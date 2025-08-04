TFT : Comment jouer la composition Sniper/Poids lourd reroll avec Jhin carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sniper/Poids lourd reroll avec Jhin carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Sniper/Poids lourd reroll avec Jhin carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Sniper/Poids lourd reroll avec Jhin carry sur TFT ?
La composition Sniper/Poids lourd reroll avec Jhin carry du set 15 de TFT
repose sur la puissance d'unités de palier 2 améliorées 3 étoiles, en particulier Dr. Mundo et Jhin. Elle n'est pas particulièrement difficile à mettre en place (à moins d'être contesté), mais requiert, dans l'idéal, d'obtenir le Power Up "KO artistique" pour Jhin.
Pour jouer la composition Sniper/Poids lourd reroll avec Jhin carry,
il est préférable de commencer tout de suite en posant Dr. Mundo, Aatrox, Jhin et Gnar. Notez qu'il peut être intéressant de perdre au début de la phase 2 pour récupérer une priorité au carrousel afin d'être certain de pouvoir assembler au moins une Lame enragée de Guinsoo. Ensuite, achetez tous les exemplaires de Jhin, Dr. Mundo, Gnar et Kobuko que vous verrez, tout en avançant vers le niveau 6. À ce moment, Zac et Kobuko feront leur entrée, et vous devrez slow roll Jhin, Dr. Mundo, Gnar et Kobuko 3 étoiles. Lorsque vous les aurez acquis, avancez pour poser Jinx et Poppy.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Jhin: KO Artistique (priorité), Toucher de Midas, Massacreur
- Dr. Mundo : Résistant, Indépendant, Vitalité
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Jhin
Dr. Mundo/Poppy
- Lame enragée de Guinsoo (x2 idéalement)
- Pistolame Hextech
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Linceul de la congruence (Poppy)
- Cape solaire (Poppy)
Quand jouer la composition Sniper/Poids lourd reroll avec Jhin carry ?
Comme toute composition reroll, jouer Sniper/Poids lourd avec Jhin carry
se décide tôt dans la partie, et vous pouvez considérer que cette option est la bonne si vous obtenez une optimisation axée sur le reroll, ou si vous recevez naturellement des exemplaires de Jhin et Dr. Mundo. Acquérir des composants profitables à Jhin incarne également un indice certain, en particulier les arcs et les baguettes pour assembler des Lames enragées de Guinsoo. De plus, le Power Up "KO artistique"
est un aspect non négligeable de la réussite de cette composition.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si vos adversaires semblent également chercher Jhin ou Dr. Mundo, vous risquez de perdre un temps précieux qui pourrait vous conduire vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Sniper/Poids lourd reroll avec Jhin carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Sniper/Poids lourd reroll avec Jhin carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Sniper, Diadème de Sniper, Couronne de Sniper
- Tir précis (augment Sniper)
- Coup de gong (augment Poids lourd)
- Second souffle
- Esprit d'équipe
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Ticket prismatique
- Banc de Pandore
- Trésors enfouis
- Une aventure exaltante
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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