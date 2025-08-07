TFT : Comment jouer la composition Sniper/Académie du combat avec Caitlyn carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sniper/Académie du combat avec Caitlyn carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Sniper/Académie du combat avec Caitlyn carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Sniper/Académie du combat avec Caitlyn carry sur TFT ?
La composition Sniper/Académie du combat avec Caitlyn carry du set 15 de TFT
nécessite de reroll 2 champions 3 étoiles, tout en générant une économie suffisamment prospère pour accèder au niveau 9 et vous renforcer d'une unité légendaire, Varus.
Pour jouer la composition Sniper/Académie du combat avec Caitlyn carry,
il est préférable de commencer tout de suite autour de la synergie Académie du combat, en posant Rakan, Garen, Ezreal et Gnar. Au niveau 6, ajoutez Jhin, Caitlyn et Jayce, sans oublier de retirer Gnar. Vous bénéficierez alors de 5 Académie du combat, et devrez être assez stable pour aller au niveau 8 avec des finances au beau fixe. À ce moment, Kobuko pourrait se joindre à votre équipe, et votre tâche sera de slow roll Caitlyn et Rakan 3 étoiles. Lorsque vous les aurez, franchissez les niveaux pour inclure Leona, Jinx et Varus (en évinçant Ezreal).
Quels Powers Ups privilégier ?
- Caitlyn : Efficacité, Précision, Premier de la classe
- Rakan : Fan service, Tank-zilla, Indépendant
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Caitlyn/Varus
Rakan
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Lance de Shojin
- Dernier souffle
- Visage spirituel
- Linceul de la congruence
- Vœu du protecteur
- Cape solaire
- Armure de Warmog
Quand jouer la composition Sniper/Académie du combat avec Caitlyn carry ?
Comme toute composition reroll, jouer Sniper/Poids lourd avec Jhin carry
se décide tôt dans la partie, et vous pouvez considérer que cette option est la bonne si vous obtenez une optimisation axée sur ces synergies ou le reroll, ou encore si vous recevez naturellement des exemplaires de Caitlyn et Rakan. Acquérir des composants AD incarne également un indice non négligeable.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si vos adversaires semblent également chercher Caitlyn ou Rakan, vous risquez de perdre un temps précieux, ou pire, de ne jamais réussir à améliorer vos carrys.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Sniper/Académie du combat avec Caitlyn carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Sniper/Académie du combat avec Caitlyn carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Sniper, Diadème de Sniper, Couronne de Sniper
- Blason de l'Académie du combat, Diadème de l'Académie du combat, Couronne de l'Académie du combat
- Tir précis (augment Sniper)
- Cours d'héroïsme (augment Académie du combat)
- Nouveaux élèves (augment reroll de l'Académie du combat)
- Esprit d'équipe
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Ticket prismatique
- Trésors enfouis
- Abondance de ceintures
- Toujours plus vite
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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