TFT : Comment jouer la composition Conquérant reroll avec Draven et Darius ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Conquérant reroll avec Draven et Darius (Conqueror) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Conquérant reroll avec Draven et Darius (Conqueror) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Conquérant reroll avec Draven et Darius sur TFT ?
La composition Conquérant reroll avec Draven et Darius du set 13 de TFT
est capable de vous mener vers la victoire si elle est réussie, surtout si vos points de conquête vous rapportent beaucoup de butins supplémentaires. Pour la réussir, vous devrez dans un premier temps reroll Darius et Draven, unités de palier 1, puis vous renforcer avec des épiques et légendaires, en l'occurrence Ambessa et Mordekaiser.
Pour jouer la composition Conquérant reroll avec Draven et Darius,
il est conseillé de perdre la phase 2 et de ne pas investir d'or dans de l'expérience. En même temps, vous devrez acheter tous les exemplaires de Darius et de Draven que vous verrez passer dans la boutique. Ajoutez Violet et Vladimir, puis commencez à slow roll Darius et Draven 3 étoiles au cours du niveau 5. Lorsque vous les aurez obtenus, passez niveau 6, retirez Violet, et posez Rell, Swain et Gangplank dans le but de bénéficier de 4 Conquérants et d'engranger davantage de butins bonus.
À partir de là, vous devriez gagner, ce qui vous mettra dans une position confortable pour avancer sereinement vers le niveau 8 avec une économie prospère. Gangplank se joindra à votre équipe au niveau 7, mais devra sans hésiter être remplacé par Mordekaiser si vous le trouvez tôt. Au 8, faites l'acquisition d'Ambessa 2 étoiles, votre carry secondaire, puis faites route vers le niveau 9 dans l'optique d'améliorer Mordekaiser. N'hésitez pas à inclure une unité du trait Assaillant pour buffer Ambessa, comme Twisted Fate.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Draven
Ambessa/Mordekaiser
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Ouragan de Runaan
Darius
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Couronne de la reine (Mordekaiser)
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant. Twisted Fate pourrait par exemple recevoir une Lame enragée de Guinsoo ou un Bâton de l'archange, et Swain de l'équipement destiné à tanker.
Quand jouer la composition Conquérant reroll avec Draven et Darius ?
Jouer Conquérant reroll avec Draven et Darius
se décide tôt dans la partie, puisque cette composition repose sur des unités de palier 1. Ainsi, vous saurez que cette direction est la bonne si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Draven et de Darius au cours des deux premières manches. Une optimisation axée sur Conquérant devrait également vous inciter à emprunter cette direction.
Bien que les champions de palier 1 soient nombreux, il est toujours préférable de ne pas être contesté. Veillez donc à vérifier que vous n'êtes pas trop nombreux à vous positionner sur cette composition, au risque de ne jamais trouver vos carrys 3 étoiles.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Conquérant reroll avec Draven et Darius sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Conquérant reroll avec Draven et Darius
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe, qui vous aideront à reroll, ou qui contribueront à générer de l'or.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Conquérant, Couronne de Conquérant
- Toujours plus vite
- Coups brûlants
- Connivence
- Buffet de composants
- Soins rentables
- Guillotine noxienne (augment Conquérant)
- Une découverte en or (si vous évoluez Draven avec l'Anomalie)
- Âme ardente
- Relation longue distance
- Objets de Pandore
- Mémoire des victimes
- Abondance de glaives
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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