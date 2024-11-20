TFT : Comment jouer la composition Veilleur reroll avec Kog'Maw et Scar ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veilleur reroll avec Kog'Maw et Scar (Watcher) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Veilleur reroll avec Kog'Maw et Scar (Watcher) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Veilleur reroll avec Kog'Maw et Scar sur TFT ?
La composition Veilleur reroll avec Kog'Maw et Scar du set 13 de TFT
repose sur la puissance de 6 Veilleurs combinées à 2 Feux volants, et nécessite de reroll 3 unités dans l'idéal. Centrée sur Kog'Maw, il vous faudra faire évoluer votre carry principal dans l'Anomalie pour tirer au maximum profit de ses capacités, et peut-être remporter la victoire.
Pour jouer la composition Veilleur reroll avec Kog'Maw et Scar,
il est de commencer la partie avec Sniper, en plaçant Zeri et Maddie, ainsi que Darius et Amumu en front lane. Ajoutez ensuite Vander et Scar, puis remplacez Maddie par Kog'Maw dès que vous le trouverez. Normalement, vous devriez avoir acquis les 3 unités à reroll 3 étoiles au niveau 6, et être assez stable pour les slow roll au 7, moment où vous inclurez Vladimir/Garen. Si les circonstances de la partie le permettent, n'hésitez pas à persévérer dans votre avancée et à vous rendre aux niveaux 9 voire 10 dans le but de vous renforcer encore avec quelques légendaires comme Caitlyn, ou pour poser un autre Feu volant, en l'occurrence Ekko.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Kog'Maw
Scar
- Buff bleu
- Bâton de l'archange
- Pistolame Hextech
- Gantelet précieux
- Buff rouge
Zeri
- Lithoplastron de gargouille
- Étincelle ionique
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
- Couronne de la reine
- Lame enragée de Guinsoo
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Buff rouge
- Tueur de géants
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, Garen pourrait par exemple recevoir des pièces destinées à tanker ou des objets AD tels qu'un Gage de Sterak ou une Détermination du titan.
Quand jouer la composition Veilleur reroll avec Kog'Maw et Scar ?
Jouer Veilleur reroll avec Kog'Maw et Scar
ne se décide pas tout de suite, puisque cette composition repose sur des unités de palier 3. Néanmoins, si vous obtenez une optimisation axée sur l'une de es synergies, ou plusieurs exemplaires naturels de Kog'Maw et Scar, alors vous pourriez vous engager dans cette direction. De plus, Kog'Maw doit être le champion à faire évoluer par le biais de l'Anomalie, et il est assez difficile de trouver l'amélioration parfaite. Vous devrez donc être en mesure de reroll jusqu'à obtenir Centre de l'univers ou Expert de la magie.
Veillez aussi à être seul à vouloir jouer cette composition, car être contesté sur des personnages de palier 3 peut être synonyme de défaite. Pour ce faire, regardez régulièrement ce que font vos adversaires, et préparez-vous à bifurquer si la situation se compromet.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Veilleur reroll avec Kog'Maw et Scar sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Veilleur reroll avec Kog'Maw et Scar
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, à choisir vos objets, ou qui amélioreront votre situation financière pour mieux reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Veilleur, Couronne de Veilleur
- Cicatrices (augment Veilleur)
- Coups brûlants
- Boutique truquée
- Esprit d'équipe
- Ticket doré, Ticket prismatique
- Boutique truquée
- Toujours plus vite
- Objets de Pandore
- Présage renforcé
- Fabrication en série
- Investissement
- Tiercé
- Lotus perforant
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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