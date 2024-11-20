TFT : Comment jouer la composition Pacifieur reroll avec Twisted Fate et Loris ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Pacifieur reroll avec Twisted Fate et Loris (Enforcer) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Pacifieur reroll avec Twisted Fate et Loris (Enforcer) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Pacifieur reroll avec Twisted Fate et Loris sur TFT ?
La composition Conquérant reroll avec Draven et Darius du set 13 de TFT
est constituée de 6 Pacifieurs, et repose sur la puissance de TF combinée à celle d'unités épiques et légendaires. Elle peut vous mener vers la victoire si elle est réussie, mais son assemblage pourrait vous coûter cher, c'est pourquoi une économie prospère incarne un prérequis indispensable.
Pour jouer la composition Pacifieur reroll avec Twisted Fate et Loris,
il est préférable de commencer la partie avec des Pacifieurs dans l'optique de faciliter votre future transition. Vous pourriez vous servir de Camille et Steb, ainsi que Powder et Trundle (pour Ferrailleur), et commencer à bifurquer dès le niveau 6. Effectivement, vous devriez avoir trouvé TF et Loris à ce moment, qui seront accompagnés de Leona, Nocturne, Camille et Steb. Faites ensuite route vers le niveau 7, où vous pourrez slow roll vos carrys 3 étoiles, sans oublier d'acquérir Maddie.
Lorsque vous les aurez acquis, allez au 8 pour remplacer les Pacifieurs de bas palier par des plus puissants, en l'occurence Vi et Caitlyn, mais aussi Ambessa et Illaoi. Il est souhaitable d'avoir reçu un emblème de la synergie, autrement, vous ne bénéficierez pas du bonus Émissaire apporté par Ambessa, ce amoindrirait la puissance de votre composition. Si vous ne parvenez pas à récupérer Caitlyn et Sevika, vous n'aurez d'autre choix que de vous diriger vers le niveau 9. Cette option est quoi qu'il en soit toujours appréciable, en particulier pour améliorer vos légendaires 2 étoiles.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Twisted Fate
Loris
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Bâton de l'archange
- Lame enragée de Guinsoo
- Lithoplastron de gargouille
- Étincelle ionique
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Couronne de la reine
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, priorité toutefois à Caitlyn, Vi, Ambessa ou encore Sevika.
Quand jouer la composition Pacifieur reroll avec Twisted Fate et Loris ?
Jouer Pacifieur reroll avec Twisted Fate et Loris
ne se décide pas tout de suite, puisque cette composition repose sur des unités de palier 3. Néanmoins, si vous obtenez une optimisation axée sur Pacifieur ou plusieurs exemplaires naturels de TF ou de Loris, alors vous pourriez vous engager dans cette direction.
Veillez cependant à être seul à vouloir jouer cette composition, car être contesté sur des personnages de palier 3 peut être synonyme de défaite. Pour ce faire, regardez régulièrement ce que font vos adversaires, et préparez-vous à jouer une composition Pacifieur plus classique avec Caitlyn en tant que carry principal si quelqu'un d'autre a commencé à reroll Loris et Twisted Fate.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Pacifieur reroll avec Twisted Fate et Loris sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Pacifieur reroll avec Twisted Fate et Loris
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, qui vous aideront à reroll, à obtenir un blason, ou qui contribueront à générer de l'or. Pour rappel l'emblème de Pacifieur est craftable avec une spatule et une armure.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Pacifieur, Couronne de Pacifieur
- Esprit d'équipe
- Coups brûlants
- Ticket doré, Ticket prismatique
- Boutique truquée
- Maintien de l'ordre (augment Pacifieur)
- Toujours plus vite
- Tiercé
- Flux de mana
- Lotus perforant
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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