TFT : Comment jouer la composition Mage reroll avec Seraphine/Soraka/Vex (Set 12) ?

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Mage reroll avec Seraphine/Soraka/Vex sur le set 12 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Mage reroll avec Seraphine/Soraka/Vex du set 12 de TFT.
Comment jouer la composition Mage reroll avec Seraphine/Soraka/Vex sur TFT ?
La composition Mage reroll avec Seraphine/Soraka/Vex du set 12 de TFT
exige de reroll en réalité 4 unités Mage 3 étoiles, puisque Galio doit également être amélioré dans le meilleur des cas. Il s'agit d'une nouvelle version de composition Mage reroll, qui se jouait surtout avec Veigar en début de set.
Pour jouer la composition Mage reroll avec Seraphine/Soraka/Vex,
il est préférable de commencer la partie en évoluant directement avec des unités Mage, en l'occurrence Seraphine, Soraka et Galio, accompagnés de Blitzcrank. Votre objectif sera de récolter un maximum d'exemplaires de Seraphine, Soraka voire Galio au cours de la phase 2, sans investir d'or dans l'expérience. La meilleure solution serait de perdre vos manches, puis de slow roll les unités de palier 1 3 étoiles au niveau 5.
Lorsque vous les aurez, ajoutez Vex et Veigar pour disposer aussi vite que possible de 5 Mages, puis trouvez Vex et Galio 3 étoiles sans vous ruiner aux niveaux 6-7. Il ne vous suffira qu'à inclure Nami, Rumble puis Norra et Yuumi en avançant au niveau 8.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Vex/Galio
Soraka/Seraphine
- Couronne de la reine
- Étincelle ionique
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
- Armure de Warmog
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Buff bleu
- Morellonomicon (sur Seraphine)
- Coiffe de Rabadon
Les objets supplémentaires éventuels sont à positionner sur les personnages les valorisant, Nami par exemple porter un Morellonomicon et un Poignard de Statikk, et Xerath des pièces AP.
Quand jouer la composition Mage reroll avec Seraphine/Soraka/Vex?
Comme pour toute composition basée sur le reroll, jouer Mage reroll avec Seraphine/Soraka/Vex
se décide assez tôt dans la partie. Si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Soraka et Seraphine, vos carrys principaux, ou si vous recevez une optimisation en lien avec Mage, alors vous avez tout intérêt à vous engager dans cette voie. Toutefois, prenez garde à ne pas être contesté par un autre joueur, au risque de perdre du temps et de l'argent, et d'accuser un trop lourd retard par rapport au reste du lobby.
Il est également important d'avoir reçu des composants utiles à vos carrys, en particulier des baguettes et des larmes, et de disposer de suffisamment d'or pour pouvoir avancer en suivant le rythme de la partie.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Mage reroll avec Seraphine/Soraka/Vex sur le set 12 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Mage reroll
du set 12
de TFT
sont celles qui boosteront votre économie, qui vous aideront à reroll et qui apporteront de la puissance supplémentaire à votre équipe.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Mage, Couronne de Mage
- Partenaires d'entraînement (augment mage)
- Buffet de composants
- Esprit d'équipe
- Baguette magique
- Boucliers de combat
- Poids plume
- Banc de Pandore
- Lotus en fleurs
- Ticket doré
- Pluie d'or
Retrouvez les meilleures compositions du set 12 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)