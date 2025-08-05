TFT : Comment jouer la composition Colosse avec Kayle reroll ? (Set 15)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 août 2025 à 11h47
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Colosse avec Kayle reroll sur le set 15 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Colosse avec Kayle reroll ? (Set 15)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Colosse avec Kayle reroll du set K.O Coliseum de TFT.

Comment jouer la composition Colosse avec Kayle reroll sur TFT ?

La composition Colosse avec Kayle reroll du set 15 de TFT repose sur une front lane à toute épreuve, permettant ainsi à Kayle d'occasionner des dégâts importants à vos adversaires, bien que celle-ci sera aussi épaulée par le légendaire Lee Sin en fin de partie.

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Pour jouer la composition Colosse avec Kayle reroll, vous devriez commencer directement avec des Colosses, et posez les champions suivants : Aatrox et Zac, accompagnés de Gangplank et Kayle. N'investissez pas d'or dans de l'expérience pour démarrer une série de défaites et obtenir une priorité au carrousel. Au niveau 5, votre objectif sera de slow roll Zac, Aatrox et bien sûr, Kayle, puis d'avancer pour inclure davantage de Colosses. Au niveau 6, vous devriez évoluer avec Aatrox, Zac, Udyr, Naafiri, Dr. Mundo et Kayle. Il ne vous restera qu'à continuer votre progression, et d'ajouter Sett puis Lee Sin Colosse, votre carry secondaire.

Quels Powers Ups privilégier ?

  • Kayle : Ascension finale, PO de guerre, Rage croissante
  • Zac : Tank-zilla, Résistant, Indépendant

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Zac
  • Cape solaire
  • Armure de Warmog
  • Visage spirituel
  • Vœu du protecteur
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
Kayle
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Gantelet précieux
  • Fléau vengeur
  • Pistolame Hextech
  • Coiffe de Rabadon
  • Bâton de l'archange
Lee Sin
  • Soif-de-Sang
  • Gage de Sterak
  • Détermination du titan
  • Mercure
  • Tueur de géants

Quand jouer la composition Colosse avec Kayle reroll ?

Comme toute composition basée sur le reroll, jouer Colosse avec Kayle reroll se décide assez tôt, et vous pourriez considérer que cette option paraît viable si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Kayle et Zac, ou une optimisation axée sur Colosse ou sur le reroll. Recevoir des composants utiles à l'assemblage de la Lame enragée de Guinsoo incarne également un indice prouvant que cette sortie est viable.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Kayle ou Zac vous risquez d'être ralenti et de peiner à atteindre les niveaux supérieurs et donc, Lee Sin.
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Colosse avec Kayle reroll sur le set 15 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Colosse avec Kayle reroll du set 15 de TFT sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Blason de Colosse, Diadème de Colosse, Couronne de Colosse
  • Jusqu'au dernier (augment Colosse)
  • Préparation 
  • Stratégie d'investissement
  • Tout ce qui brille
  • Buffet de composants
  • Objets de Pandore
  • Toujours plus vite
  • Ascension
  • Second souffle
  • Super sac de butin
  • Ticket prismatique
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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