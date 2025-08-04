TFT : Comment jouer la composition Académie du combat reroll avec Katarina ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Académie du combat reroll avec Katarina sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Académie du combat reroll avec Katarina du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Académie du combat reroll avec Katarina sur TFT ?
La composition Académie du combat reroll avec Katarina du set 15 de TFT
nécessite de reroll 2 unités de palier 2, et d'être ensuite en mesure d'avancer jusqu'au niveau 9 pour être parfaitement réussie. Même si elle suit une direction claire, sa mise en place n'est pas si évidente qu'il n'y paraît, mais le jeu peut en valoir la chandelle au regard de sa grande puissance.
Pour jouer la composition Académie du combat reroll avec Katarina,
vous avez tout intérêt à évoluer tout de suite autour de cette énergie pour éviter une transition difficile. Placez Katarina, Rakan, Garen et Kalista au niveau 4, avant d'ajouter Ezreal et Jayce au niveau 6. Votre objectif sera de slow roll Katarina et Rakan 3 étoiles, en veillant paradoxalement à ne pas trop traîner. Dès que vous les aurez acquis, avancez en ajoutant Yuumi, Leona et Ryze, au détriment de Kalista. Au niveau 9, Lee Sin viendra parfaire votre équipe.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Katarina : Sombre amulette, Farceur, Plaie béante
- Rakan : Résistant, Fan service, Premier de la classe
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Katarina
Rakan/Leona
- Manteau de la nuit
- Main de la justice
- Fléau vengeur
- Gantelet précieux
- Étincelle ionique
- Coiffe de Rabadon
- Vœu du protecteur
- Étincelle ionique
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
Quand jouer la composition Académie du combat reroll avec Katarina ?
Jouer Académie du combat reroll avec Katarina
se décide, en règle générale, dès le début de la partie, en particulier si vous avez obtenu une optimisation axée sur cette synergie ou que vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Katarina ou de Rakan. De plus, obtenir des composants utiles à l'équipement de Katarina devrait vous encourager dans cette voie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, puisqu'être contesté sur Katarina ou Rakan,
pourrait vous ralentir fortement, et empêcher votre accession aux niveaux supérieurs.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Académie du combat reroll avec Katarina sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Académie du combat reroll avec Katarina
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de l'Académie du combat, Diadème de l'Académie du combat, Couronne de l'Académie du combat
- Guillotine dorée (augment Exécuteur)
- Buffet de composants
- Banc de Pandore
- Objets de Pandore
- Esprit d'équipe
- Don du gardien
- Avènement des deux
- Forgeron ambulant
- Reliques de la lumière
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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