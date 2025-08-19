TFT : Comment jouer la composition Protecteur avec Akali carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Protecteur avec Akali carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Protecteur avec Akali carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Protecteur avec Akali carry sur TFT ?
Pour être réussie, la composition Protecteur avec Akali carry du set 15 de TFT
nécessite d'atteindre les niveaux supérieurs afin d'y trouver rapidement des carrys épiques et légendaires. Sa mise en place peut donc se révéler complexe, surtout si vous êtes contesté, mais si vous réussissez dans votre entreprise, vous avez de bonnes chances de remporter une victoire.
Pour jouer la composition Protecteur avec Akali carry,
mieux vaut commencer tout de suite à construire autour de Protecteur, en faisant appel à Malphite et Kennen, qui seront accompagnés de Kayle et Kai'Sa. Ajoutez Rakan et Udyr au niveau 6, en prenant soin de retirer Kayle au profit de Janna. Une fois stable, faites route rapidement vers le niveau 8 pour effectuer votre transition : placez Ryze, Neeko, K'Santé et Akali. Si vous le pouvez, allez au niveau 9 pour vous renforcer d'un légendaire ou d'une unité Cellules suprêmes supplémentaire.
Quels Powers Ups privilégier ?
- K'Santé : Résistant, Grand jeu, Inarrêtable
- Akali : Mage, Finaliste, Voile rouge
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
K'Santé
Akali
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
Ryze
- Lame enragée de Guinsoo
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
- Manteau de la nuit
- Fléau vengeur
- Bâton du vide
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Bâton du vide
- Bâton de l'archange
- Fléau vengeur
- Coiffe de Rabadon
Quand jouer la composition Protecteur avec Akali carry ?
Comme toute composition basée sur des unités épiques ou légendaires, jouer Protecteur avec Akali carry
ne se décide normalement pas tout de suite, à moins que des signaux vous indiquent que cette direction est la bonne. Vous pourriez par exemple recevoir des optimisations axées sur Protecteur, un emblème, ou encore un augment d'économie. De plus, obtenir des composants utiles à l'équipement d'Akali devrait vous conforter dans cette voie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Akali ou K'Santé
, vous risquez de ne pas trouver vos unités et de vous diriger vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Protecteur avec Akali carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Protecteur avec Akali carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Protecteur, Couronne de Protecteur, Diadème de Protecteur
- Blason de Cellules suprêmes, Couronne de Cellules suprêmes, Diadème de Cellules suprêmes
- Protection anticipée (augment Protecteur)
- La loi du plus fort (augment Cellules suprêmes)
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Sentinelles
- Toujours plus vite
- Trésors enfouis
- Stratégie d'investissement
- Super sac de butin
- Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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