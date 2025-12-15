TFT : La roadmap de 2026 a été partagée

Retrouvez la feuille de route de 2026 de TFT, communiquée en décembre 2025 pendant le Paris Open, dans cet article.
Le jour de la finale du tournoi du Paris Open, organisé en décembre 2025, les développeurs de TFT
ont dressé un court bilan des sets de l'année, tout en présentant la roadmap de 2026. Même si les détails relatifs aux ensembles 17, 18 et 19 n'abondent pas, nous avons tout de même une petite idée de leur thématique grâce à cette prise de parole, et nous vous proposons de découvrir cela dans cet article.
Riot Games revient sur les succès et les échecs de 2025 sur TFT
Cyber City se voulait être un set simple, mais Riot Games a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur : tous les joueurs, même les nouveaux, semblent apprécier une certaine complexité. D'un autre côté, K.O Coliseum a apporté une refonte des rôles qui était nécessaire, mais la mécanique des Power Up n'a pas eu l'effet escompté. L'ensemble était effectivement très difficile à équilibrer, et des compositions se retrouvaient parfois aux oubliettes du jour au lendemain. Lore & Legends n'est disponible que depuis deux semaines, mais rencontre déjà un grand succès en raison de la mécanique du déverrouillage et des possibilités variées qu'il offre, prouvant à quel point la communauté affectionne l'originalité. C'est en suivant cette ligne que Riot Games entend continuer à œuvrer sur TFT en 2026.
Notez enfin que le PvE sur TFT
, arrivé en 2025 surtout à travers l'Ascension d'Ao Shin, a su tirer son épingle du jeu, en particulier auprès des débutants. L'équipe souhaite donc toujours proposer de nouvelles manières de jouer à TFT à l'avenir, ainsi que des améliorations d'un point de vue technologique. Plus d'informations seront communiquées dans les semaines et mois à venir.
Roadmap de 2026 de TFT
Le 14 décembre 2025, Riot Games a partagé la roadmap de 2026 pour TFT.
- Janvier 2026 → Retour de set, Festival des bêtes, à l'occasion du Festival lunaire
- Printemps 2026 → Set 17 : axé sur le cosmos et proposant une nouvelle approche du carrousel
- Été 2026 → Set 18, « une forêt mystérieuse et verdoyante pour développer la magie d'un ensemble passé »
- Hiver 2026 → Set 19 « le plus grand événement musical jamais vu »
2026 sera ainsi une année aussi rythmée que 2025 sur TFT
, alors préparez-vous à vivre encore de belles surprises sur votre jeu favori.
commentaire (0)