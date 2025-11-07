TFT : Comment jouer Double Trouble avec Malzahar et Rammus ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Doublure avec Malzahar et Rammus (Double Trouble) sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Double Trouble avec Malzahar et Rammus du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Double Trouble avec Malzahar et Rammus sur TFT ?
La composition Doublure avec Malzahar et Rammus du set 15 de TFT ne fonctionnera qu'avec l'optimisation Doublure (Double Trouble).
Si vous avez exactement 2 exemplaires d'un champion sur le plateau, ils gagnent 33% de dégâts d'attaque et 33% de puissance, d'armure et de résistance magique. Quand vous faites passer une unité à 3 étoiles, vous en gagnez une copie 2 étoiles.
Pour jouer la composition Doublure avec Malzahar et Rammus,
il est possible de commencer avec 2 Rell et 2 Syndra, puisqu'il est difficile de récupérer au début de la partie des unités de palier 3. Néanmoins, vous devrez transiter dès que possible, et jouer dans l'idéal 2 Malzahar, 2 Rammus et 2 Darius au niveau 6. Votre objectif sera de slow roll Malzahar, Darius et Rammus 3 étoiles au niveau 7, en ajoutant Zac. Une fois vos carrys en poche, avancez pour inclure Seraphine, voire une seconde Seraphine au niveau 9.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Malzahar : Piège nocif, Expert de la magie, Arcanes maximaux
- Rammus : 2XKO, Massacreur, Grappin propulsé
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Malzahar
Rammus
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Buff bleu
- Tueur de géants
- Lance de Shojin
- Casque adaptatif
- Bâton de l'archange
Darius
- Cœur intrépide
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Détermination du titan
- Main de la justice
- Fléau vengeur
- Lame d'infini
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Doublure avec Malzahar et Rammus sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Doublure avec Malzahar et Rammus
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place. Comme expliqué plus haut, il est impératif d'avoir obtenu Doublure dans un premier temps.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Doublure (obligatoire)
- Esprit d'équipe
- Ticket prismatique
- Abondance de baguettes
- Objets de Pandore
- Océan de larmes
- Boutique truquée
- Super sac de butin
- Buffet de composants
- Volonté de la couronne
- Trésors enfouis
- Tiercé
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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