TFT : Comment jouer « Vengeance violente », l'augment de Renni du set 13 ? (Brutal Revenge)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Vengeance violente » (Brutal Revenge) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Vengeance violente (Renni, Brutal Revenge) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Vengeance violente » sur TFT ?
L'augment de palier Or « Vengeance violente
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Renni, puisqu'il remplira désormais un rôle de DPS à part entière, administrant de des dégâts importants à une cible précise et en AOE.
Vous gagnez 2 Renni. La compétence de votre Renni la plus forte coûte 10 pts de mana en moins et la fait foncer vers l'ennemi le plus éloigné dans un rayon de 2 hexagones, infligeant 110% des dégâts normaux à sa cible et des dégâts réduits aux ennemis sur son passage.
Jouer avec « Vengeance violente
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour Renni, mais aussi pour vos carrys secondaires.
Quelle composition construire autour de l'augment de Renni du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Vengeance violente »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la combinaison des traits Bagarreur (6) et Baron de la chimie (3), dans l'optique de capitaliser autour des forces de Renni.
Pour commencer la partie, vous avez tout intérêt à jouer autour de Bagarreur, avec Renni, Steb, Trundle et Sett, puis d'ajouter Singed et Renata Glasc au niveau 6 dans le but d'activer 3 Barons de la chimie. Cette dernière saura d'ailleurs porter l'équipement qui sera attribué plus tard à Silco. Ensuite, votre objectif sera de slow roll Renni 3 étoiles au niveau 7 ou 8 selon les circonstances. Si vous vous attelez à cette tâche au niveau 8, vous pourrez plus aisément placer 6 Bagarreurs, avec Elise et Nunu, tout en bénéficiant de 3 Barons de la chimie. Il sera également plus simple de récupérer Silco 2 étoiles, votre carry secondaire.
N'hésitez pas à vous servir de Smeech dans l'attente de Sevika, et si vous atteignez le niveau 9, vous pourriez
par exemple ajouter une unité Ferrailleur, comme Rumble, surtout si vous avez un composant en trop.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Renni
Silco
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
Elise
- Lance de Shojin
- Morellonomicon
- Poignard de Statikk
- Dent de Nashor
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Bâton de l'archange
- Étincelle ionique
Naturellement, les objets supplémentaires doivent être positionnés sur des personnages qui en feront bon usage, mais nous vous recommandons de prioriser Sevika. Il peut aussi être intéressant d'assembler un Linceul de la congruence, et de l'accorder à un champion positionné à côté de Renni.
Quelles autres optimisations jouer avec « Vengeance violente » ?
En ayant opté pour l'augment Vengeance violente
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix. Voici quelques exemples :
- Blason de Bagarreur, Couronne de Bagarreur
- Frappe très lourde (augment Bagarreur)
- Blason de Baron de la chimie, Couronne de Baron de la chimie
- Objets de Pandore
- Coups brûlants
- Buffet de composants
- Lotus perforant
- Connivence
- Volonté de la lance
- Première ligne
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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