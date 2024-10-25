TFT : Comment jouer la composition Peeba ? (Set 5.5)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Peeba sur le set 5.5 de TFT (mode Revival).
Le set 5.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival. Aube des Héros, sorti en 2021, sera en effet disponible pendant quelques semaines, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, le douzième, Micmac Magique. Afin de vous aider à vous rafraîchir la mémoire sur les compositions phares de l'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des plus populaires de l'époque, la composition Peeba
.
Comment jouer la composition Peeba sur le set 5.5 de TFT ?
La composition Peeba
est particulière, puisqu'elle existe sur l'ensemble des sets. En effet, il s'agit d'une composition basée presque exclusivement sur des unités épiques et légendaires, très axée sur le late game. Il n'est donc pas possible de commencer une partie en planifiant de faire une Peeba
, puisque sa mise en place est situationnelle, et nécessite que des conditions spécifiques soient respectées (une économie riche, des actualisations de boutique de qualité, des points de vie suffisamment élevés car la transition peut être complexe, etc...). De plus, plusieurs variantes existent, mais nous avons choisi de vous présenter celle reposant sur Teemo et Heimerdinger carry
.
Bien qu'il ne soit pas envisageable de prévoir tout de suite en lançant une partie de TFT que vous allez jouer une Peeba, vous pouvez toujours créer un contexte propice à cette composition, à vos risques et périls. Nous vous conseillons de démarrer avec une équipe solide, capable de vous faire gagner vos manches et donc atteindre rapidement les niveaux supérieurs sans vous ruiner. Vous pourriez par exemple vous servir de Zyra, qui saura d'ailleurs porter les objets qui iront plus tard sur Teemo et Heimerdinger. Elle pourrait être entourée d'unités Draconique comme Sett, Ashe ou Udyr. Toutefois, d'autres combinaisons peuvent fonctionner, le plus important étant de slamer sans tarder vos objets et de leur trouver de bons porteurs.
Votre objectif sera ensuite d'accèder au niveau 9 avec beaucoup d'or, et d'accepter de perdre une manche ou deux pendant la transition. La meilleure manière de vous en sortir sans trop concéder de points de vie est de le faire pendant le PvE. Veillez à placer Gwen derrière Volibear, d'autant que ce dernier se projettera vers ses adversaires. Si vous passez niveau 10, ajoutez un autre légendaire, par exemple un second Volibear.
Quels sont les meilleurs augments pour la composition Peeba ?
Plusieurs optimisations
peuvent convenir à la composition Peeba
, mais nous vous recommandons de privilégier celles qui vous accorderont un avantage en termes d'expérience, d'or ou de points de vie. Notez que des augments comme Lotus en fleurs sont également très pertinents, mais il peut être risqué de préférer des optimisations de combat puisque vous diminuez ainsi vos chances d'atteindre le niveau 9 dans de bonnes conditions pour mettre en place la Peeba.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Spécialiste des fins de partie
- Niveau supérieur !
- Pluie d'or
- Investissement
- Recombobulateur
- P'tits titans
- Ascension sociale
- Tout doit disparaître
Retrouvez les meilleures compositions du set 5.5 dans notre guide
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