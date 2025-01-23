TFT : MàJ 13.4, les détails de la mise à jour (23 janvier 2025)

TFT : La composition Rengar et Tristana avec Fæ, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rengar et Tristana avec Fæ sur le set 18 de TFT.
Patch 13.4 de TFT
Festival lunaireL'année du serpent va bientôt commencer et, pour fêter cela, quoi de mieux que le retour du Festival des bêtes, le set de mi-parcours de notre quatrième set, Destinées ? Rendez-vous dans l'arène Royaume du serpent divin pour faire pousser l'Arbre de la fortune, choisir votre Élu et découvrir la modernisation des mécaniques de l'un de vos sets préférés de TFT. Apprenez-en plus grâce à cet article dédié au gameplay.
De nouveaux chibis et petites légendes viennent par ailleurs participer à la fête. Zoé mythificatrice chibi et Ezreal de porcelaine chibi prestige mènent la danse, accompagnés de Serpi, notre toute nouvelle petite légende.
Le passe Festival lunaire fera également son grand retour, avec du contenu exclusif, dont Séraphine chibi et Serpi lanterne. Vous trouverez tous les détails dans cet article dédié aux cosmétiques du Festival lunaire.
Mise à jour de l'API graphiquePour assurer la stabilité et les bonnes performances de nos jeux, nous sommes contraints de cesser la prise en charge de logiciels ou d'appareils anciens qui ne sont plus très utilisés par nos joueurs. D'ici quelques patchs, les utilisateurs de macOS passeront du logiciel graphique OpenGL au logiciel Metal. Cette transition se fera graduellement et les joueurs auront la possibilité de repasser à OpenGL pour quelque temps, jusqu'à sa suppression définitive. Si vous utilisez toujours OpenGL, le client utilisera automatiquement Metal lorsque la prise en charge d'OpenGL s'arrêtera, vous n'aurez donc rien à faire. Cependant, si vous utilisez encore OpenGL parce que votre matériel n'est pas compatible avec Metal, vous devrez mettre à niveau votre matériel pour pouvoir continuer à jouer après l'arrêt de la prise en charge d'OpenGL.
Systèmes
- Butins des manches PvE (PNJ) Après les manches des sbires, tout PNJ qui lâche deux exemplaires d'un composant lâchera aussi un Reforgeur.
Mannequin emblématique / Rencontre de début de partie avec Ambessa
- Quand des effets « Mannequin emblématique » (exemple : rencontre avec Ambessa et son golem, optimisations Mannequin emblématique) octroient trois emblèmes, l'un d'eux sera toujours un emblème d'origine, un autre sera toujours un emblème de classe et le dernier sera aléatoirement un emblème d'origine ou un emblème de classe. Si l'effet octroie moins de trois emblèmes, ils resteront aléatoires.
Relances des Anomalies
- Désormais, vous ne verrez jamais plusieurs fois la même Anomalie en quelques relances (à partir de la 13e option).
Nouvelles Anomalies
- Griffes acérées : ce champion gagne +40% de chances de coup critique et ses coups critiques appliquent un saignement de 40% de leurs dégâts en 3 sec.
- Enrichissement magique : ce champion gagne +30 puissance. Il gagne définitivement +5 puissance tous les 10 000 pts de dégâts infligés.
- Prothèse cybernétique : ce champion gagne +8% de vitesse d'attaque. Il gagne encore +2% de vitesse d'attaque par composant porté par votre équipe.
- Esprit de ruche : à chaque combat contre un joueur, vous gagnez une copie du premier champion que ce champion tue. Ce champion gagne +25% d'amplification des dégâts.
- Anomalie infectieuse : ce champion gagne +15% de dégâts d'attaque et +15 puissance. Au début de chaque manche, un allié aléatoire reçoit cette Anomalie. Si cet allié l'avait déjà reçue, il gagne à la place +2% de dégâts d'attaque et +2 puissance.
- Renforcement : ce champion gagne +20% de dégâts d'attaque. Il gagne définitivement +5% de dégâts d'attaque tous les 10 000 pts de dégâts infligés.
- Des étoiles dans les yeux : ce champion gagne +1% de durabilité par niveau d'étoiles sur votre plateau. Les champions 3 étoiles sont considérés comme ayant 4 étoiles.
- Affinité vampirique : ce champion gagne +20% d'omnivampirisme. Quand il a moins de 75% de ses PV, ce pourcentage augmente à 40%.
- Appétit vorace : ce champion gagne +300 PV et +15% d'amplification des dégâts. À chaque manche, vous gagnez un consommable qui octroie +150 PV et +3% d'amplification des dégâts en échange de 3 PV de Tacticien.
Changements majeurs
Types
- Expérimentation - PV du clone de l'Emblème d'Expérimentation : 60% ⇒ 50%
- Le palier Sorcier (8) a été supprimé.
- Sorcier - Puissance : 20/55/105/140 ⇒ 20/55/90 Le palier Sorcier (6) a désormais cet effet : les compétences réduisent les dégâts de leur cible de 20% pendant 3 sec (comme l'ancien palier à 8 unités, mais avec 20% au lieu de 25%).
- Le palier Visionnaire (8) a été supprimé.
- Le palier Visionnaire (6) a désormais cet effet : les compétences soignent un allié à hauteur de 18% des dégâts infligés (comme l'ancien palier à 8 unités, mais avec 18% au lieu 20%).
Unités : Palier 1
- Lux : son mana est désormais verrouillé si elle se protège avec sa compétence.
- Morgana - Dégâts de sa compétence : 525/780/1300/1550 ⇒ 530/800/1500/1800
- Powder - Vitesse d'attaque : 0,7 ⇒ 0,75 ; dégâts d'attaque : 35 ⇒ 30
Unités : Palier 2
- Urgot - Armure/Résistance magique : 45 ⇒ 40
- Vander - Armure/Résistance magique de sa compétence : 100/125/150 ⇒ 100/130/180
Unités : Palier 3
- Scar - Soins de sa compétence : 220/240/270 ⇒ 245/255/270
Unités : Palier 4
- Garen - Ratio de puissance de sa compétence : 200/220/1500 ⇒ 225/250/1500
- Twitch - Bonus en vitesse d'attaque pendant sa compétence : 85% ⇒ 75%
Unités : Palier 6
- Viktor - Rayon de la mort : n'applique plus de scission et de scission magique.
- Viktor - Dégâts magiques de son Rayon de la mort : 50/180/2000 ⇒ 60/240/2400
- Viktor - Dégâts principaux de sa compétence : 100/300/9999 ⇒ 150/500/9999
- Viktor - Pourcentage des PV en dégâts de sa compétence : 8/20/100% ⇒ 3/10/100%
Optimisations
- Cleptomanie - Champion volé : unité de n'importe quel coût ⇒ unité à 3 PO ou moins
- Canon de verre I : l'optimisation a été retirée de la phase 2-1.
- Boutique truquée+ - Relances octroyées : 5 ⇒ 9
- Régénération fluctuante I - Régénération des PV : toutes les 5 sec ⇒ toutes les 4 sec
- Survivant - PO octroyées : 70 ⇒ 88
- Trollage - Vitesse d'attaque octroyée : 160% ⇒ 140%
- Liberté ! : l'optimisation a été retirée de la phase 3-2. PO : 2 ⇒ 5
- Magie interdite - Éliminations requises par effet cumulé : 3 ⇒ 2 ; dégâts d'attaque par effet cumulé : 1,5% ⇒ 2%
- Investissement sur le futur : la récompense en PO est octroyée bien plus vite ; manches requises : 6 ⇒ 5 ; PO octroyées : 80 ⇒ 70
- Canon de verre II : l'optimisation a été retirée de la phase 2-1.
- Fini la rigolade (Vander) - Dégâts de zone : 25% ⇒ 35%
- Collection de roquettes - Roquettes requises : 75 ⇒ 65
- Charognard : les champions sans objets octroient désormais un objet adapté à l'unité qui le reçoit, plutôt qu'un des objets recommandés pour le champion éliminé.
- Bug de la boutique : l'optimisation a été retirée de la phase 3-2.
- Type déverrouillé : Réunion - Dégâts du séisme provoqué par Vi : 150% ⇒ 120%
- Type déverrouillé : Sœurs : octroie maintenant bien des dégâts d'attaque à Vi et de la vitesse d'attaque à Jinx ; bonus en dégâts d'attaque : 40% ⇒ 60%
- Secteur commercial - PO : 1 ⇒ 4
- Avènement des deux : l'optimisation a été retirée de la phase 3-2.
- Famille unie - Temps de survie requis : 17 sec ⇒ 15 sec
- Cadeau d'anniversaire : octroie 2 PO quand vous gagnez un niveau.
- Âme ardente II - Puissance octroyée : 35 ⇒ 45 ; vitesse d'attaque octroyée : 30% ⇒ 35%
- Couronnement - Dégâts d'attaque : 30% ⇒ 25% ; vitesse d'attaque : 30% ⇒ 25% ; puissance : 40 ⇒ 35
- Objets de Pandore III : l'optimisation a été retirée de la phase 4-2.
- La vie en prismatique : les orbes prismatiques n'octroient plus de butin bonus.
- La qualité avant la quantité - PV bonus : 12% ⇒ 7%
- Shopping intensif - Relances : niveau ⇒ niveau+1
- Vases communicants - Unités max pour obtenir des objets : 5 ⇒ 6
- Cuisine du Tacticien : le Bouclier du Tacticien est octroyé après trois combats contre un joueur.
- Pilleur de tombes II : octroie 1 Enclume à objets complets à la sélection.
Objets de la lumière
- Bâton de l'Urf-ange - Puissance de base : 50 ⇒ 60
- Lame funestement éblouissante - Amplification des dégâts : 12% ⇒ 20%
- Lame zénith - Dégâts d'attaque : 65% ⇒ 70%
- Gantelet diaphane - Puissance : 55 ⇒ 70
- Coiffe exaltée de Rabadon - Puissance : 70 ⇒ 80
- Ouragan flamboyant de Runaan - Dégâts d'attaque : 35% ⇒ 50%
Anomalies
- Afflux arcanique - Résistance magique octroyée : 80 ⇒ 100
- Expert en défense - Armure/Résistance magique gagnées : 75% ⇒ 90%
- Répulseur - Portée du repoussement : 2 hexagones ⇒ 3 hexagones
- Frappes titanesques - Ratio de dégâts d'attaque : 40% ⇒ 50%
- Toucher givrant - Durée du debuff : 4 sec ⇒ 8 sec
- Loups domestiques - Pourcentage de dégâts d'attaque : 65% ⇒ 75%
Changements mineurs
Optimisations
- L'appel du sang - Dégâts requis en Double Up : 35 ⇒ 20
- Famille unie : ne peut plus donner de membres de la Famille avec des emblèmes.
Types
- Famille : obtenir un Emblème de Famille sur Warwick, Jinx et Vi avec Violet, Vander et Powder déclenche quelque chose de spécial. Ne tournez jamais le dos à la famille.
Champions
- Leona - Durabilité de sa compétence : 50/50/50% ⇒ 50/50/55%
- Loris - PV du bouclier de sa compétence : 600/700/800 ⇒ 600/700/900
- Jayce - Dégâts à distance à 3 étoiles : 1200% ⇒ 8000% ; dégâts de mêlée à 3 étoiles : 3000% ⇒ 8000%
Corrections de bugs
- Enracinement précise désormais qu'il attire à portée de mêlée.
- Faim d'ogre précise désormais que l'allié doit être adjacent pour être consommé.
- Le Mercure bloque désormais correctement les étourdissements d'Entrée en fanfare et de Renni.
- Minute, deux Viktor : l'animation de la compétence de Viktor n'est plus interrompue par les étourdissements. Désormais, si deux Viktor s'affrontent, ils lanceront leur compétence en même temps.
- Les tirs dans la tête de Caitlyn ne peuvent plus s'annuler.
- Les cristaux Hextech de Jayce s'attachent désormais correctement aux unités, de sorte que les unités ne peuvent pas s'extraire de l'explosion.
- Blason d'Assaillant et Couronne d'Assaillant sont désormais mutuellement exclusifs.
- L'effet d'inflation des boucliers de Morgana ne se cumule plus sur les unités affectées par plusieurs applications de ses dégâts sur la durée.
- Les exécutions ne contournent plus Baroud d'honneur et Écorcheur prismatique.
- La réanimation d'Écorcheur prismatique se déclenche désormais toujours avant Baroud d'honneur si vous avez les deux.
- L'arène K/DA ne change plus la musique de tous les joueurs en leur imposant celle de la manche de l'Anomalie.
- Les effets visuels du coup de grâce de Sett fleur spirituelle chibi ne débordent plus sur le coup de grâce d'un autre Tacticien.
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