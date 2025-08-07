TFT : Comment jouer la composition Méga-Mécha/Mentor avec Gangplank carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Méga-Mécha/Mentor avec Gangplank carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Méga-Mécha/Mentor avec Gangplank carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Méga-Mécha/Mentor avec Gangplank carry sur TFT ?
La composition Méga-Mécha/Mentor avec Gangplank carry du set 15 de TFT
repose sur la combinaison de 4 Mentors et de 5 Méga-Mécha, ainsi que sur les dégâts de Gangplank et de Yasuo, ce dernier faisant office de carry secondaire. Pour qu'elle fonctionne au mieux, il est préférable d'avoir reçu le Power Up "Portée extensible" pour Gangplank, ce qui augmente sa portée et permet de le positionner derrière la front lane.
Pour jouer la composition Méga-Mécha/Mentor avec Gangplank carry,
mieux vaut entamer la partie avec Méga-Mécha, c'est-à-dire en utilisant Lucian, Aatrox, Gangplank et Kayle. La principale difficulté se dessinera au niveau 6, moment où il sera idéal de poser 4 Mentors, Kobuko, Yasuo, Udyr et Ryze, ainsi que Gangplank et Aatrox pour conserver votre Méga-Mécha. Vous devrez en même temps slow roll Gangplank, Kobuko et Yasuo 3 étoiles, avant d'avancer vers les niveaux supérieurs pour inclure Senna, Jarvan IV puis Yone.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Gangplank : Portée extensible (priorité), Farceur, Colosses
- Yasuo : Farceur, Plaie béante, Sur le fil
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Gangplank
Yasuo
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Manteau de la nuit
Kobuko
- Lame d'infini
- Manteau de la nuit
- Main de la justice
- Soif-de-Sang
- Tueur de géants
- Dernier souffle
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Méga-Mécha/Mentor avec Gangplank carry ?
Comme toute composition reroll, jouer Méga-Mécha/Mentor avec Gangplank carry
se décide tôt dans la partie, et quelques signaux pourraient vous indiquer que ce chemin incarne une possibilité viable. Si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Gangplank, Yasuo et Kobuko, ou une optimisation axée sur Mentor ou le reroll, alors vous devriez considérer cette option. Obtenir des composants utiles à l'équipement de vos carrys est aussi appréciable, tout comme le Power Up "Portée extensible".
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Gangplank, Kobuko ou Yasuo, vous risquez de perdre un temps précieux voire de ne jamais les trouver, et de vous diriger ainsi vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Méga-Mécha/Mentor avec Gangplank carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Méga-Mécha/Mentor avec Gangplank carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Mentorat (augment Mentor)
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Préparation
- Boutique truquée
- Esprit d'équipe
- Super sac de butin
- Forge latente, Forge portative, Forgeron ambulant
- Ticket prismatique
- Limitations
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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