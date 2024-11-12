TFT : Les Anomalies : comment fonctionne cette mécanique et quelles sont celles existantes en début de set ?

Retrouvez des informations sur la mécanique du set 13 de TFT, l'Anomalie, ainsi que la liste de toutes celles qui vous seront proposées en début d'ensemble dans cet article.
Le set 13 de TFT
sera disponible à partir du 20 novembre 2024, et comme les précédents, il comprendra une mécanique qui lui est propre. Après les Rencontres et les Breloques, c'est au tour de l'Anomalie de venir bouleverser toutes vos parties. Afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous expliquons ici comment fonctionne l'Anomalie sur Into the Arcane
, et nous vous listons toutes celles qui seront accessibles au lancement de l'ensemble.
Qu'est ce que l'Anomalie, la mécanique d'Into the Arcane ?
L'Anomalie
est la mécanique d'ensemble d'Into the Arcane
, le treizième set de TFT
. Concrètement, au cours de la manche 4-6
, vous pourrez évoluer le champion de votre choix en le plaçant dans une case spéciale, puis choisir un effet qui lui sera appliqué de manière permanente
, autrement dit, l'évoluer
. Il sera possible de reroll l'effet pour 1 PO
, jusqu'à en obtenir un qui sera adapté à votre composition. Il en existe une multitude, et certaines Anomalies seront adaptées au reroll, d'autres aux unités AD, aux AP aux tanks et même aux supports, à vous de faire le bon choix pour sublimer votre équipe et vous envoler vers la victoire.
Quelles Anomalies seront disponibles au début du set 13 de TFT ?
- Arcana Overwhelming → Gagne de l'AP égal à 25 % de la Résistance Magique. Gagne 50 de Résistance Magique.
- Attack Expert → Le champion gagne 60 % de dégâts d'attaque supplémentaires, pour toutes les sources.
- Avalanche of Armor → Gagne de l'AD égal à 25 % de l'Armure. Gagne 50 d'Armure.
- Avarice Incarnate → Recevez 5 PO. Gagnez 15 % d'amplification des dégâts et 1 % de plus pour tous les 2 PO en votre possession (jusqu'à 40 %).
- Berserker Rage → Gagne 20 d'AP et 20 d'AD. Ce montant est triplé en dessous de 50 % des PV.
- Bully → Gagnez 18 % d'amplification des dégâts, montant doublé contre les unités ayant un montant d'étoiles plus bas que votre champion.
- Bulwark → Gagne 30 d'Armure et 30 de Résistance magique. Ce montant est triplé au-dessus de 50 % des PV.
- Calling Card → Gagne un emblème correspondant à l'un des traits du champion (traits uniques exclus).
- Center of the Universe → Gagne 6 étoiles tournoyant autour de votre champion. Chacune d'entre elle inflige 70 de dégâts magiques et tournent plus rapidement en fonction de sa vitesse d'attaque.
- Comeback Story → Gagne 5 % d'amplification des dégâts pour tous les 10 points de vie perdus au cours de la partie.
- Cosmic Rhythm → Ne reçoit plus de mana mais incante sa compétence toutes les 4 secondes.
- Cull the Weak → Gagne jusqu'à 100 % de coup critique selon les points de vie manquants de la cible. Toutes les 3 secondes, le champion ciblera l'unité ennemie ayant le moins de PV.
- Deep Roots → Gagne 700 PV, 25 Armure et 25 Résistance magique. Le champion ne peut plus bouger ni être étourdi, et attire les cibles à sa portée.
- Defense Expert → Le champion gagne 40 % d'Armure et de Résistance magique pour toutes les sources.
- Diving In → Au cours de la première incantation, bondit sur les ennemis et les étourdis dans un rayon de 2 hexagones pendant 1,5 seconde, et gagne 35 % de vitesse d'attaque et 20 % d'omnivampirisme.
- Dragonsoul → La première attaque du champion à l'encontre d'une nouvelle cible occasionne un tir spécial infligeant 20 % de sa santé maximale en dégâts bruts.
- Dramatic Entrance → Au début du combat, le champion bondit en dehors du terrain. Après 6 secondes, il atterrit avec 60 % de santé maximale en plus, et étourdit tous les ennemis pendant 1,5 seconde.
- Dual Wielding → Recevez 2 objets complets qui correspondent au rôle du champion.
- Eagle Eye → Gagne +1 de portée. Toutes les 2 secondes, le champion ne peut plus bouger mais obtient 6 % de dégâts d'attaque supplémentaires.
- Energy Absorption → Gagne 30 d'AP. À la mort de chaque allié, gagne 5 % d'AP en plus.
- Essence of Navori → Le mana maximal est réduit de 10 %, mais augmenté de 10 % à chaque incantation (jusqu'à 40 %).
- Fireball → Tous les 60 de mana dépensés, lance une boule de feu hextech qui inflige 7 % des PV de la cible en dégâts bruts et la brûle pendant 5 secondes.
- Force of Friendship → Gagne 1 % d'amplification des dégâts pour chaque niveau d'étoile présent sur votre terrain. Les champions 3 étoiles accordent 8 % d'amplification des dégâts.
- Fortified → Gagne 12 % de santé maximale. Toutes les 3 secondes, gagne 12 % de plus (jusqu'à 5 fois).
- Freestyling → Gagne 4,5 % d'amplification des dégâts pour chaque trait actif.
- Giant-Sized → Gagne 1000 PV et la taille augment considérablement.
- Headhunter → Gagne 15 % de vitesse d'attaque. Après chaque élimination, reçoit 1 % en plus de manière permanente (montant doublé en Hyper Roll).
- Heavy Hitter → Les attaques physiques infligent des dégâts à hauteur de 20 % de la santé maximale du champion (délai de récupération : 4 secondes).
- Hunger for Power → Au début du combat, avale le champion allié le plus proche et obtient 60 % de sa santé et de ses dégâts d'attaque.
- Hypervelocity → Gagne 10 % de vitesse d'attaque. En incantant, gagne 15 % de vitesse d'attaque supplémentaire pour le reste du combat.
- Into the Unknown → Le champion disparaît pendant deux manches. Lorsqu'il revient, il obtient 50 % d'AP et 50 % d'AD supplémentaires.
- Invisibility → Toutes les 4 secondes, devient invisible pendant une seconde. La prochaine attaque reçoit 100 % de chance de coup critique.
- Kill Streak → Gagne 30 mana à chaque élimination.
- Knockout → Gagne 15 % de dégâts d'attaque. La prochaine attaque après l'incantation reçoit 35 % de chances de coup de critique et inflige 110 % de dégâts bruts.
- Laser Eyes → Inflige constamment 80 % de dégâts magiques par seconde dans une portée de 3 hexagones et brûle les ennemis pendant 3 secondes.
- Last Chance → À la première mort, renaît avec son maximum de santé, gagne 50 % de vitesse d'attaque et 20 % d'omnivampirisme mais perd 12,5 % de PV chaque seconde.
- Legacy of Shurima → Après 10 secondes de combat, connaît l'ascension et gagne 40 % de santé maximale et 60 % de vitesse d'attaque.
- Mage Armor → Gagne de l'Armure et de la Résistance magique équivalent à 40 % du total d'AP.
- Magic Expert → Le champion gagne 40 % d'AP pour toutes les sources.
- Magic Training → Gagne 20 d'AP. Lors de l'incantation, votre équipe reçoit 2 d'AP pour les 10 points de mana dépensés.
- Mini Mees → Gagne 3 miniatures qui infligent 30 % de dégâts d'attaque toutes les 3 attaques, qui réduisent l'armure de 5.
- Miniaturize → Transforme en un objet qui donne 50 % d'AD, d'AP, d'Armure et de Résistance magique. Retire les objets déjà équipés.
- Nothing Wasted → Lorsqu'un allié meurt, gagne 100 % de sa mana disponible.
- One Thousand Cuts → Les attaques infligent 30 de bonus de dégâts bruts, et 15 de plus pour chaque coup porté à la cible avec cet effet.
- Power Absorption → Gagne 30 % d'AD. À chaque mort d'un allié, gagne 5 % de son AD.
- Protective Shielding → Au début du combat et toutes les 8 secondes : reçoit 20 % de la santé maximale en tant que bouclier, pour le champion et les deux cibles alliées ayant le moins de PV pendant 5 secondes.
- Repulsor → Gagne 30 % de vitesse d'attaque. Lors de l'incantation, repousse la cible si elle est située à moins de 2 hexagones.
- Scuttle Familiar → À la mort, invoque un crabe disposant de 125 % de la santé maximale, de l'Armure et de la Résistance magique.
- Share Your Energy → Au début du combat : accorde 8 % d'AD, d'AP, de Santé, d'Armure et de Résistance magique aux alliés adjacents.
- Slime Time → Toutes les 2 secondes, inflige 100 % de dégâts magiques dans un rayon d'un hexagone et soigne le champion à hauteur de 100 % des dégâts administrés.
- Slow Cooker → Toutes les secondes, inflige des dégâts magiques dans un rayon d'un hexagone à hauteur de 4 % de la santé maximale. Le radius augmente toutes les 6 secondes.
- Stoneskin → Au début du combat : gagne 225 d'Armure et de Résistance magique. Toute les secondes, ce bonus se réduit de 10.
- Strength Training → Gagne 20 % de dégâts d'attaque. Toutes les 3 attaques, votre équipe gagne 2 % de dégâts d'attaque en plus.
- The Finisher → Les attaques et compétences du champion exécutent les unités ayant moins de 15 % de leur santé.
- Thornskin → Gagne 60 d'Armure et 60 de Résistance magique. Le champion inflige 20 % des dégâts bloqués aux ennemis adjacents en tant que dégâts magiques.
- Titanic Strikes → Les attaques infligent 30 % de dégâts supplémentaires à la cible et aux ennemis proches.
- Touch of Frost → Chaque sort applique un effet de gel de 20 % (réduisant la vitesse d'attaque) aux ennemis pendant 4 secondes. Lorsqu'un ennemi gelé meurt, il étourdit son allié le plus proche pendant une seconde.
- Ultimate Hero → Convertis un champion de palier 1 3 étoiles en 4 étoiles.
- Unstoppable Force → À chaque élimination ou participation, charge la cible suivante et l'étourdit pendant 1,5 seconde, puis le champion se soigne à hauteur de 10 % de sa santé maximale.
- Wolf Familiars → Invoque 2 loups qui attaquent à hauteur de 25 % de l'AD du champion.
commentaire (1)
et les noms en français ça donne quoi ?