TFT : Comment jouer « Type : Ce qui aurait pu être », l'augment de Silco et Vander du set 13 ? (Blood Brothers)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Type : Ce qui aurait pu être » (Blood Brothers) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Type : Ce qui aurait pu être (Silco et Vander, Blood Brothers) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Type : Ce qui aurait pu être » sur TFT ?
L'augment de palier prismatique « Type : Ce qui aurait pu être
» est très particulier puisqu'il créera un lien spécial entre Silco et Vander
, deux champions que tout oppose habituellement. Les jouer ensemble aura pour effet d'accorder de plus en plus de points de vie à Vander et davantage d'AP à Silco plus la partie avancera.
Vander gagne définitivement +30 PV max chaque fois que Silco lance sa compétence. Silco gagne définitivement +6 puissance chaque fois que Vander meurt. Vous gagnez un Vander 2 étoiles, un Silco et une Lance de Shojin.
Jouer avec « Type : Ce qui aurait pu être
» est capable de vous mener vers un Top 4, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement adéquat pour vos carrys.
Quelle composition construire autour de l'augment de Silco et Vander du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Type : Ce qui aurait pu être »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur principalement sur Veilleur (6). 2 Dominateurs et 2 Sorciers devraient suffire à valoriser Silco, qui recevra de toute façon de l'AP supplémentaire au fil des combats.
Il est difficile de démarrer une partie de TFT en imaginant que cet augment vous sera proposé, mais vous pourriez commencer en jouant autour de Veilleur en disposant d'un porteur d'objets pour Silco, par exemple Zyra. Il est plus judicieux de penser vous diriger vers cette composition si vous avez la certitude que des augments prismatiques auront lieu, par exemple grâce à Ekko en rencontre d'ouverture.
Une fois que vous aurez reçu l'optimisation, ne tardez pas pour passer niveau 9 et finaliser ainsi votre composition. Toutefois, il est important d'avoir d'abord acquis Silco 2 étoiles et Vander 3 étoiles. Étant donné que ce dernier appartient au second palier, la tâche pourrait se révéler complexe dans les niveaux supérieurs. À vous donc d'ajuster votre montée en niveau selon les circonstances.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Silco
Vander
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
Garen
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Rédemption
Il est préférable d'accorder les pièces supplémentaires à LeBlanc, ou de compléter celui de front lane en passant par Garen.
Quelles autres optimisations jouer avec « Type : Ce qui aurait pu être » ?
L'augment Type : Ce qui aurait pu être
ne peut pas intervenir en début de partie, si bien que vous la choisirez probablement en tant que seconde ou dernière optimisation. Néanmoins, si vous espérez que cette option vous soit proposée, nous vous recommandons de commence à bâtir une composition autour de Veilleur, ce qui vous éviterait une transition difficile. Il sera toujours possible de bifurquer si vous n'obtenez pas l'augment, par exemple en construisant une composition plus classique basée sur cette synergie avec un carry AP.
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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