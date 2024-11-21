TFT : Comment jouer « Type : Loi martiale », l'augment de Caitlyn et Ambessa du set 13 ? (Martial Law)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Type : Loi martiale » (Martial Law) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Type : Loi martiale (Caitlyn et Ambessa, Martial Law) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Type : Loi martiale » sur TFT ?
L'augment de palier Or « Type : Loi martiale
» est très particulier puisqu'il créera un lien spécial entre Caitlyn et Ambessa. Ensemble, elles pourront anéantir rapidement n'importe quelle cible, et Ambessa sera renforcée par la présence de Caitlyn.
Quand Ambessa lance sa compétence, Caitlyn lance une attaque renforcée sur la cible d'Ambessa, infligeant 225% de dégâts. Ambessa gagne 30% des dégâts d'attaque de Caitlyn. Vous gagnez une Caitlyn et une Ambessa.
Jouer avec « Type : Loi martiale
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer des ressources nécessaires à l'équipement BIS de vos deux carrys.
Quelle composition construire autour de l'augment de Caitlyn et Ambessa du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Type : Loi martiale »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur principalement sur la synergie Pacifieur, qui octroie des effets de bouclier et de l'amplification des dégâts.
Il est difficile de démarrer une partie de TFT en imaginant que cet augment vous sera proposé, mais vous pourriez commencer en jouant autour de Pacifieur, ne serait-ce que pour provoquer l'apparition d'une optimisation accordant un emblème.
Une fois que vous aurez reçu l'optimisation, assurez-vous d'atteindre le niveau 8 rapidement si ce n'est déjà fait, puis faites de Illaoi votre tank principal. Ne passez pas niveau 9 sans avoir trouvé Ambessa et Illaoi 2 étoiles, à moins de bénéficier d'une avance confortable sur les autres joueurs. Dès que vous les aurez trouvées, allez au niveau 9 pour améliorer Caitlyn, et inclure une synergie active supplémentaire, comme Conquérant ou Bagarreur. Dans certains cas, certains légendaires peuvent aussi apporter une plus-value certaine, par exemple Sevika.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Ambessa
Caitlyn
- Blason de Pacifieur
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
Illaoi
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Lame funeste
- Dernier souffle
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Rédemption
Naturellement, les objets supplémentaires iront sur des personnages les valorisant, mais nous vous conseillons de prioriser Elise, Vi, ou encore Twisted Fate.
Quelles autres optimisations jouer avec « Type : Loi martiale » ?
L'augment Type : Loi martiale
ne peut pas intervenir en début de partie, si bien que vous la choisirez probablement en tant que dernière optimisation. Néanmoins, si vous espérez que cette option vous soit proposée, nous vous recommandons de commence à bâtir une composition autour de Pacifieur, d'autant qu'il vous faudrait idéalement avoir reçu un emblème de ce trait pour Ambessa (le blason est craftable avec une spatule et une armure). Ainsi, vous pourrez aisément bifurquer si vous n'obtenez pas satisfaction.
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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