâts de sa compétence : 250/350/475 ⇒ 180/270/400
- Elise - Soins à l'impact : 40/80/160 ⇒ 40/60/80
- Elise - Pourcentage de PV bonus : 25/30/45% ⇒ 40/60/80%
- Fiora - Durée de l'étourdissement : 2/2,5/3 sec ⇒ 1,5/2/2,5 sec
- Annie - Dégâts de sa compétence : 250/350/450 ⇒ 180/270/360
- Annie - PV du bouclier de sa compétence : 500/700/900 ⇒ 400/600/900
- Braum - Réduction des dégâts : 80/85/90% ⇒ 70/75/85%
- Janna - Dégâts d'attaque bonus : 20/30/60/90 ⇒ 15/20/25/50
- Jarvan IV - Dégâts de sa compétence : 175/250/750 ⇒ 200/300/500
- Nautilus - Dégâts de sa compétence : 300/450/1000 ⇒ 270/400/600
- Rakan - PV du bouclier : 200/400/800 ⇒ 300/400/675
- Rakan - Durée du désarmement : 2,5/3/4 sec ⇒ 2/2,5/3 sec
- Teemo - Durée de l'aveuglement de sa compétence : 2,5/3/4,5 sec ⇒ 3/3/3 sec
- Pyke est à présent un Faucheur magique (pour les recommandations d'objets).
- Pyke - Dégâts de sa compétence : 100/175/275 ⇒ 150/225/325
- Pyke - Durée de l'étourdissement de sa compétence : 2/2,5/4 sec ⇒ 1,5/2/2,75 sec
- Vi - Dégâts de sa compétence : 250/425/850 ⇒ 225/375/575
- Vladimir - Dégâts de sa compétence : 400/600/1000 ⇒ 350/475/725
- Irelia - Dégâts de sa compétence : 200/300/700 ⇒ 150/200/250
- Sivir - Dégâts d'attaque de sa compétence : 100/200/350 ⇒ 100/150/200
- Sivir - Buff de vitesse d'attaque de sa compétence : 40/50/70% ⇒ 40/55/90%
- Yuumi - Soins de sa compétence : 30/45/90 ⇒ 30/40/50
- Aatrox - Dégâts de sa compétence : 400/600/2500 ⇒ 250/450/1500
- Cho'Gath - Dégâts de sa compétence à 3 étoiles : 2000 ⇒ 1500
- Kayle - Dégâts de la vague : 110/150/350 ⇒ 75/100/230
- Morgana - Dégâts de sa compétence : 250/400/1600 ⇒ 300/475/2000
- Sejuani - Dégâts de sa compétence : 100/200/1600 ⇒ 150/250/1600
- Sejuani - Durée de l'étourdissement de sa compétence à 1 étoile : 2 sec ⇒ 2,5 sec
- Talon - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 240/250/300% ⇒ 200/200/350%
- Xayah - Pourcentage de dégâts d'attaque de sa compétence : 250/275/350% ⇒ 150/170/225%
- Azir - Dégâts de sa compétence : 225/375/8888 ⇒ 250/400/8888
- Ornn - Durée de l'étourdissement de sa compétence : 1,5/2/15 sec ⇒ 2/2,5/15 sec
- Ornn - Dégâts de sa compétence : 175/275/9999 ⇒ 225/400/9999
- Sett - Pourcentage de PV max en dégâts contre la cible principale de sa compétence : 40/60/800% ⇒ 20/30/400%
- Sett - Dégâts secondaires de sa compétence : 20/30/400% ⇒ 10/15/200%
- Yone - Dégâts de sa compétence : 900/1300/20000 ⇒ 725/1050/15000
- Yone - Dégâts d'Inoublié : 400/750/9999 ⇒ 275/600/9999
Corrections de bugs
- Mannequin un jour, mannequin toujours : en anglais, la fenêtre d'infos de Mannequin d'entraînement indique désormais le nom « Training Dummy » au lieu de « Target Dummy ».
- Offrir une unité à son partenaire dans Double Up pendant la manche de l'Anomalie ne fait plus revenir l'unité offerte sur votre banc à la fin de la manche.
- Mille coupures ne gagne plus 2 effets lors du premier coup contre chaque cible.
- Mille et un : Mille coupures fonctionne désormais correctement avec Autre Anomalie.
- Désormais, Étoiles supérieures et Étoile supérieure permettent bien aux unités de se combiner au début de la phase de préparation.
- Ferrailleur (9) ne supprime plus les Spatules et les Poêles à frire.
- Éliminer un dragon avec Centre de l'univers octroie bien un objet en butin.
- Centre de l'univers ne peut plus éliminer des unités pendant les réanimations.
- Guillotine noxienne n'élimine plus d'unités pendant les réanimations.
- La réanimation d'Écorcheur prismatique et Baroud d'honneur devrait maintenant interagir correctement.
- Désormais, l'optimisation La qualité avant la quantité continue bien de fonctionner quand elle est associée à Coffre au trésor instable ou à Obstination.
- Iiiik : Viktor ne peut plus gagner de la puissance de manière infinie avec l'anomalie Expert de l'attaque.
- Collectionneur d'objets II octroie désormais 20 PV de base plutôt que 10.
- Correction d'un bug à cause duquel les images créées par Ekko avec Type : Génies infligeaient moins de dégâts que prévu.
- Rose d'argent : le Mercure contre bien les projections de Sion à présent.
- Offrir un champion à votre partenaire en Double Up lorsque vous possédez une optimisation d'équipe ne permet plus à votre partenaire de bénéficier de cette optimisation.
- Correction de plusieurs bugs à cause desquels Caitlyn manquait ou annulait certaines parties de sa compétence.
- Désormais, le bonus de type de Mel se déclenche bien en Double Up si votre partenaire subit des dégâts qui vous font tomber à 1 PV.
- Festival des bêtes : désormais, la compétence de Xayah se renforce bien avec sa portée d'attaque actuelle.
- Festival des bêtes : désormais, le Paradoxe de Zhonya protège bien une unité contre la compétence de Nunu.
- Festival des bêtes : désormais, la Détermination du meurtrier octroie bien un Zed.
- Festival des bêtes : désormais, Zed vole bien des dégâts d'attaque fixes au lieu de dégâts d'attaque de base.
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