TFT : Comment jouer la composition Colosse avec Kayle reroll ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Colosse avec Kayle reroll sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Colosse avec Kayle reroll du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Colosse avec Kayle reroll sur TFT ?
La composition Colosse avec Kayle reroll du set 15 de TFT
repose sur une front lane à toute épreuve, permettant ainsi à Kayle d'occasionner des dégâts importants à vos adversaires, bien que celle-ci sera aussi épaulée par le légendaire Lee Sin en fin de partie.
Pour jouer la composition Colosse avec Kayle reroll,
vous devriez commencer directement avec des Colosses, et posez les champions suivants : Aatrox et Zac, accompagnés de Gangplank et Kayle. N'investissez pas d'or dans de l'expérience pour démarrer une série de défaites et obtenir une priorité au carrousel. Au niveau 5, votre objectif sera de slow roll Zac, Aatrox et bien sûr, Kayle, puis d'avancer pour inclure davantage de Colosses. Au niveau 6, vous devriez évoluer avec Aatrox, Zac, Udyr, Naafiri, Dr. Mundo et Kayle. Il ne vous restera qu'à continuer votre progression, et d'ajouter Sett puis Lee Sin Colosse, votre carry secondaire.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Kayle : Ascension finale, PO de guerre, Rage croissante
- Zac : Tank-zilla, Résistant, Indépendant
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Zac
Kayle
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Lee Sin
- Lame enragée de Guinsoo
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Pistolame Hextech
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Mercure
- Tueur de géants
Quand jouer la composition Colosse avec Kayle reroll ?
Comme toute composition basée sur le reroll, jouer Colosse avec Kayle reroll
se décide assez tôt, et vous pourriez considérer que cette option paraît viable si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Kayle et Zac, ou une optimisation axée sur Colosse ou sur le reroll. Recevoir des composants utiles à l'assemblage de la Lame enragée de Guinsoo incarne également un indice prouvant que cette sortie est viable.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Kayle ou Zac
vous risquez d'être ralenti et de peiner à atteindre les niveaux supérieurs et donc, Lee Sin.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Colosse avec Kayle reroll sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Colosse avec Kayle reroll
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Colosse, Diadème de Colosse, Couronne de Colosse
- Jusqu'au dernier (augment Colosse)
- Préparation
- Stratégie d'investissement
- Tout ce qui brille
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Toujours plus vite
- Ascension
- Second souffle
- Super sac de butin
- Ticket prismatique
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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