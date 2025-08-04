TFT : Comment jouer la composition Prodige avec Malzahar et Rammus reroll ? (Set 15)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 août 2025 à 11h46
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Prodige avec Malzahar et Rammus reroll sur le set 15 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Prodige avec Malzahar et Rammus reroll ? (Set 15)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Prodige avec Malzahar et Rammus reroll du set K.O Coliseum de TFT.

Comment jouer la composition Prodige avec Malzahar et Rammus reroll sur TFT ?

La composition Prodige avec Malzahar et Rammus reroll du set 15 de TFT repose à la fois sur la puissance d'unités de palier 3 ainsi que sur celle de personnages épiques et légendaires. Elle peut vous conduire vers la victoire, mais sa mise en place exige une certaine rigueur.

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Pour jouer la composition Prodige avec Malzahar et Rammus reroll, vous pourriez démarrer avec Syndra, Ezreal, Rell et Rammus (Lulu), et commencer à générer une économie prospère en vue des prochains niveaux. Au niveau 6, ajoutez Malzahar et Garen, avant de vous diriger vers le niveau 7 pour slow roll Malzahar et Rammus 3 étoiles. Vous remplacerez Garen et Rell par K'Santé et Rakan, puis n'aurez plus qu'à inclure Yuumi dès que vous l'obtiendrez. Elle fera office de carry secondaire, et votre composition atteindra son plein potentiel lorsque vous aurez posé Seraphine au niveau 8 dans l'idéal.

Quels Powers Ups privilégier ?

  • Rammus : Friandise, Égoïsme, Snax rare
  • Malzahar : Expert de la magie, Conte de fées, Œil aiguisé

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Rammus
  • Lithoplastron de gargouille
  • Cœur intrépide
  • Armure de Warmog
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Vœu du protecteur
Malzahar/Yuumi
  • Pistolame Hextech
  • Bâton du vide
  • Morellonomicon 
  • Gantelet précieux
  • Bâton de l'archange
  • Coiffe de Rabadon
  • Joyau putréfiant (Malzahar)

Quand jouer la composition Prodige avec Malzahar et Rammus reroll ?

Comme toute composition basée sur le reroll, jouer Prodige avec Malzahar et Rammus reroll se décide assez tôt, et vous pourriez considérer que cette option paraît viable si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Malzahar ou de Rammus (Lulu). De plus, Malzahar porte très bien le Joyau putréfiant, alors une optimisation de la forge pourrait aussi vous indiquer que cette direction est correcte, tout comme un augment axé sur le reroll ou la synergie Prodige. 

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Lulu ou Malzahar, vous risquez de ne pas trouver vos unités et de vous diriger vers une défaite.
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Prodige avec Malzahar et Rammus reroll sur le set 15 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Prodige avec Malzahar et Rammus reroll du set 15 de TFT sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Blason de Prodige, Diadème de Prodige, Couronne de Prodige
  • Unbound Arcana (augment Prodige)
  • Esprit d'équipe
  • Buffet de composants
  • Fleur de lotus
  • Tiercé
  • Limitations
  • Objets de Pandore
  • Ascension
  • Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
  • Boutique truquée
  • Ticket prismatique
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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