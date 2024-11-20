TFT : Comment jouer la composition Émissaire ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Émissaire (Emissary) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Émissaire (Emissary) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Émissaire sur TFT ?
La composition Émissaire du set 13 de TFT
est assez difficile à mettre en place, puisque vous êtes dans l'obligation de poser 1 ou 4 Émissaires pour bénéficier de l'effet de la synergie, et que deux d'entre eux sont des unités épiques. De plus, il est important de récupérer Mordekaiser et Silco, champions inaccessibles en début de partie.
Pour jouer la composition Émissaire,
il est recommandé de démarrer avec un Émissaire, à savoir Tristana. Entourez-la de Twisted Fate, Nocturne, Akali, Amumu et Vander, et attendez-vous à une transition relativement complexe. Nocturne pourra recevoir l'équipement qui ira plus tard sur Ambessa, et Amumu celui qui sera accordé à Garen. Votre objectif sera d'atteindre le niveau 8 avec une économie suffisamment prospère pour pouvoir obtenir Ambessa, Silco et Garen 2 étoiles, sans oublier d'inclure Nami, la dernière Émissaire. Lorsque vous aurez réussi, allez au 9 pour ajouter Mordekaiser, qui apportera la touche finale de cette composition très puissante.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Silco/Twisted Fate
Ambessa/Mordekaiser
- Lance de Shojin
- Poignard de Statikk (Silco)
- Dent de Nashor (Silco)
- Lame enragée de Guinsoo (TF)
- Bâton de l'archange
Garen
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Couronne de la reine (Mordekaiser)
- Rédemption
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Il est peu probable que vous puissiez accorder 3 objets complets à chacun des champions importants de la composition. Nous vous conseillons donc de privilégier Garen, votre tank principal (bien qu'il soit habituellement joué AD), mais aussi Silco et Ambessa.
Quand jouer la composition Émissaire ?
Jouer Émissaire
est une décision qui ne peut-être prise que si vous repérez des signes indiquant que cette sortie est la bonne. Si vous obtenez par exemple une optimisation axée sur cette synergie, ou si vous obtenez relativement tôt un exemplaire de Garen, Ambessa, voire de Mordekaiser, alors vous pourriez vous engager dans cette voie.
Néanmoins, cette composition est orientée vers le late game
, si bien que vous devriez prendre garde à ne pas être contesté par d'autres joueurs. Ne pas trouver vos carrys 2 étoiles pourrait s'avérer désastreux, c'est pourquoi vous devrez penser à vérifier ce que font vos adversaires, la meilleure solution étant d'atteindre avant eux le niveau 8.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Émissaire sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Émissaire
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, ou celles qui vous aideront à accèder plus rapidement qu'à l'ordinaire aux niveaux 8 et 9, ou qui vous octroieront plus d'objets que d'habitude.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Buffet de composants
- Soins rentables
- Sac de butins
- Banc de Pandore
- Objets de Pandore
- Toujours plus vite
- Par ici l'XP
- Tout ce qui brille
- Lucidité
- Triomphe
- Puissance 4
- Rage de Sterak
- Vers l'infini
- Pas le choix (pari risqué)
- Polissage final
- Investissement
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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