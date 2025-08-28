TFT : Comment jouer la composition Combattants spirituels avec Viego carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Combattants spirituels avec Viego carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Combattants spirituels avec Viego carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Combattants spirituels avec Viego carry sur TFT ?
Même si elle suit une direction claire, la composition Combattants spirituels avec Viego carry du set 15 de TFT
n'est pas la plus facile à mettre en place, car elle repose d'abord sur l'acquisition de l'artefact Canon ultrarapide et/ou du Power up Portée extensible. Il vous faudra ensuite être en mesure de reroll Viego, puis d'avancer pour vous renforcer de carrys épiques.
Pour jouer la composition Combattants spirituels avec Viego carry,
mieux vaut démarrer tout de suite avec cette synergie, en plaçant Xin Zhao, Naafiri, Lux et Kalista. Au niveau 6, vous devriez avoir obtenu Viego, qui se joindra dès que possible à votre équipe en remplacement de Kalista. Swain et Udyr s'ajouteront à l'équation, et il ne vous restera qu'à faire route vers le niveau 7 pour slow roll Viego 3 étoiles. Sett et Samira seront à poser sans tarder, et Lee Sin viendra parfaire votre composition.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Viego : Portée extensible, Dernière chance, Farceur
- Sett : Résistant, Peau adaptative, Égoïsme
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Viego
Sett
- Canon ultrarapide
- Lame enragée de Guinsoo
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
Samira
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Fléau vengeur
- Dernier souffle
- Tueur de géants
Quand jouer la composition Combattants spirituels avec Viego carry ?
Jouer Combattants spirituels avec Viego carry
peut se décider dès le début de la partie, en particulier si vous avez obtenu une optimisation axée sur cette synergie ou le reroll, ou encore l'artefact Canon ultrarapide. De plus, recevoir plusieurs exemplaires de Viego naturellement, ainsi que des objets utiles à l'assemblage de son équipement indiquent que cette sortie peut être correcte.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté sur Viego
pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Combattants spirituels avec Viego carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Combattants spirituels avec Viego carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Combattant spirituel, Diadème de Combattant spirituel, Couronne de Combattant spirituel
- Œil omniscient (augment Combattant spirituel)
- Favoris du tournoi (augment Combattant spirituel)
- Buffet de composants
- Super sac de butin
- Jeu de patience
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Boutique truquée
- Réfracteur de lumière
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)