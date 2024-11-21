TFT : Comment jouer « Type : Génies », l'augment de Ekko et Heimerdinger du set 13 ? (Geniuses)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Type : Génies » (Geniuses) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Type : Génies (Ekko et Heimerdinger, Geniuses) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Type : Génies » sur TFT ?
L'augment de palier prismatique « Type : Génies
» est très particulier puisqu'il créera un lien entre Ekko et Heimerdinger
, deux champions que tout oppose habituellement. Les jouer ensemble aura pour effet de les rendre plus bien plus puissants qu'à l'ordinaire.
Quand Heimerdinger lance sa compétence, Ekko crée 3 images rémanentes, chacune infligeant 33 % de dégâts. Quand Ekko lance sa compétence, Heimerdinger tire 3 projectiles, chacun infligeant 105 % de dégâts. Vous gagnez un Heimerdinger et un Ekko.
Jouer avec « Type : Génies
» est capable de vous mener vers un Top 4, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer des ressources nécessaires à l'équipement du maître de l'Académie et de l'enfant de Zaun.
Quelle composition construire autour de l'augment de Ekko et Heimerdinger du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Type : Génies »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur principalement sur la synergie Visionnaire, ce qui augmentera le nombre d'incantations d'Heimerdinger et donc, les dégâts infligés par Ekko.
Il est difficile de démarrer une partie de TFT en imaginant que cet augment vous sera proposé, mais vous pourriez commencer en jouant autour de Ferrailleur, surtout si vous avez la certitude que des augments prismatiques auront lieu, par exemple grâce à Ekko en rencontre d'ouverture.
Une fois que vous aurez reçu l'optimisation, assurez-vous d'atteindre le niveau 8 rapidement si ce n'est déjà fait, puis faites de Garen votre tank principal. Ne passez pas niveau 9 sans avoir trouvé tous vos personnages épiques 2 étoiles. Si les circonstances le permettent, assemblez un blason de Visionnaire (avec une poêle et une larme) et passez niveau 9 pour ajouter un personnage présentant ce trait, de manière à valoriser davantage le nombre d'incantations effectuées par Heimerdinger.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Ekko
Heimerdinger
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Soif-de-Sang
- Baguette seule (pour tirer profit de Ferrailleur)
Garen
- Dent de Nashor
- Poignard de Statikk
- Buff bleu
- Bâton de l'archange
- Pistolame Hextech
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Rédemption
Il est préférable de privilégier de l'équipement qui permettra à Heimerdinger d'incanter souvent
, et d'accorder à Ekko des pièces qui lui permettront de régénérer ses points de vie tout en lui octroyant des dégâts. N'oubliez pas que vous disposerez de 2 Ferrailleurs, ce qui vous permet de gagner un objet complet en plaçant un composant seul sur Ekko.
Quelles autres optimisations jouer avec « Type : Génies » ?
L'augment Type : Génies
ne peut pas intervenir en début de partie, si bien que vous la choisirez probablement en tant que dernière optimisation. Néanmoins, si vous espérez que cette option vous soit proposée, nous vous recommandons de commence à bâtir une composition autour de Ferrailleur et Sentinelle, ou bien de Visionnaire et Académie. Vous pourrez ainsi aisément bifurquer si vous n'obtenez pas satisfaction, soit vers une direction, soit vers l'autre.
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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