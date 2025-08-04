TFT : Comment jouer la composition Duelliste avec Ashe et Lee Sin ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Duelliste avec Ashe et Lee Sin sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Duelliste avec Ashe et Lee Sin du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Duelliste avec Ashe et Lee Sin sur TFT ?
La composition Duelliste avec Ashe et Lee Sin du set 15 de TFT
est en mesure de vous conduire vers une victoire, mais sa mise en place peut se révéler difficile étant donné qu'elle repose sur des unités épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Duelliste avec Ashe et Lee Sin,
vous devriez démarrer en évoluant autour de cette synergie combinée à Méga-Mécha, en faisant appel à Lucian, Kai'Sa, Gangplank et Aatrox. Ajoutez Viego puis Udyr, et stabilisez-vous pour pouvoir avancer sereinement vers le niveau 8. À ce moment, votre objectif sera de trouver Ashe, Jarvan IV et Sett, qui remplaceront notamment Lucian et Aatrox. Dans l'idéal, vous obtiendrez un Yone ou un Lee Sin Duelliste, mais cela ne vous exemptera pas de passer niveau 9 pour garantir l'achat de Lee Sin 2 étoiles.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Ashe : Rafale infernale, Kahuna, Massacreur
- Lee Sin : Finaliste, Colosse, Posture parfaite
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Lee Sin
Ashe
- Gage de Sterak
- Soif-de-Sang
- Manteau de la nuit
- Détermination du titan
- Main de la justice
- Mercure
Jarvan IV
- Pistolame Hextech
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Dernier souffle
- Fléau vengeur
- Tueur de géants
- Cape solaire
- Cœur intrépide
- Linceul de la congruence
- Armure roncière
- Vœu du protecteur
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Duelliste avec Ashe et Lee Sin ?
Comme toute composition basée sur des unités épiques et légendaires, jouer Duelliste avec Ashe et Lee Sin
ne se décide normalement pas tout de suite. Pourtant, des signaux pourraient vous indiquer que cette sortie est la bonne, par exemple le fait d'obtenir une optimisation axée sur Duelliste ou sur l'économie. Des composants AD ainsi qu'un nombre important d'unités duellistes devraient aussi vous encourager à emprunter ce chemin, tout comme l'acquisition de Lee Sin au niveau 7.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais enviable. Si d'autres joueurs semblent également chercher Ashe ou Lee Sin vous risquez de vous diriger vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Duelliste avec Ashe et Lee Sin sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Duelliste avec Ashe et Lee Sin
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Duelliste, Diadème de Duelliste, Couronne de Duelliste
- Adaptation (augment Duelliste)
- Sentinelles
- Corrosion
- Connivence
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
- Niveau supérieur !
- Abondance de glaives
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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