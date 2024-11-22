TFT : Comment jouer « Type : Duo improbable », l'augment de Jinx et Sevika du set 13 ? (Unlikely Duo)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Type : Duo improbable » (Unlikely Duo) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Type : Duo improbable (Sevika et Jinx, Unlikely Duo) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Type : Duo improbable » sur TFT ?
L'augment de palier Or « Type : Duo improbable
» est très particulier puisqu'il créera un lien entre Sevika et Jinx
, deux championnes que tout oppose habituellement. Les jouer ensemble aura pour conséquence de les rendre plus menaçants qu'à l'ordinaire, en augmentant d'une part leurs dégâts, et d'autre part leur régénération de mana.
Jinx et Sevika gagnent +10% de dégâts d'attaque et +150 PV. Chaque fois que l'une d'elles lance sa compétence, l'autre récupère 15 pts de mana. Le bras de Sevika est plus chanceux. Vous gagnez une Jinx et une Sevika.
Jouer avec « Type : Duo improbable
» est capable de vous mener vers un Top 4, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer des ressources nécessaires à l'équipement de vos carrys.
Quelle composition construire autour de l'augment de Sevika et Jinx du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Type : Duo improbable »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose les traits Combattant d'arène et Rebelle, buffant à la fois Jinx et Sevika.
Il est difficile de démarrer une partie de TFT en imaginant que cet augment vous sera proposé, mais vous pourriez démarrer en évoluant autour d'une composition Rebelle classique, avec Vex, Irelia, Sett, Urgot, Steb et Camille. Sett et Vex porteront les pièces qui iront plus tard sur vos deux carrys légendaires.
Une fois que vous aurez reçu l'optimisation, assurez-vous d'atteindre le niveau 8 rapidement si ce n'est déjà fait, puis faites de Illaoi votre tank principal, sans oublier de récupérer Vi. N'hésitez pas à passer ensuite rapidement niveau 9, dans l'optique de trouver Sevika et Jinx 2 étoiles.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Sevika
Jinx
- Buff bleu
- Manteau de la nuit
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
Illaoi
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Rédemption
Il est préférable d'inclure de l'équipement qui permettra à Jinx et à Sevika d'incanter rapidement
, de façon à valoriser l'augment Duo improbable
. Toutefois, veillez à ne pas négliger leurs dégâts, et à accorder des pièces à Sevika qui lui permettront de survivre le plus longtemps possible.
Quelles autres optimisations jouer avec « Type : Duo improbable » ?
L'augment Type : Duo improbable
ne peut pas intervenir en début de partie puisqu'il est implique des unités légendaires. Vous la choisirez donc probablement en tant que dernière optimisation. Néanmoins, si vous espérez que cette option vous soit proposée, nous vous recommandons de commence à bâtir une composition autour de Rebelle ou de Bagarreur. Vous pourrez ainsi aisément bifurquer si vous n'obtenez pas satisfaction, soit vers une direction, soit vers l'autre.
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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