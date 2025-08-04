TFT : Comment jouer la composition Sorcier avec Karma carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sorcier avec Karma carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Sorcier avec Karma carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Sorcier avec Karma carry sur TFT ?
Pour être réussie, la composition Sorcier avec Karma carry du set 15 de TFT
nécessite d'atteindre les niveaux supérieurs dans l'optique d'y trouver rapidement des carrys épiques et légendaires. Elle repose alors sur les dégâts de Karma combinés à ceux de Gwen, et peut vous mener vers la victoire si elle est réussie.
Pour jouer la composition Sorcier avec Karma carry,
vous devriez commencer la partie en évoluant autour de Méga-Mécha pour être suffisamment stable, et donc en mesure d'avancer sans tarder vers les niveaux 8 et 9. Placez Kennen, Aatrox, Gangplank et Lucian, en attribuant à ce dernier l'équipement qui sera attribué à Karma. Ajoutez Ahri et Swain au niveau 6, puis faites route vers le niveau 8 en prenant soin d'inclure Swain au niveau 7 et en conservant Lux sur votre banc. À ce moment, vous commencerez votre transition en achetant Karma et Jarvan IV. Kennen, Aatrox et Gangplank laisseront leur place à Lux, Ryze et Braum, mais aussi Gwen. Pour obtenir ces légendaires 2 étoiles et positionner toutes vos unités, vous devrez impérativement accèder au niveau 9.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Gwen : Piqûre, Sombre amulette, Plaie béante
- Karma : Mage, Efficacité, Broyeur d'âme
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Jarvan IV
Karma
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Cœur intrépide
Gwen
- Lance enragée de Guinsoo
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Buff rouge
- Bâton du vide
- Bâton de l'archange
- Morellonomicon
- Manteau de la nuit
- Bâton du vide
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
Quand jouer la composition Sorcier avec Karma carry ?
Comme toute composition basée sur des unités épiques ou légendaires, jouer Sorcier avec Karma carry
ne se décide normalement pas tout de suite, à moins que des signaux vous indiquent que cette direction est la bonne : vous pourriez par exemple recevoir des optimisations axées sur l'économie ou le trait Sorcier. De plus, obtenir des composants utiles à l'équipement de vos carrys devrait vous conforter dans cette voie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Karma, Jarvan IV ou Gwen
, vous risquez de ne pas trouver vos unités et de vous diriger vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Sorcier avec Karma carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Sorcier avec Karma carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Sorcier, Diadème de Sorcier, Couronne de Sorcier
- Abracadabra (augment Sorcier)
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Second souffle
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Stratégie d'investissement
- Ascension sociale
- Âme ardente
- Fleur de lotus
- Sauvetage in extremis
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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