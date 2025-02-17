TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 13.6

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 13.6 de TFT dans cet article.
La mise à jour 13.6 de TFT
sera déployée le jeudi 20 février 2025, et comportera une multitude d'ajustements. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous indiquons ici tout ce que nous savons à propos du patch 13.6 de Teamfight Tactics
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 13.6 de TFT
La mise à jour 13.6 de TFT
va apporter plusieurs équilibrages au niveau des synergies, puisque plus d'une dizaine fera l'objet de changements. Une part importante des champions sera également ajustée, et quelques anomalies seront aussi concernées par cette mise à jour. Pour en apprendre plus, retrouvez un aperçu du patch 13.6
ci-dessous.
Anomalies
- Brute épaisse : ajustement des dégâts
- Freestyle : buff des dégâts
- Gros bras : buff du pourcentage de santé
- Esprit de ruche : fonctionnera désormais pour la première participation à une élimination plutôt que le premier kill
- Faim d'ogre : buff de la santé et de l'AD
- Hypervélocité : buff de la vitesse d'attaque de base
- Anomalie infectieuse : nerf de l'AD et de l'AP
- Répulseur : buff de la vitesse d'attaque
Traits
- Automate : buff de la résistance magique et de l'armure
- Baron de la chimie : buff des récompenses
- Conquérant : ajustement de l'AD et de l'AP
- Pacifieur : nerf (8)
- Famille : ajustement mana
- Transformation : buff
- Combattant d'arène : ajustement des soins
- Assaillant : buff du bouclier (4)
- Ferrailleur : nerf du bouclier (6)
- Sniper : refonte partielle
- Sorcier : nerf de l'AP
- Visionnaire : nerf des soins (6)
- Veilleur : buff de la réduction des dégâts
Champions
- Amumu : buff des dégâts
- Powder : buff des dégâts
- Draven : buff de la vitesse d'attaque
- Singed : nerf de la vitesse d'attaque de la compétence
- Akali : ajustement du mana
- Leona : ajustement du mana
- Renata Glasc : nerf des dégâts
- Urgot : ajustement du mana, nerf de la santé, buff de la vitesse d'attaque
- Vander : buff des dégâts et des résistances
- Blitzcrank : buff du bouclier
- Cassiopeia : buff des dégâts
- Nunu : ajustement de la réduction des dégâts de la compétence
- Renni : ajustement du mana et buff des soins
- Swain : nerf des dégâts de la compétence secondaire
- Silco : buff des dégâts
- Twitch : buff de la santé avec Expérimentation
- Caitlyn : nerf des dégâts
- LeBlanc : nerf des dégâts
- Rumble : nerf des dégâts et de l'armure et de la résistance magique
- Sevika : ajustement du mana
- Warwick : nerf des soins et du seuil d'exécution
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