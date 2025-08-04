TFT : Comment jouer la composition Académie du combat/Prodige avec Yuumi et Malzahar ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Académie du combat/Prodige avec Yuumi et Malzahar sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Académie du combat/Prodige avec Yuumi et Malzahar du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Académie du combat/Prodige avec Yuumi et Malzahar sur TFT ?
La composition Académie du combat/Prodige avec Yuumi et Malzahar du set 15 de TFT
n'est pas la plus facile à mettre en place, car elle nécessite de reroll Malzahar tout en accédant rapidement aux niveaux supérieurs pour acquérir des unités épiques et légendaires. Cependant, elle peut vous mener vers une victoire si elle est réussie comme il se doit.
Pour jouer la composition Académie du combat/Prodige avec Yuumi et Malzahar,
il peut être intéressant de démarrer tout de suite autour de Prodige, en plaçant Syndra, Ezreal, Rell et Garen, puis d'ajouter Malzahar et Rakan au niveau 6. Votre priorité sera d'être stable pour générer de l'économie, et pouvoir avancer sereinement vers le niveau 8, tout en accumulant des exemplaires de Malzahar. À ce moment, vous finirez votre Malzahar 3 étoiles, puis remplacerez Rell par Leona. Faites aussi l'achat de K'Santé, et surtout, de Yuumi, l'un de vos deux carrys. Au niveau 9, Seraphine viendra parfaire votre composition.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Yuumi : Premier de la classe, Rafale infernale, Super génie
- Leona : Résistant, Mur vivant, Premier de la classe
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Leona
Malzahar
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
Yuumi
- Bâton du vide
- Buff rouge
- Casque adaptatif
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Morellonomicon
- Pistolame Hextech
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Buff bleu
- Dent de Nashor
- Bâton de l'archange
Quand jouer la composition Académie du combat/Prodige avec Yuumi et Malzahar ?
Comme tout composition basée sur des champions épiques ou légendaires, jouer Académie du combat/Prodige avec Yuumi et Malzahar
ne se décide normalement pas tout de suite, à moins que des signaux vous indiquent que cette sortie est correcte. Vous pourriez par exemple recevoir une optimisation axée sur le trait Prodige, des composants AP, ou encore des exemplaires naturels de Malzahar.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté sur Yuumi ou Malzahar,
pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Académie du combat/Prodige avec Yuumi et Malzahar sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Académie du combat/Prodige avec Yuumi et Malzahar
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de l'Académie du Prodige, Diadème de Prodige, Couronne de Prodige
- Unbound Arcana (augment Prodige)
- Jour de relance ! (à conserver idéalement jusqu'au niveau 8)
- Cleptomanie
- Buffet de composants
- Banc de Pandore
- Objets de Pandore
- Tout doit disparaître
- Investissement
- Canon de verre
- Ascension sociale
- Abondance de baguettes
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)