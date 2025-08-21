TFT : Comment jouer la composition Gardienne des étoiles avec Ahri carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Gardienne des étoiles avec Ahri carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Gardienne des étoiles avec Ahri carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Gardienne des étoiles avec Ahri carry sur TFT ?
Même si elle suit une direction claire, la composition Gardienne des étoiles avec Ahri carry du set 15 de TFT
n'est pas la plus facile à mettre en place, car elle nécessite de reroll Ahri,
puis de vous renforcer d'unités épiques et légendaires. Elle est donc très axée sur le late game, ce qui requiert de générer une belle économie.
Pour jouer la composition Gardienne des étoiles avec Ahri carry,
il est préférable de commencer la partie en évoluant tout de suite autour de cette synergie, c'est-à-dire en plaçant Syndra, Rell et Xayah, accompagnées de Xin Zhao. Ajoutez Ahri, Neeko et Swain, en retirant Xin Zhao. Une fois stable, allez au niveau 7 en achetant tous les exemplaires de Ahri que vous trouverez de façon à la slow roll 3 étoiles. Dès que vous l'aurez, faite route vers le niveau 8 pour inclure vos épiques, à savoir Poppy et Jinx. Notez qu'il est possible d'acquérir Ahri 3 étoiles au niveau 8, à vous de juger du meilleur moment selon les circonstances de la partie. Enfin, accédez au niveau 9 pour poser Seraphine, à moins que vous ne l'ayez trouvée plus tôt.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Ahri : Chasseuse d'étoiles, Mage, Dompteur de tempêtes
- Poppy : Métamorphose, Inarrêtable, Chasseuse d'étoiles
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ahri
Poppy
- Gantelet précieux
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
- Pistolame Hextech
- Casque adaptatif
- Coiffe de Rabadon
Seraphine
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
Jinx
- Morellonomicon
- Bâton de l'archange
- Bâton du vide
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Lame funeste
- Pistolame Hextech
- Tueur de géants
Quand jouer la composition Gardienne des étoiles avec Ahri carry ?
Jouer Gardienne des étoiles avec Ahri carry
peut se décider dès le début de la partie, en particulier si vous avez obtenu une optimisation axée sur cette synergie ou un emblème. Par ailleurs, recevoir naturellement des unités de ce trait, en particulier Ahri, devrait vous encourager à emprunter ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté sur Ahri ou vos épiques,
pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Gardienne des étoiles avec Ahri carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Gardienne des étoiles avec Ahri carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Gardienne des étoiles, Diadème de Gardienne des étoiles, Couronne de Gardienne des étoiles
- Pouvoir de l'amitié (augment Gardienne des étoiles)
- AFK
- Cleptomanie
- Buffet de composants
- Banc de Pandore
- Objets de Pandore
- Tout doit disparaître
- Ascension sociale
- Investissement
- Qualité avant quantité
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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