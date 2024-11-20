TFT : Comment jouer la composition Sorcier ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sorcier (Sorcerer) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Sorcier (Sorcerer) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Sorcier sur TFT ?
La composition Sorcier du set 13 de TFT
repose sur la puissance de 8 Sorciers, ce qui implique d'obtenir un emblème de cette synergie (craftable avec une poêle à frire dorée et une baguette). 3 unités Rose noire vous aideront à renforcer votre front lane avec l'invocation de Sion, et vous pourriez remporter la victoire si vous parvenez à mettre en place une telle équipe.
Pour jouer la composition Sorcier,
il est préférable de commencer tout de suite avec des champions présentant ce trait, dans l'optique d'éviter une transition difficile plus tard. Ainsi, vous pourriez utiliser Zyra et Vladimir, combinés à Darius et Draven pour générer quelques points de conquête et des butins bonus. Ajoutez ensuite Swain et Nami, tout en remplaçant Draven par Gangplank.
Étant donné que cette composition repose avant tout sur des unités épiques et légendaires, vous devrez faire en sorte d'atteindre rapidement le niveau 8 avec une économie prospère. N'oubliez toutefois pas de conserver un exemplaire de Lux en avançant. Après avoir posé Cassiopeia au niveau 7, achetez Zoé 2 étoiles et faites route vers le niveau 9 pour acquérir Mordekaiser et LeBlanc, qui rempliront aussi un rôle de carry.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Zoé
LeBlanc
- Dent de Nashor
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
Swain
- Lance de Shojin
- Morellonomicon
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Rédemption
- Étincelle ionique
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires seront de préférence à placer sur Mordekaiser, et ce dernier recevra d'ailleurs le blason de Sorcier, indispensable pour bénéficier de 8 Sorciers.
Quand jouer la composition Sorcier ?
Jouer Sorcier
est une décision qui ne se prend pas à la légère, d'autant que le début de partie pourrait se révéler complexe. Vous pourriez vous engager dans cette voie sans courir trop de risques si vous avez reçu une optimisation axée sur cette synergie, ou plus tard, en obtenant tôt un exemplaire de LeBlanc. Il est également souhaitable de récupérer un blason de Sorcier, seule solution pour jouer les 8.Cette composition est plutôt orientée vers le late game
, et vous devrez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs. Ne pas trouver vos carrys 2 étoiles pourrait s'avérer désastreux, c'est pourquoi vous devrez penser à vérifier ce que font vos adversaires, la meilleure solution étant d'atteindre avant eux les niveaux 8 et 9 avant eux.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Sorcier sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Sorcier
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, ou celles qui vous aideront à accèder plus rapidement qu'à l'ordinaire aux niveaux 8 et 9, ou qui vous octroieront plus de liberté dans le choix de vos objets.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Sorcier, Couronne de Sorcier
- Représailles arcaniques (augment Sorcier)
- Flux de mana
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Abondance de baguettes
- Lotus perforant
- Niveau supérieur !
- Investissement
- Buffet de composants
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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