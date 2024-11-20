TFT : Comment jouer la composition Transformation reroll avec Gangplank et Swain ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Transformation reroll avec Gangplank et Swain (Form Swapper) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Transformation reroll avec Gangplank et Swain (Form Swapper) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Transformation reroll avec Gangplank et Swain sur TFT ?
La composition Transformation reroll avec Gangplank et Swain du set 13 de TFT
est particulière, puisqu'elle n'est constituée que de 4 unités de cette synergie, et qu'il n'est pas possible d'obtenir un emblème. Votre réussite dépendra donc partiellement de votre capacité à reroll des champions de palier 3, mais aussi à trouver Jayce.
Pour jouer la composition Transformation reroll avec Gangplank et Swain,
il est recommandé de démarrer en évoluant autour d'une synergie stable en début de jeu, comme Rebelle. Utilisez Vex, Irelia, Sett et Rell, puis bifurquez sur Gangplank et Swain dès que vous les verrez s'afficher dans la boutique, normalement au niveau 6. À ce moment, vous pourriez construire autour de vos deux carrys, en incluant Rell, Vladimir et Ziggs en plus d'Irelia.
Passez niveau 7, et commencez à slow roll Gangplank et Swain 3 étoiles. Vous pourrez alors placer Nami pour bénéficier d'un Émissaire utile, puis remplacer Vladimir, Ziggs et Irelia par Vi, Elise et Nunu. La transformation de votre équipe ne sera accomplie qu'après avoir acheté Jayce, le 4ème
personnage présentant ce trait. Si d'aventure vous atteigniez le niveau 9, vous pourriez vous renforcer avec des légendaires comme Sevika.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Gangplank
Swain
- Lance de Shojin
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Tueur de géants
- Rédemption
- Armure de Warmog
- Couronne de la reine
- Lithoplastron de Gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à accorder à des champions qui sauront les valoriser. Jayce, positionné à l'arrière, pourrait recevoir des équipements placés habituellement sur des carry AD, et Elise pourrait obtenir des pièces AP ou tank.
Quand jouer la composition Transformation reroll avec Gangplank et Swain ?
Jouer Transformation reroll avec Gangplank et Swain
est une décision qui ne peut-être prise que si vous repérez des signes indiquant que cette sortie est la bonne. Si vous obtenez par exemple une optimisation axée sur cette synergie, ou des exemplaires naturels de Gangplank ou Swain, alors vous pourriez vous engager dans cette voie. De plus, vous devez vous assurer un plan de jeu tenant compte du fait qu'il vous faudra trouver Jayce rapidement, unité indispensable pour bénéficier du bonus maximal du trait Transformation.
Vous devriez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs, d'autant qu'il s'agit là d'une composition reroll d'unités de palier 3. Ne pas trouver vos carrys 2 étoiles pourrait s'avérer désastreux, c'est pourquoi vous devrez penser à vérifier ce que font vos adversaires.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Transformation reroll avec Gangplank et Swain sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Transformation reroll avec Gangplank et Swain
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, ou celles qui faciliteront le reroll ou les gains d'or.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Pourquoi pas les deux ? (augment Transformation, nécessite de jouer 2 GP, et 2 Swain)
- Ticket doré, Ticket prismatique
- Tiercé
- Esprit d'équipe
- Cleptomanie
- Boutique truquée
- Super sac de butin
- Forge portative
- Usine à artefacts
- Investissement
- Objets de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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