TFT : Comment jouer la composition Ferrailleur ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ferrailleur (Scrap) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Ferrailleur (Scrap) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Ferrailleur sur TFT ?
La composition Ferrailleur du set 13 de TFT
est sans conteste capable de vous emmener vers la victoire, en raison du nombre élevé d'objets dont vous disposerez en combat, et de la puissance des boucliers accordés par la synergie. Néanmoins, il est indispensable de se rendre avec une économie prospère aux niveaux 8 et 9 pour récupérer des personnages épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Ferrailleur,
il est préférable de commencer tout de suite avec des champions présentant ce trait, dans l'optique d'éviter une transition difficile plus tard. Ainsi, vous pourriez utiliser Powder, Camille, Steb et Trundle, qui seront renforcés par Ziggs et Gangplank au niveau 6. En attendant Corki et Jinx, vous pourriez vous servir de Tristana pour porter leurs objets, en évitant de placer un second Émissaire sur le terrain.
Votre objectif sera ensuite d'aller au niveau 8 rapidement mais sans vous ruiner, et de faire l'acquisition de Corki, Ekko et Illaoi, et si possible Rumble et Jinx. Une fois stable, il vous suffira de faire route vers le niveau 9 pour améliorer/acheter Jinx et Rumble.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Corki/Jinx
Rumble/Ekko
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueurs de géants
- Buff rouge
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Main de la justice
- Coiffe de Rabadon
Cette composition est particulière au niveau de l'assemblage des objets, puisque la synergie Ferrailleur vous permet de bénéficier d'un objet complet pour un composant équipé. Vous devrez donc en tenir compte, et placer sur toutes vos unités des composants seuls, pouvant constituer une pièce utile pour leur rôle.
Quand jouer la composition Ferrailleur ?
Jouer Ferrailleur
est une direction qui peut être empruntée dès le début de la partie, mais vous devrez tout de même prendre garde à définir un plan de jeu solide, notamment en économisant de l'or pour atteindre les niveaux supérieurs rapidement. De plus, obtenir tôt un exemplaire de Rumble ou une optimisation axée sur Scrap vous confortera dans cette voie. Il est aussi préférable d'avoir récupéré une évolution utile à Corki dans l'Anomalie, comme Hypervélocité ou Expert de l'attaque.Cette composition est plutôt orientée vers le late game
, et vous devrez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs. Ne pas trouver vos carrys 2 étoiles pourrait s'avérer désastreux, c'est pourquoi vous devrez penser à vérifier ce que font vos adversaires, la meilleure solution étant d'atteindre avant eux les niveaux 8 et 9 avant eux.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ferrailleur sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Ferrailleur
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, ou celles qui accorderont une multitude de composants. Les augments permettant d'accèder plus vite qu'à l'ordinaire aux niveaux supérieurs doivent aussi être considérés.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Ferrailleur, Couronne de Ferrailleur
- Ferraille à gogo (augment Ferrailleur)
- Liberté !
- Buffet de composants
- Trésors enfouis
- Sac de butin
- Lotus perforant
- Niveau supérieur !
- Investissement
- Buffet de composants
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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