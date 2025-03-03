TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 13.7

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 13.7 de TFT dans cet article.
La mise à jour 13.7 de TFT
sera déployée le mercredi 5 mars 2025, et comportera une multitude d'ajustements. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous indiquons ici tout ce que nous savons à propos du patch 13.7 de Teamfight Tactics
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 13.7 de TFT
Contrairement au patch précédent, la mise à jour 13.7 de TFT
n'amènera que très peu d'ajustements au niveau des synergies, mais plusieurs champions feront l'objet d'un buff. Alors que l'ensemble Into the Arcane se rapproche progressivement de sa fin, certaines optimisations vont être améliorées afin de redonner aux joueurs l'envie de les sélectionner, par exemple Chimiste fou ou Type : Sœurs. Pour en apprendre plus sur ce qui vous attend, retrouvez un aperçu du patch 13.7
ci-dessous.
Traits
- Conquérant : buff des gains de butins
Champions
- Vex : buff des dégâts
- Ziggs : buff des dégâts
- Camille : buff de l'AD
- Gangplank : ajustement du mana en forme mêlée
- Swain : buff des soins en forme mêlée
- Nunu : diminution du mana
- Elise : buff des dégâts en forme distance
- Malzahar : diminution du mana
- Jinx : buff des dégâts du rayon de la mort
Optimisations
- Arrière-garde (argent) : buff de la vitesse d'attaque
- Canon de verre (argent) : buff de l'amplification des dégâts
- Chimiste fou (argent) : buff des dégâts
- Magie interdite (or) : buff de la vitesse d'attaque et de la santé par stack
- Type : Sœurs (or) : buff des buffs et de la vitesse d'attaque de Jinx
- Glorieuse évolution (prismatique) : baisse du nombre d'améliorations requises
- Abondance de baguettes (prismatique) : buff de la vitesse d'attaque
- L'appel du sang (prismatique) : réduction du montant de dégâts requis
- Œuf d'or (prismatique) : buff des récompenses
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