TFT : Comment jouer la composition Sniper reroll avec Jhin carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sniper reroll avec Jhin carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Sniper reroll avec Jhin carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Sniper reroll avec Jhin carry sur TFT ?
La composition Sniper reroll avec Jhin carry du set 15 de TFT
repose sur la puissance de 5 Sniper combinée à une front lane résistante, à ne jamais négliger au cours de votre partie. Elle peut vous mener vers une victoire, mais sa mise en place peut se révéler délicate ; en effet, il vous faudra reroll des unités de palier 1 et 2, puis être en mesure d'atteindre le niveau 9.
Pour jouer la composition Sniper reroll avec Jhin carry,
il est préférable de commencer avec les unités que vous devrez reroll, à savoir Jhin, Kennen, Sivir et Malphite, puis Gnar au niveau 5. Votre objectif sera d'entamer une série de défaites pour générer une belle économie et slow roll tous ces champions au niveau 5, en veillant à placer le premier Power Up sur Malphite (car vous ne manquerez pas de dégâts, mais de tank). Si vous n'avez pas trouvé Jhin, allez au 6 pour le compléter, et ajoutez Neeko et Rakan sans vendre Gnar, qui reviendra au niveau 7. Il ne vous restera alors qu'à franchir les niveaux pour poser K'Santé, Jinx, et enfin, Varus, votre 5ème
Sniper.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Jhin: KO Artistique, Toucher de Midas, Coups spirituels
- Malphite : Vitalité, Indépendant, Résistant
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Jhin
Jinx
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Dernier souffle
- Pistolame Hextech
- Fléau vengeur
Malphite
- Fureur du kraken
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Fléau vengeur
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Sniper reroll avec Jhin carry ?
Comme toute composition reroll, jouer Sniper reroll avec Jhin carry
se décide tôt dans la partie, et vous pouvez considérer que cette option est la bonne si vous obtenez une optimisation axée sur le reroll, ou si vous recevez naturellement des exemplaires de Jhin, Sivir, Gnar, Malphite et Kennen. Acquérir des composants AD est également un aspect du jeu à ne pas négliger, puisque vous en aurez fortement besoin pour l'équipement de Jhin et Jinx.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si vos adversaires semblent vouloir construire la même équipe que vous, vous risquez de perdre un temps précieux et de retarder votre accès au niveau 9.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Sniper reroll avec Jhin carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Sniper reroll avec Jhin carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Sniper, Diadème de Sniper, Couronne de Sniper
- Tir précis (augment Sniper)
- Banc de Pandore
- Ticket prismatique
- Esprit d'équipe
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Abondance de glaives
- Tout ce qui brille
- Relances imposantes
- Chasse au trésor
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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