TFT : Comment jouer la composition Visionnaire ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Visionnaire (Visionary) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Visionnaire (Visionary) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Visionnaire sur TFT ?
La composition Visionnaire du set 13 de TFT
repose sur la puissance de 6 visionnaires et de 3 unités appartenant à la Rose noire. Presque totalement AP, la synergie permettra à vos champions d'incanter plus souvent qu'à l'ordinaire, ce qui en fait une équipe réellement dévastatrice en late game. Toutefois, sa mise en place n'est pas évidente, car vous devrez acquérir plusieurs unités épiques ou légendaires.
Pour jouer la composition Visionnaire,
il est préférable d'évoluer tout de suite autour de cette synergie dans l'optique de faciliter votre future transition. Vous pourriez alors utiliser Vex et Morgana, combinée à Irelia et Sett pour commencer. Ajoutez ensuite Renata et Rell pour bénéficier de 4 Visionnaires, puis avancez aussi vite que possible mais sans vous ruiner vers le niveau 8. En effet, c'est à ce moment que vous pourrez réellement donner vie à votre composition, en faisant notamment l'acquisition de Heimerdinger, votre carry principal, et de Elise qui vous octroiera 3 Rose noire, donc Sion (sans oublier de poser Nunu). Notez que même si Elise peut être jouée en tant que DPS, elle sera ici votre MT.
Le problème est qu'il sera incertain d'obtenir les champions légendaires souhaités à ce niveau, vous devrez par conséquent aller au 9. Achetez et améliorez LeBlanc, Malzahar et Jayce, en prenant garde à placer en front lane la forge Hextech. En terminant la composition, vous devriez avoir de bonnes chances d'atteindre au moins le Top 4.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Heimerdinger
Malzahar/LeBlanc
- Buff bleu
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
Elise
- Lance de Shojin
- Morellonomicon (Malzahar)
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Rédemption
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à placer sur Jayce (pour l'AD), ou sur votre front lane pour les pièces destinées à tanker. Malzahar et LeBlanc peuvent tous deux jouer le rôle de carry secondaire, à vous d'ajuster au mieux selon les composants que vous aurez entre les mains.
Quand jouer la composition Visionnaire ?
Jouer Visionnaire
est une décision qui ne se prend pas à la légère. Tout d'abord, il est souhaitable d'avoir reçu des optimisations permettant d'opter pour cette composition, et d'être capable de générer une économie suffisamment stable pour arriver au niveau 8 dans de bonnes conditions. Tenez aussi compte du fait qu'Heimerdinger doit être évolué par le biais de l'Anomalie, ce qui implique de reroll un effet profitable à votre carry (par exemple Hyper-vélocité). Malzahar incarne un champion clé chez les Visionnaires, c'est pourquoi récupérer un exemplaire de ce champion offre un avantage considérable.Cette composition est donc orientée vers le late game
, et vous devrez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs. Ne pas trouver vos carrys 2 étoiles pourrait s'avérer désastreux, c'est pourquoi vous devrez penser à vérifier ce que font vos adversaires, la meilleure solution étant d'atteindre avant eux les niveaux 8 et 9 avant eux.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Visionnaire sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Visionnaire
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, ou celles qui vous aideront à accèder plus rapidement qu'à l'ordinaire aux niveaux 8 et 9, ou qui vous octroieront plus d'objets que d'habitude.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Visionnaire, Couronne de Visionnaire
- Invocation du néant (augment Visionnaire)
- Flux de mana
- Arrière-garde
- Portfolio varié
- Spécialiste des fins de partie
- Autre Anomalie
- Volonté de la couronne
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Pluie d'or
- Investissement
- Abondance de baguettes
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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