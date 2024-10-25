TFT : Comment jouer la composition Oublié avec Draven carry ? (Set 5.5)

Retrouvez des indications pour jouer du mieux possible la composition Oublié avec Draven carry sur le set 5.5 de TFT (mode Revival).
Le set 5.5 est de retour sur TFT
à travers le mode Revival. Aube des Héros, sorti en 2021, sera en effet disponible pendant quelques semaines, et vous retrouverez ses synergies ainsi que ses champions, mais la majorité des optimisations et des objets demeurent empruntés au set actuel, le douzième, Micmac Magique. Afin de vous aider à vous rafraîchir la mémoire sur les compositions phares de l'ensemble, nous vous avons préparé un rappel sur l'une des plus populaires de l'époque, la composition Oublié avec Draven carry
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Comment jouer Oublié avec Draven carry sur le set 5.5 de TFT ?
La composition Oublié avec Draven carry
nécessite de positionner 6 unités de ce trait en se passant de Vayne, ce qui implique de récupérer un emblème d'Oublié. Sa puissance repose en grande partie sur une front lane à toute épreuve, en mesure de laisser assez de temps à Draven pour décimer les lignes ennemies. En fin de partie, Viego saura jouer le rôle de carry secondaire, et booster le DPS de concert avec Jax.
Pour commencer la partie, vous devriez tout de suite jouer autour d'Oublié en positionnant Thresh, Leona, Varus et Vayne. Cette dernière portera l'équipement qui ira plus tard sur Draven. Au niveau 6, ajoutez Hecarim et Wukong, puis remplacez Varus par Miss Fortune. Si vos unités sont améliorées, vous devriez être assez stable pour avancer tout en faisant fructifier votre économie. Une fois niveau 8, trouvez et améliorez Draven, sans oublier de faire de même avec Jax et Rell, qui rempliront un rôle clé dans votre composition. Il ne vous restera ensuite qu'à vous rendre au niveau 9 dans le but d'acquérir Viego 2 étoiles, et de lui accorder des objets.
Quels sont les meilleurs augments pour la composition Oublié avec Draven carry ?
Plusieurs optimisations
peuvent convenir à la composition Oublié avec Draven carry
, mais nous vous recommandons de privilégier celles qui accorderont des emblèmes, qui vous aideront à atteindre plus vite qu'à l'ordinaire les niveaux supérieurs, ou qui apporteront davantage de puissance à votre équipe. Pour rappel, l'emblème d'Oublié est craftable avec une poêle à frire dorée combinée à une BF Glaive.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Oublié, Couronne d'Oublié
- Arsenal oublié (augment Oublié)
- Niveau supérieur !
- Vers l'infini
- Lotus en fleurs
- Mon épée est vôtre
- Mon arc est vôtre
- Toujours plus vite
- Enragement
Retrouvez les meilleures compositions du set 5.5 dans notre guide
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