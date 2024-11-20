TFT : Comment jouer la composition Rebelle avec Jinx carry ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rebelle avec Jinx carry (Rebel) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Rebelle avec Jinx carry (Rebel) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Rebelle avec Jinx carry sur TFT ?
La composition Rebelle avec Jinx carry du set 13 de TFT
repose sur la puissance de 7 Rebelles, et est constituée de carrys épiques et légendaires, ce qui la rend assez difficile à mettre en place. En outre, il est préférable d'avoir obtenu un emblème Rebelle pour tirer au maximum profit de son potentiel et remporter la victoire.
Pour jouer la composition Rebelle avec Jinx carry,
il est recommandé d'évoluer tout de suite autour de Rebelle dans l'optique de faciliter votre future transition. Toutefois, il vous faudra désigner un carry en attendant Jinx, et Tristana pourrait faire l'affaire, à condition de ne pas poser Nami, ce qui annulerait le bonus Émissaire. Concrètement, vous pourriez jouer autour de Irelia, Sett, Vex et Tristana, avant d'ajouter Ezreal et Akali.
Votre objectif sera d'arriver rapidement aux niveaux 8 et 9 avec une économie prospère, dans le but d'acquérir avant vos adversaires Ekko, Illaoi, Zoé, et surtout Jinx. Zoé remplira avec brio le rôle de carry AP, et Illaoi deviendra votre tank principal en remplacement d'Irelia. Dès que vous aurez récupéré Jinx, retirez Tristana et placez Nami. Au 9, il vous faudra inclure Rumble, pour bénéficier de Ferrailleur et vous renforcer en améliorant vos unités 2 étoiles.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Jinx
Zoé
- Lame d'infini
- Dernier souffle (dans ce cas, ne pas utiliser un Linceul de la congruence sur Illaoi)
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Lame enragée de Guinsoo
Illaoi
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Rédemption
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Linceul de la congruence (évitez le Dernier souffle sur Jinx si vous assemblez cet objet)
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Dans le cadre de cette composition, vous bénéficierez de deux Ferrailleurs. N'oubliez donc pas d'ajouter un composant seul sur Rumble pour bénéficier au mieux de l'effet de cette synergie.
Quand jouer la composition Rebelle avec Jinx carry ?
Jouer Rebelle avec Jinx carry
est une décision qui ne se prend pas à la légère. Tout d'abord, il est souhaitable d'avoir reçu des optimisations permettant d'opter pour cette composition, et d'être capable de générer une économie suffisamment stable pour arriver au niveau 8 dans de bonnes conditions. Tenez aussi compte du fait qu'il est plus avantageux de faire évoluer Jinx dans l'Anomalie, ce qui signifie qu'il faut avoir acquis un exemplaire de cette unité avant la manche 4-6.Cette composition est donc orientée vers le late game
, et vous devrez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs. Ne pas trouver vos carrys 2 étoiles pourrait s'avérer désastreux, c'est pourquoi vous devrez penser à vérifier ce que font vos adversaires, la meilleure solution étant d'atteindre avant eux les niveaux 8 et 9 avant eux.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Rebelle avec Jinx carry sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Rebelle avec Jinx carry
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou celles qui vous aideront à accèder plus rapidement qu'à l'ordinaire aux niveaux supérieurs. Acquérir un emblème est également un avantage certain (vous éviterez ainsi de jouer une unité de ce trait peu significative en late game, comme Vex), c'est pourquoi ce type d'augment doit être privilégié. Pour rappel, le blason de Rebelle est craftable avec une spatule et un arc.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Rebelle, Couronne de Rebelle
- Voir la vie en bleu (augment Rebelle)
- Spécialiste des fins de partie
- Canon de verre
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Investissement
- Coups brûlants
- Liberté !
- Niveau supérieur !
- Abondance de glaives
- Rafale de coups
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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