TFT : Comment jouer la composition Expérimentation/Sniper ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Expérimentation/Sniper (Experiment/Sniper) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Expérimentation/Sniper (Experiment/Sniper) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Expérimentation/Sniper sur TFT ?
La composition Expérimentation/Sniper du set 13 de TFT
comprend deux carrys principaux, tous deux épiques, Dr. Mundo et Twitch, c'est pourquoi elle peut se révéler difficile à mettre en place. Vous devrez en effet accèder au niveau 8 avec une économie prospère pour les acquérir avant vos adversaires, et espérer remporter la victoire.
Pour jouer la composition Expérimentation/Sniper,
il est essentiel de trouver un porteur d'objets en début de partie. En attendant Twitch, vous pourriez vous servir de Draven puis Tristana, tout en commençant à placer des unités Expérimentation. Votre future transition sera de cette manière facilitée. Concrètement, positionnez Tristana, Zyra, Urgot, Nunu, Steb et Trundle au niveau 6, puis avancez vers le niveau 8 lorsque vous serez stable. Pensez néanmoins à conserver un exemplaire de Maddie avant d'investir dans de l'expérience.
Au niveau 8, votre tâche consistera à trouver et améliorer Twitch, Silco et Dr. Mundo. Si vous ne récupérez pas Caitlyn, la quatrième Sniper, ne vous affolez pas et concentrez-vous sur le fait d'être stable. N'oubliez pas de placer Maddie/Kog'Maw pour octroyer Sniper à Twitch, tout en prenant garde au positionnement de vos unités, dicté par la synergie Expérimentation. Enfin, au niveau 9, achetez/améliorez Caitlyn.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Twitch/Caitlyn
Silco
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Tueur de géants
- Lance de Shojin (Caitlyn)
- Lame funeste
Dr. Mundo
- Lance de Shojin
- Morellonomicon
- Bâton de l'archange
- Poignard de Statikk
- Rédemption
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à placer sur des unités qui en feront bon usage, par exemple en ajoutant une troisième pièce sur Caitlyn, ou en renforçant votre front lane en équipant Urgot ou Nunu.
Quand jouer la composition Expérimentation/Sniper ?
Jouer Expérimentation/Sniper
est une décision qui ne se prend pas à la légère. Tout d'abord, il est souhaitable d'avoir reçu des optimisations permettant d'opter pour cette composition, et d'être capable de générer une économie suffisamment stable pour arriver au niveau 8 dans de bonnes conditions. Il est aussi plus avantageux d'avoir obtenu des exemplaires de Twitch, Dr. Mundo voire Caitlyn pour s'engager dans cette direction en limitant les risques.Cette composition est donc orientée vers le late game
, et vous devrez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs. Ne pas trouver vos carrys 2 étoiles pourrait s'avérer désastreux, c'est pourquoi vous devrez penser à vérifier ce que font vos adversaires, la meilleure solution étant d'atteindre avant eux les niveaux 8 et 9 avant eux.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Expérimentation/Sniper sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Expérimentation/Sniper
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, les objets de votre choix, ou celles qui vous aideront à accèder plus rapidement qu'à l'ordinaire aux niveaux 8 et 9.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Transmission de mutation (augment Expérimentation)
- Couronne de Sniper
- Nid de Sniper (augment Sniper)
- Centre d'excellence
- Buffet de composants
- Niveau supérieur !
- Coups brûlants
- Toujours plus vite
- Abondance de glaives
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Pluie d'or
- Investissement
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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