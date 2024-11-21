TFT : Comment jouer « Toubib à cran », l'augment de Steb du set 13 ? (Combat Medic)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Toubib à cran » (Combat Medic) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Toubib à cran (Steb, Combat Medic) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Toubib à cran » sur TFT ?
L'augment de palier Argent « Toubib à cran
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Steb, puisqu'il remplira désormais un rôle de DPS à part entière, administrant de des dégâts importants à ses adversaires tout en étant capable de régénérer ses points de vie.
Vous gagnez un Steb. La compétence de votre Steb le plus fort coûte 10 pts de mana en moins, mais elle ne soigne plus. Elle octroie +30% d'omnivampirisme à Steb et frappe 3 fois, chaque coup infligeant 65%.
Jouer avec « Toubib à cran
» est capable de vous mener vers la victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour Steb, mais aussi pour vos carrys secondaires.
Quelle composition construire autour de l'augment de Steb du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Toubib à cran »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la combinaison des traits Bagarreur (6) et Pacifieur (4), dans l'optique de capitaliser autour des forces de Steb.
Pour commencer la partie, vous avez tout intérêt à perdre toutes les manches de la phase 2 pour générer une belle économie et pouvoir slow roll Steb, Maddie et Trundle à partir du niveau 5. Ils seront accompagnés de Sett, puis de Nunu et Zeri à partir du niveau 6. Concrètement, lorsque vous aurez trouvé ces 3 unités 3 étoiles, il ne vous restera qu'à avancer pour positionner un maximum de Bagarreurs, sans pour autant dénigrer la synergie Pacifieur. Camille, Loris, Elise, Nunu et Renni se joindront à votre composition au fur et à mesure de votre progression dans les niveaux.
Si vous atteignez le niveau 9, vous pourriez remplacer Camille par Caitlyn
, et bénéficier ainsi de 2 Sniper, ce qui buffera Maddie tout en facilitant le placement de vos unités en front lane.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Steb
Maddie
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Bâton de l'archange
Trundle
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
- Buff rouge
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Rédemption
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
Naturellement, les objets supplémentaires doivent être positionnés sur des personnages qui en feront bon usage, mais nous vous recommandons de prioriser Caitlyn ou Elise, selon la nature des composants disponibles.
Quelles autres optimisations jouer avec « Toubib à cran » ?
En ayant opté pour l'augment Toubib à cran
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix. Voici quelques exemples :
- Blason de Bagarreur, Couronne de Bagarreur
- Frappe très lourde (augment Bagarreur)
- Blason de Pacifieur, Couronne de Pacifieur
- Maintien de l'ordre (augment Pacifieur)
- Objets de Pandore
- Coups brûlants
- Buffet de composants
- Lotus perforant
- Connivence
- Volonté de la lance
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
commentaire (1)
tried this comp its actually very bad