TFT : Comment jouer « Fini la rigolade », l'augment de Vander du set 13 ? (Gloves off)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Fini la rigolade » (Gloves off) sur le set 13 de Teamfight Tactics.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Fini la rigolade (Vander, Gloves off) sur le set 13 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Fini la rigolade » sur TFT ?
L'augment de palier Or « Fini la rigolade
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Vander, puisqu'il remplira désormais un rôle de DPS à part entière, administrant de des dégâts importants à ses adversaires tout en les projetant.
Vous gagnez un Vander. Votre Vander le plus fort gagne une nouvelle compétence qui n'octroie plus de résistances, mais qui inflige 65% de dégâts bonus et repousse la cible, infligeant 25% des dégâts originaux de la compétence à tous les ennemis touchés.
Jouer avec « Fini la rigolade
» est capable de vous mener vers un Top 4, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer des ressources nécessaires à l'équipement de Vander, mais aussi de vos carrys secondaires.
Quelle composition construire autour de l'augment de Vander du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Fini la rigolade »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la combinaison des traits Veilleur (6) et Famille (3).
Pour commencer la partie, vous avez tout intérêt à jouer autour de Famille, en plaçant Vander, Violet et Powder. Cette dernière devra d'ailleurs être reroll 3 étoiles au même titre que Vander, afin de vous apporter un bonus de DPS appréciable. Idéalement, vous perdrez toute la phase 2 pour générer une économie prospère, et pouvoir slow roll Vander 3 étoiles au niveau 6. Darius, Amumu et Vladimir accompagneront les 3 membres de la famille à ce moment.
Il ne vous restera ensuite qu'à avancer, en ajoutant Scar au 7 puis Garen au niveau 8. Si vous parvenez au 9, n'hésitez pas à inclure un personnage disposant du trait Embuscade pour valoriser Powder.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Vander
Powder
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
Naturellement, les objets supplémentaires doivent être positionnés sur des personnages qui en feront bon usage. Il est cependant préférable de privilégier Garen et votre éventuel carry supplémentaire au niveau 9.
Quelles autres optimisations jouer avec « Fini la rigolade » ?
En ayant opté pour l'augment Fini la rigolade
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix. Voici quelques exemples :
- Blason de Veilleur, Couronne de Veilleur
- Cicatrices (augment Veilleur)
- Blason de Famille, Couronne de Famille
- Objets de Pandore
- Coups brûlants
- Buffet de composants
- Collection vintage
- Mentor
- Connivence
- Rafale de coups
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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